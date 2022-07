Cảnh Quỳnh Kool bị ôm bất ngờ từ phía sau: Lộ diện người tình màn ảnh mới?

Những thông tin về bộ phim nối sóng "Thương ngày nắng về" được hé lộ.

Tại số phát sóng mới nhất của "VTV Kết nối" trên VTV6 (24.7) những thông tin về bộ phim nối sóng "Thương ngày nắng về" được hé lộ. Theo đó, "Ga-ra hạnh phúc" - phim xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cô gái trẻ Sơn Ca (do Quỳnh Kool thủ vai) làm thợ sửa xe ô tô sẽ lên sóng vào tháng 8.

Quỳnh Kool vào vai nữ chính trong "Ga-ra hạnh phúc"

Trong những thước phim "Ga-ra hạnh phúc" lần đầu được hé lộ, một người đàn ông được cho là tình màn ảnh mới của Quỳnh Kool cũng xuất hiện.

Theo đó, trong cảnh Quân đợi Sơn Ca trước cổng nhà, khi thấy cô đi làm về, anh liền chạy đến và dành cho cô một cái ôm từ phía sau, cực tình tứ, ngọt ngào. Sơn Ca cũng đáp lại đầy nũng nịu: "Nào, bỏ em ra, người ta nhìn thấy lại cười cho bây giờ".

Quân (do Bình An thủ vai) có tạo hình thư sinh, trẻ trung. Tuy chưa có giới thiệu chính thức về mối quan hệ giữa hai nhân vật nhưng nhìn hành động và lời thoại trong clip giới thiệu, nhiều khán giả đoán rằng Quỳnh Kool sẽ kết đôi cùng Bình An trong dự án lần này.

Cặp đôi có phân cảnh tình tứ trong phim

Đây là lần đầu tiên Quỳnh Kool và Bình An "bén duyên" trên phim truyền hình. Trước đó vào năm 2019, cả hai từng là một cặp đôi trong MV ca nhạc ngắn. Cùng tốt nghiệp Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng lứa diễn viên trẻ quen thuộc của VTV, cả hai có những tương tác, biểu cảm ngọt ngào ăn ý. Thế nên, trong dự án này, cặp đôi hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới mẻ cho khán giả.

Khác với những vai diễn nữ tính, nội tâm hoặc "ăn chơi" trước đó, Quỳnh Kool "lột xác" từ vẻ ngoài đến tính cách trong vai diễn mới ở "Ga-ra hạnh phúc". Nữ diễn viên quê Thái Bình để tóc ngắn, ăn mặc cá tính, bụi bặm. Về tính cách, Sơn Ca được miêu tả là cô gái hoạt bát, vui vẻ nên dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, vượt lên hoàn cảnh.

Quỳnh Kool tìm thấy sự đồng cảm, đáng quý trong tính cách của nhân vật

Quỳnh Kool chia sẻ về vai diễn mới: "Khi một người con gái làm nghề sửa xe ô tô thì cô ấy là người cá tính, mạnh mẽ. Cô ấy trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời nên đã tạo ra một Sơn Ca rất nhí nhảnh, đáng yêu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh".

Nghệ sĩ Viết Liên khen ngợi Quỳnh Kool là diễn viên trẻ có diễn xuất tinh tế, điều đó cho ông thêm cảm hứng để vào vai một người ông tình cảm, thương yêu cháu hơn.

Nghệ sĩ Viết Liên trong vai ông của Sơn Ca (Quỳnh Kool)

Bên cạnh Quỳnh Kool, Duy Hưng, khán giả cũng được gặp lại Bảo Anh, Ngọc Huyền, Bình An, nghệ sĩ Viết Liên trong "Ga-ra hạnh phúc". Phim kể về những cuộc đời không may mắn và hành trình vượt qua khó khăn để tìm kiếm hạnh phúc, gìn giữ bản ngã của mỗi người.

Nói về dự án mới sắp lên sóng, đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết: "Đây là bộ phim mới lạ đối với tôi, mang đến nhiều thách thức, nhiều cách kể khác nhau. Quỳnh Kool có một tạo hình khác, tính cách khác. Duy Hưng cũng là diễn viên mà lần đầu tiên tôi cộng tác cùng. Hy vọng khán giả bất ngờ với vai diễn anh thể hiện".

Phim lên sóng VTV3 từ 8/8.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/canh-quynh-kool-bi-om-bat-ngo-tu-phia-sau-lo-dien-nguoi-tinh-man-anh-moi-c47a8006.html