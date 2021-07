Thúy Ngân yêu cùng lúc cả 3 chàng trai nhóm Da LAB khiến ai cũng choáng

Thứ Năm, ngày 15/07/2021 18:00 PM (GMT+7)

Lần đầu xuất hiện trong MV của nhóm Da LAB, Thuý Ngân gây chú ý khi trở thành cô gái khiến cả 3 chàng trai đều si mê.

Mới đây, Da LAB đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm “Thức Giấc”. Đây là sáng tác mới của Da LAB, với sự pha trộn của nhiều thể loại nhạc khác nhau, kết hợp cùng một giọng nữ hoàn toàn mới mẻ - Nguyễn An An. Đặc biệt, MV “Thức Giấc” được Da LAB đầu tư hoành tráng về mỹ thuật, kỹ xảo hình ảnh và có sự tham gia của Thuý Ngân - nữ diễn viên đang được yêu thích trong phim “Cây Táo Nở Hoa”.

Nhóm Da LAB vừa trở lại làng nhạc với MV "Thức Giấc"

Ca khúc “Thức Giấc” mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ RnB, House đến Hip-hop, nhằm thể hiện tâm trạng nhớ nhung, vương vấn người yêu cũ nay đã không còn ở bên.

Da LAB tiết lộ, ban đầu, nữ ca sĩ Nguyễn An An được nhóm nhờ hát thử bản demo của “Thức Giấc”, nhưng phần thu âm của cô lại đủ thuyết phục và vừa vặn với ca khúc. Sau một thời gian bàn bạc, Da LAB quyết định giữ lại giọng hát của An An cho bản chính thức.

“Sự nổi tiếng không phải tiêu chí chính để Da LAB chọn hợp tác với người này hay không hợp tác với người kia. Cốt lõi vẫn là sản phẩm phải tốt, nghệ sĩ góp giọng hợp với ca khúc, hợp với Da LAB không chỉ về âm nhạc mà cả ngoài đời. Nhóm không đặt nặng việc nhất định phải hát với nghệ sĩ nổi tiếng để nâng tầm mình, mà chỉ muốn làm ra những sản phẩm tốt nhất có thể" - Da LAB chia sẻ về quyết định kết hợp cùng nữ ca sĩ An An.

Bên cạnh phần âm nhạc được sản xuất chỉn chu, bắt tai, các thành viên Da LAB cũng thể hiện khả năng diễn xuất nhiều hơn qua MV “Thức Giấc”. Nội dung MV là câu chuyện về một hoạ sĩ vấn vương hình bóng của người yêu cũ, liên tục đi tìm người yêu trong những giấc mơ. Nhưng dù ngọt ngào đến đâu, mỗi giấc mơ đều có kết cục buồn bã. Mỗi lần như vậy, chàng trai lại muốn mơ một giấc mơ khác và đến cuối cùng mới nhận ra, tất cả chỉ là mơ và anh buộc phải tỉnh giấc với thực tại không còn ở bên nhau.

Dù không góp giọng song ca, Thuý Ngân vẫn trở thành nữ chính trong MV của nhóm Da LAB

Ý tưởng thực hiện MV được Da LAB lấy cảm hứng từ phim điện cảnh Inception (2010) và phim Paprika (2006). Đảm nhận vai nữ chính, Thuý Ngân đã trở thành người yêu của cả ba chàng trai, là những nhân dạng khác nhau trong giấc mơ của nhân vật chàng hoạ sĩ ngoài đời thực. Để truyền tải trọn vẹn tinh thần “thật giả lẫn lộn" của những giấc mơ đến với khán giả, MV “Thức Giấc” được Da LAB đầu tư chỉn chu trong phần kỹ xảo và mỹ thuật.

Người đẹp "Cây táo nở hoa" trở thành người yêu của cả 3 chàng trai

Ở phần cuối của MV, Thuý Ngân cũng góp thêm một vai trò nữa ngoài việc diễn xuất cùng Da LAB. Đó chính là thu âm câu thoại - lời nhắn nhủ của cô gái gửi đến anh chàng hoạ sĩ: “Nếu có một thực tại khác, em muốn được cùng anh thức giấc. Em nhất định sẽ không để anh một mình đợi chờ thêm nữa”.

Nguồn: http://danviet.vn/thuy-ngan-yeu-cung-luc-ca-3-chang-trai-nhom-da-lab-khien-ai-cung-choang-502021...Nguồn: http://danviet.vn/thuy-ngan-yeu-cung-luc-ca-3-chang-trai-nhom-da-lab-khien-ai-cung-choang-5020211571803518.htm