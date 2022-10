Thất bại của Chân Tử Đan và những ông vua võ thuật hết thời, kinh doanh thua lỗ

Chân Tử Đan, Thành Long và Lý Liên Kiệt từng lao đao khi doanh thu phim không như mong đợi.

Chân Tử Đan

Theo thống kê của Maoyan vào ngày 11/10, doanh thu phòng vé bộ phim Giải cứu của Chân Tử Đan chỉ thu về 16 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD) sau khi ra mắt. Trong khi đó, chi phí để sản xuất dự án lên tới 200 triệu NDT (28 triệu USD), chưa kể tiền quảng cáo. Do đó, lần đầu với cương vị là nhà sản xuất, Chân Tử Đan lỗ tới 25 triệu USD.

Với Giải cứu, nam diễn viên vào vai người cha (A Đức) để lạc mất con trên núi Trường Bạch. Gia đình chỉ có 48 tiếng để giải cứu con trai. Khả năng diễn xuất của Chân Tử Đan cũng bị đánh giá ở mức bình thường.

Trước đó, Ỷ thiên đồ long ký 2022 có sự góp mặt của Chân Tử Đan, với số vốn đầu tư 28,6 triệu USD cũng thất bại thảm hại. Khi phim ra mắt, khán giả thể hiện sự thất vọng khi nội dung phim và tạo hình dàn diễn viên bị chê. Phần lớn khán giả cho rằng lối cải biên rập khuôn, không có nhiều khác biệt với phiên bản điện ảnh Ỷ thiên đồ long ký: Giáo chủ ma giáo mà Lý Liên Kiệt đóng chính và do Vương Tinh đạo diễn vào năm 1993.

Với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Chân Tử Đan từng oanh tạc thị trường điện ảnh tại Hong Kong, Trung Quốc. Hiện, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Chân Tử Đan gây chú ý với loạt tác phẩm gồm: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II,...

Bên cạnh diễn xuất, Chân Tử Đan cũng đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Anh có công ty sản xuất mang tên Bullet Films được thành lập vào năm 1997. Công ty sản xuất thứ hai của nam diễn viên là Super Hero Films được ra mắt vào năm 2013. Công ty này được thành lập để nam tài tử có thể làm những bộ phim hành động tầm cỡ quốc tế.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính khoảng 40 triệu USD, phần lớn đến từ doanh thu các bộ phim và hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cũng nổi tiếng là một ông trùm bất động sản khi nắm trong tay 6 bất động sản có giá trị ở Hong Kong, mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD.

Thành Long

Ở tuổi 65, Thành Long vẫn được công chúng yêu mến gọi với danh xưng "Vua Fungfu quốc dân", nhưng giá trị và sức hút không còn được như xưa.

Bằng chứng là năm 2019, nam diễn viên đã thất bại thảm hại trên đường đua phòng vé với 2 tác phẩm Đại chiến âm dương và Bí ẩn con dấu rồng: Hành trình đến Trung Quốc. Doanh thu lần lượt là 20 triệu USD (kinh phí 49 triệu USD) và 3 triệu USD (kinh phí hơn 50 triệu USD).

Với 50 năm vào nghề, ông hiện là một trong những ngôi sao gạo cội, có ảnh hưởng của làng giải trí Hoa ngữ. Phim của Thành Long chinh phục khán giả bởi những pha võ thuật đẹp mắt cùng những tình huống hài hước, mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười. Không chỉ đóng phim tại Trung Quốc, ông còn góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh của Hollywood.

Bên cạnh nghệ thuật, Thành Long cũng là một ông trùm bất động sản khi sở hữu nhiều căn hộ, biệt thự sang trọng. Gần đây, Thành Long sở hữu một căn hộ cao cấp giá 40 triệu NDT (138 tỷ đồng) ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Vợ của Thành Long từng là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng xứ Đài nhưng sau khi kết hôn, bà dừng hoạt động nghệ thuật, ra nước ngoài sinh sống. Ngoài cậu con trai Phùng Tổ Danh, Thành Long còn có một người con rơi là Ngô Trác Lâm

Mới đây, trang 163 đưa tin về cuộc sống của Ngô Trác Lâm tại Canada. Vào ngày 9/10, cư dân mạng sống ở Toronto đăng ảnh chụp con gái Thành Long đứng xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí. Nguồn tin cho biết ngày nào cũng nhìn thấy Ngô Trác Lâm đến lấy thực phẩm cứu trợ dành cho người vô gia cư, người có thu nhập thấp đang gặp khó khăn.

Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật nổi danh thế giới. Tuy nhiên, trong 5 năm gần đây, ông không còn mặn mà với màn ảnh, dần rút khỏi showbiz Hoa ngữ.

Tháng 4/2022, Lý Liên Kiệt thoái vốn khỏi công ty Văn hóa Thái Cực Quyền, từng được ông bỏ vốn đầu tư cùng tỷ phú Jack Ma. Sau 11 năm kinh doanh, lợi nhuận của công ty ảm đạm, thua lỗ nghiêm trọng. Được biết Jack Ma đã rút khỏi hội đồng quản trị công ty từ năm 2020.

Theo Sina, hiện tại, công chúng chỉ thấy Lý Liên Kiệt qua các bức ảnh được hai con gái nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân vào những dịp kỷ niệm của gia đình.

Lý Liên Kiệt thừa nhận sự nghiệp đã bên kia sườn dốc, đang chịu sự hành hạ của bệnh tật. "Thù lao có cao đến mấy, tên tuổi có nổi đình đám thế nào, cuối cùng cũng không quan trọng bằng sức khỏe và gia đình", Lý Liên Kiệt chia sẻ với Sina

Theo Sohu, "vua Kung Fu" hiện không có gánh nặng tài chính. Toàn bộ tài sản 2 tỷ NDT (300 triệu USD) của ông được vợ là Hoa hậu Lợi Trí quản lý nhiều năm qua. Vì vậy, hiện tại Lý Liên Kiệt chọn tận hưởng sống thảnh thơi tuổi già. Nam diễn viên dành thời gian trải nghiệm, tu tập để nhìn lại chính mình và điều hành tổ chức từ thiện phi lợi nhuận.

