Thực hư việc Sơn Tùng M-TP gỡ bản nhạc bị chỉ trích

Khi bị chỉ trích vì cảnh nhảy lầu tự tử trong MV "There’s no one at all", Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng xin lỗi và gỡ nhạc.

MV bị chỉ trích của Sơn Tùng M-TP không gỡ mà chỉ ẩn đi trên YouTube

Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện, MV thị phi "There’s no one at all" của Sơn Tùng M-TP không bị gỡ khỏi YouTube Việt Nam mà chỉ để ẩn. Khi truy cập vào đường link MV, người dùng nhận được dòng thông báo "Video không có sẵn. Người tải lên không cung cấp video này tại quốc gia của bạn". Nếu sử dụng tên miền khác, người nghe vẫn dễ dàng xem được sản phẩm. Tại Việt Nam, nếu muốn xem "There's No One At All" người nghe chỉ cần dùng app chuyển IP sang nước ngoài.

"There’s no one at all" vẫn được phát trên các nền tảng nhạc khác như Spotify, SoundCloud... Trên Fanpage chính thức của Sơn Tùng M-TP, ca sĩ gửi lời xin lỗi tới công chúng vì sản phẩm mang thông điệp sống tiêu cực, gây phản tác dụng trong thời điểm nhạy cảm. Song chiều 30-4, Sơn Tùng M-TP tiếp tục lên tiếng kêu gọi mọi người nghe MV trên các nền tảng khác.

Người nghe vẫn có thể dễ dàng tìm thấy MV này

Nam ca sĩ chia sẻ: "Hello everybody, this is Sơn Tùng M-TP. I finally released my first ever English song There's no one at all. And it's now ready to listen on all platform. So make sure to check out and follow me. Thank you and see you". (Tạm dịch: Xin chào mọi người, đây là Sơn Tùng M-TP. Cuối cùng tôi đã ra mắt bài hát tiếng Anh đầu tiên There's no one at all và đã sẵn sàng trên các nền tảng nghe nhạc. Chắc chắn hãy nghe nó. Cảm ơn và hẹn gặp lại).

Trước đó, Bộ Thông Tin-Truyền Thông đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như Google (bao gồm YouTube) gỡ bỏ MV "There's no one at all".

