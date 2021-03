Tây Du Ký: Tình cảnh éo le của nam diễn viên đóng vai Ngọc Hoàng, ngã ngửa khi thấy mặt mình in trên vàng mã

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 14:48 PM (GMT+7)

Tây Du Ký 1986 đã đưa tên tuổi các diễn viên đến gần hơn với khán giả song cũng nhiều người rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" vì tạo hình quá đạt trong phim.

Trong số các bộ phim từng được chuyển thể từ tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, phiên bản Tây Du Ký 1986 được đánh giá là phiên bản thành công và có tiếng vang lớn nhất. Theo đó, bộ phim đã đưa tên tuổi các diễn viên tới gần với khán giả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên được khán giả nhớ tới sau nhiều thập kỷ, cũng có một vài diễn viên gặp các tình cảnh "dở khóc dở cười" vì nhập vai quá đạt.

Nam diễn viên Vương Vệ Quốc trong vai Ngọc Hoàng.

Trong đó, vai diễn Ngọc Hoàng của diễn viên gạo cội làng giải trí Hoa ngữ khi ấy Vương Vệ Quốc là một ví dụ điển hình. Ngọc Hoàng vốn là người có địa vị và pháp lực cao cường bậc nhất Thiên cung bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi vai diễn này tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, đặc biệt là khán giả nhí, dù chỉ là một nhân vật phụ.

Tuy nhiên, cách nam diễn viên Vương Vệ Quốc được nhớ đến trong vai Ngọc Hoàng lại khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và phải bật cười. Theo chia sẻ của nam diễn viên, trong một lần về quê, ông bất ngờ phát hiện ra hình ảnh mình hoá trang thành Ngọc Hoàng được in lên tờ vàng mã.

Hình ảnh Vương Vệ Quốc trong vai Ngọc Hoàng in tên tờ vàng mã.

Vương Vệ Quốc cho biết ông rất cảm kích vì vai diễn Ngọc Hoàng được nhiều người nhớ đến tuy nhiên việc bị in hình lên vàng mã khiến ông thấy không may mắn, giống như một điềm xui. Bởi vậy, Vương Vệ Quốc chia sẻ ông từng muốn tìm người đã in hình ảnh này để khởi kiện.

Nhưng mọi thứ đã không đã không được thuận lợi cho nam diễn viên bởi tờ vàng mã này đã được in ấn và lưu hành rộng rãi. Vị Ngọc Hoàng năm xưa giờ đây đã 65 tuổi và vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn. Tuy nhiên, ông đã rời khỏi làng giải trí và không tham gia thêm dự án phim nào khác.

Một trường hợp khác cũng gặp tình huống "dở khóc dở cười" tương tự Vương Vệ Quốc là nữ diễn viên Tả Đại Phân thủ vai Quan Thế Âm Bồ Tát. Dù chỉ đóng duy nhất một vai Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng Tả Đại Phân đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả bởi thần thái thoát tục, hơn hẳn người thường của mình.

Tả Đại Phân cũng gặp nhiều tình huống "dở khóc dở cười" khi đóng vai Quan Thế Âm Bồ Tát.

Bà thậm chí còn được coi là một "tượng đài" của vai diễn Quan Thế Âm Bồ Tát vì hoá thân quá đạt. Điều này cũng kéo theo một tình huống bất ngờ xảy ra trong thời gian ghi hình bộ phim. Cụ thể, từng có người dân hành hương, đi qua phim trường và tưởng nhầm Tả Đại Phân là Quan Thể Âm Bồ Tát nên đã cúi lạy vô cùng lễ phép. Tình huống này khiến bà khá lúng túng, không biết nên phản ứng ra sao.

Có người thậm chí còn lấy ảnh bà để thờ vì quá giống với Quan Thế Âm Bồ Tát thật sự.

Trong một lần khác, Tả Đại Phân cũng ngỡ ngàng khi trông thấy hình ảnh mình đóng vai Quan Thế Âm Bồ Tát được in ra đặt lên bàn thờ. Chia sẻ về việc này, nữ diễn viên tâm sự: "Mỗi lúc gặp cảnh ấy, tôi chỉ biết im lặng. Phải nói rằng đời người diễn viên được một lần hóa thân thành vai như thế thì không còn mong cầu gì hơn".

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/tay-du-ky-tinh-canh-eo-le-cua-nam-dien...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/tay-du-ky-tinh-canh-eo-le-cua-nam-dien-vien-dong-vai-ngoc-hoang-nga-ngua-khi-thay-mat-minh-in-tren-vang-ma-a361018.html