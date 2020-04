Thí sinh “Thách thức danh hài” gây sốt với diện mạo sau chuyển giới

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 19:23 PM (GMT+7)

Lương Trung Kiên sở hữu thân hình quyến rũ sau chuyển giới khiến ai cũng ghen tị.

Lương Trung Kiên trở nên nổi tiếng sau tham gia nhiều gameshow ăn khách như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai... Anh khiến nhiều người nhầm lẫn là con gái khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giả gái, ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn.

Tháng 12.2019, Lương Trung Kiên gây "sốt" cộng đồng mạng khi công khai hình ảnh sau phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan. Anh cũng lấy nghệ danh mới là Lương Mỹ Kỳ.

Lương Mỹ Kỳ trước và sau chuyển giới

Dù không được gia đình ủng hộ việc chuyển giới nhưng Lương Mỹ Kỳ vẫn quyết tâm thực hiện để được sống đúng với giới tính của mình. Về sau gia đình dần hiểu và cảm thông cho cô. "Khi lên bàn mổ, tôi rất sợ nhưng bác sĩ nói cứ nghĩ đến điều tốt nhất. Sau khi tỉnh dậy, hai hàng nước mắt tôi chảy vì quá hạnh phúc”, cô tâm sự.

Sau khi trở thành con gái thực sự, Lương Mỹ Kỳ được đông đảo khán giả yêu thương, ủng hộ. Cô cũng nỗ lực tập luyện, chăm sóc vẻ ngoài để trông hoàn hảo nhất.

Lương Mỹ Kỳ chuyển giới tại Thái Lan

Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Mỹ Kỳ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nóng bỏng trong trang phục bikini. Cô viết: “I will win myself" (tạm dịch: Tôi sẽ chiến thắng bản thân tôi). Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like (thích) và hàng trăm bình luận khen ngợi từ khán giả.

Trước đó, trong hình ảnh chụp cùng Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa, Lương Trung Kiên cũng khiến khán giả trầm trồ về sắc vóc "một chín một mười" khi đọ dáng cùng đàn chị.

Mỹ nhân chuyển giới khoe body nóng bỏng

Lương Mỹ Kỳ đọ sắc cùng Hoài Sa

Về quá trình chuyển giới, Lương Trung Kiên được mẹ đi cùng, người đẹp kể lại: "Ca phẫu thuật chỉ kéo dài 1 tiếng nhưng sau đó tôi phải ở lại bệnh viện để hồi phục sức khỏe. Thời gian đó ăn uống mọi thứ trong bệnh viện, đa số mẹ tôi phải đút vì không nhấc tay lên được. 2 ngày đầu tôi không ngủ được, rất khó thở, cảm giác như bị ép tim. Bây giờ đã đi đứng bình thường. Tôi hạnh phúc lắm vì có quá nhiều người ủng hộ, được cha mẹ, gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đều ủng hộ".

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng nên Lương Mỹ Kỳ được fan ủng hộ thử sức tại một đấu trường nhan sắc cho người chuyển giới trong tương lai. “Sắp tới tôi sẽ trau dồi tiếng Anh, tìm hiểu thêm kiến thức, các kỹ năng ứng xử, giao tiếp, gặp gỡ các anh chị từng đi thi trước đó để có thêm kinh nghiệm nhằm đạt được kết quả cao nhất có thể. Hương Giang là thần tượng của tôi và tôi rất ngưỡng mộ chị. Nếu được, tôi rất muốn trở thành người mang lại tiếng nói cho cộng đồng LGBT”, cô bộc bạch.

