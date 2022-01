"Người Dơi" Rober Pattinson, siêu sao The Rock khuấy đảo phòng vé 2022

Loạt bom tấn siêu anh hùng DC sẵn sàng mang tới bữa tiệc màn ảnh cho người hâm mộ.

THE BATMAN - tựa Việt: BATMAN - Khởi chiếu: 4/3/2022

Người Dơi (Batman) - tượng đài siêu anh hùng đình đám với độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới truyện tranh và phim ảnh một lần nữa được đưa lên màn ảnh rộng. Ngay từ giai đoạn casting, bộ phim đã trở thành đề tài nóng hổi trên tất cả các diễn đàn phim ảnh khi “chàng ma cà rồng” điển trai Robert Pattinson xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ tên tuổi để trở thành Kỵ sĩ Bóng đêm của thành phố Gotham.

Khác với những người tiền nhiệm trong các bom tấn trước đó do Ben Affleck, Christian Bale, Val Kilmer hay Michael Keaton thủ vai, câu chuyện của “Batman” Robert Pattinson lấy bối cảnh hai năm sau khi tỷ phú Bruce Wayne khoác lên người chiếc áo choàng đen cùng mặt nạ Người Dơi để chiến đấu với tội phạm. Lúc này anh vẫn non trẻ, bốc đồng và chưa đủ chín chắn trước nhiều chướng ngại bủa vây.

Đặc biệt, bộ phim sẽ mang màu sắc trinh thám đầy lôi cuốn, khai thác hình tượng “thám tử vĩ đại nhất thế giới” vốn đã nổi tiếng của Batman từ truyện tranh lên màn ảnh rộng.

Sau hàng loạt hình ảnh và trailer cực kỳ ấn tượng được nhà sản xuất lần lượt tung ra, cùng những lời khen không ngớt sau các buổi chiếu thử, không có gì khó hiểu khi “The Batman” đứng vị trí nhất bảng trong danh sách Những bộ phim được mong đợi nhất năm 2022 do khán giả bình chọn trên chuyên trang đánh giá IMDB.

Bên cạnh Pattinson, phim còn có sự góp mặt của ca sĩ - diễn viên - người mẫu nóng bỏng Zoë Kravitz trong vai Miêu Nữ (Catwoman) - kẻ thù, đồng minh, người tình của Người Dơi; Jeffrey Wright - được biết đến qua các phim No Time To Die (Không Phải Lúc Chết), The Hunger Games - trong vai thanh tra James Gordon; thiên tài diễn xuất Andy Serkis - nổi đình nổi đám qua các vai diễn trong Black Panther (Chiến Binh Báo Đen), series phim điện ảnh Planet Of the Apes (Hành tinh Khỉ) và loạt phim The Lord of the Rings (Chúa Nhẫn) - trong vai quản gia Alfred; và chủ nhân quả cầu vàng Colin Farrell thủ vai phản diện Oswald Cobblepot, biệt danh Penguin (Chim Cánh Cụt)...

DC LEAGUE OF SUPER-PETS - tựa Việt: LIÊN MINH SIÊU THÚ DC - Khởi chiếu: 20/5/2022

Hài hước, tươi sáng và ngập tràn sắc màu, Liên Minh Siêu Thú DC là món quà đặc biệt không chỉ dành cho các tín đồ của dòng phim siêu anh hùng mà còn cho cả các khán giả mọi lứa tuổi.

Khi những người hùng đình đám như Batman (Người Dơi), Superman (Siêu Nhân) hay Wonder Woman (Nữ Thần Chiến Binh) đã nhẵn mặt với người hâm mộ thì nay, hãng Warner Bros. và thương hiệu DC quyết định giới thiệu các anh tài này trong một vai trò mới - “con sen” của đám thú cưng có sức mạnh không tưởng.

Nhân vật chính là thú cưng của Superman - chú cún Krypto (do Dwayne Johnson - The Rock góp giọng lồng tiếng), cũng có siêu sức mạnh như chủ nhân của mình.

Ngày nọ, một tai nạn hy hữu xảy ra khiến đám thú nuôi tại trạm giải cứu gồm chú chó Ace, Rùa Merton, Sóc Chip và nàng Heo PB bỗng chốc có sức mạnh không kém cạnh các siêu anh hùng, như bất khả chiến bại, siêu tốc độ, phóng điện, hay biến to thu nhỏ… Khi Superman và những thành viên còn lại bị bắt cóc, Krypto phải thuyết phục và hợp tác với những người bạn mới thực hiện nhiệm vụ giải cứu lịch sử.

