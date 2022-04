Sơn Tùng M-TP hứng chỉ trích vì MV mới có cảnh nhảy lầu tự tử

Chi tiết nhảy lầu cuối MV của Sơn Tùng M-TP đã gây ra nhiều tranh cãi bởi nhiều ý kiến cho rằng, hành động này cổ súy vấn đề tự tử, truyền tải năng lượng tiêu cực.

Tối 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's no one at all (tạm dịch: "Không có ai cả"). Theo Sơn Tùng, đây là cách anh mạo hiểm rời khỏi vùng an toàn trước đây.

Chỉ sau 6 giờ đăng tải, MV There's No One At All đã nhanh chóng leo lên top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Tuy nhiên, nếu như ở những sản phẩm âm nhạc trước đây của Sơn Tùng M-TP phần lớn nhận được những bình luận tích cực, thì trong lần trở lại đường đua âm nhạc này, nam ca sĩ bị "ném đá" rất nhiều.

MV There's no one at all đang bị dân mạng "ném đá".

Trong MV, Sơn Tùng hóa thân vào nhân vật một cậu bé ngỗ ngược, bất cần. Băng cát sét tua ngược về quá khứ, tái hiện hình ảnh cậu bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Cậu lớn lên không có tình thương, bị bạo lực học đường và dần trở thành kẻ ngông cuồng, mất lòng tin, lạc lõng và đầy cô đơn…

Cậu bé không biểu hiện qua lời nói nhưng nội tâm gào thét, đau đớn. Cuối cùng, cậu bé lựa chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu tự vẫn.

Cảnh hút thuốc và nhảy lầu trong MV đã khiến ai nấy đều bức xúc. Bởi đó là thông điệp vô cùng tiêu cực, nếu không muốn nói là quá nhạy cảm và ảnh hưởng xấu đến rất nhiều bạn trẻ khi xem MV này. Hơn nữa, MV lại ra mắt vào đúng thời điểm chúng ta vừa chứng kiến những vụ việc đau lòng xảy ra với các bạn trẻ ở lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Một số bình luận phê phán của khán giả về cái kết trong MV:

- Fan của Tùng có rất nhiều bạn trẻ, để các bạn ấy xem được cái kết như vậy có thực sự đúng đắn không? - Sơn Tùng là người có tầm ảnh hưởng mà có lẽ không hề thấu đáo gì cả, cái kết quá kinh khủng - Xây dựng tình huống nhuốm màu bi kịch, tiêu cực. Cách giải quyết vấn đề như thế này nguy hiểm quá Sơn Tùng ơi. - Chỉ nên để cảnh tự tử là giấc mơ thôi, đừng dồn nhân vật vào tình huống bi kịch không lối thoát như vậy. MV không mang tính giáo dục gì cả. - Ý nghĩa là cuối cùng kết thúc bằng mạng sống đúng không? Vậy thì rất đáng chê trách. MV truyền tải nội dung thông điệp như này khác gì mang năng lượng tiêu cực cho người khác?

Cư dân mạng bức xúc trước phân cảnh nhảy lầu trong MV.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả lại ủng hộ Sơn Tùng M-TP, cho rằng, thông thường, tâm lý khán giả sẽ muốn cái kết đẹp làm thỏa mãn tâm lý mọi người. Tuy nhiên, việc mạnh dạn khai thác hình ảnh cái chết, sẽ để lại dư âm giằng xé, tác động vào tâm trí người xem và mang ý nghĩa cảnh báo, giáo dục.