BLACK ADAM - tựa Việt: BLACK ADAM - Khởi chiếu: 29/7/2022

Tháng 5, siêu sao hành động Dwayne Johnson (The Rock) góp mặt trong vai trò lồng tiếng cho chú chó Krypto của Liên Minh Siêu Thú DC thì chỉ 2 tháng sau đó, anh lại tiếp tục công phá màn ảnh rộng với bom tấn Black Adam.

Black Adam được các fan truyện tranh biết đến nhiều nhất trong vai trò kẻ thù - đối thủ lớn nhất của siêu anh hùng Shazam của vũ trụ truyện tranh và điện ảnh DC.

Theo nhiều phiên bản truyện, nếu như người được chọn hô to câu thần chú “Shazam!” sẽ lập tức nhận được sức mạnh của phù thủy cổ xưa, thì câu thần chú này sẽ giúp cho Black Adam có được sức mạnh của 6 vị thần Ai Cập cổ đại gồm: Shu (Thần Gió với sức mạnh bất khả chiến bại), Heru (Vị thần của bầu trời, chiến tranh và săn bắn với siêu tốc độ), Amon (Thần bảo hộ các Pharaoh ban cho thể lực dồi dào), Zehuti (Vị thần của trí tuệ vô song), Aton (cho sức mạnh của sấm sét) and Mehen (Thần Rắn với sức mạnh của lòng can đảm).

Cho đến hiện tại, nội dung của Black Adam vẫn còn là một ẩn số. Nhưng với những hình ảnh được nhà sản xuất “nhỏ giọt” nhá hàng, cùng sự đầu tư cống hiến của siêu sao The Rock, Black Adam sẽ là bom tấn không thể bỏ qua của tháng 7.

THE FLASH – Dự kiến khởi chiếu: 4/11/2022

Sau khi ghi điểm với màn thể hiện ấn tượng trong Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý, 2016) hay Justice League (Liên Minh Công Lý, 2017), siêu anh hùng Flash (tên thật Barry Allen) do diễn viên sinh năm 1992 Ezra Miller thủ vai cuối cùng cũng có cho mình phần phim điện ảnh riêng đầu tiên mang tựa đề The Flash.

Theo nhiều nguồn tin, phim có thể sẽ lấy cảm hứng từ cốt truyện Flashpoint, khi Barry sử dụng năng lực của mình, quay trở lại quá khứ nhằm ngăn chặn cái chết của mẹ cậu, dẫn đến sự xáo trộn của dòng thời gian và của vũ trụ DC. Cũng vì lẽ đó, rất có thể, nhiều nhân vật Batman khác nhau do tượng đài Michael Keaton lẫn Ben Affleck thủ vai sẽ cùng góp mặt trong bộ phim này.

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM - tựa Việt: AQUAMAN VÀ VƯƠNG QUỐC THẤT LẠC – Dự kiến khởi chiếu: 16/12/2022

Và cuối cùng, siêu anh hùng Aquaman sẽ chốt sổ, khép lại năm 2022 với siêu bom tấn Aquaman And The Lost Kingdom, phần tiếp theo của bộ phim từng làm mưa làm gió phòng vé toàn cầu 4 năm trước.

Trong phần phim mới, Aquaman - tên thật Arthur Curry (do Jason Momoa) cùng Mera (Amber Heard) cùng nhau khám phá bí mật của vương quốc bị lãng quên từng được hé lộ trong phần đầu tiên. Logo của bộ phim bao phủ bởi băng giá lạnh lẽo, gợi ý cho khán giả về Atlan, vị vua đầu tiên của Atlantis với sức mạnh của băng giá, đóng băng vạn vật. Mục tiêu của Atlan là loại bỏ Aquaman - Đế vương hiện tại và giành lại ngôi báu. Trước thử thách mới, Arthur tìm đến sự giúp đỡ của người em, cũng là kẻ thù của mình trong phần một - Orm (do Patrick Wilson thủ vai).

Tiếp tục được cầm trịch bởi đạo diễn James Wan cùng sự góp mặt của dàn sao đình đám đã đem đến thành công của phần phim đầu, bộ phim chắc chắn sẽ lại là một siêu phẩm xuất sắc từ nội dung đến hình ảnh và âm thanh, xứng đáng được các fan ngày đêm ngóng chờ.

