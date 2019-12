Tài tử vừa rao bán tòa nhà 617 tỷ giàu cỡ nào?

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 00:06 AM (GMT+7)

Là một đại gia bất động sản ngầm của Kbiz, tài tử này gây kinh ngạc với thương vụ bất động sản trị giá 26 triệu USD.

Ngày 7/11, trang Allkpop đưa tin nam diễn viên So Ji Sub đã bán tòa nhà với giá 26 triệu USD (hơn 617 tỷ đồng). Được biết, đây là một tòa nhà hiện đại, quy mô lớn nằm ở "khu đất vàng" Gangnam. Tòa nhà này có 3 tầng hầm và 15 tầng phía trên mặt đất.

Nam diễn "Giày thủy tinh" ký hợp đồng mua bất động sản trên vào tháng 6 năm ngoái. Nguồn thông tin cho biết, So Ji Sub đã mua tòa nhà với giá 24 triệu USD (hơn 570 tỉ đồng). Toàn bộ khoản tiền mua tòa nhà được nam diễn viên thanh toán nhanh chóng chỉ trong vòng 4 tháng. Việc bán tòa nhà được diễn ra lần đầu tiên sau hơn 1 năm.

Tài tử 42 tuổi phải gánh lãi vay cao do các căn hộ bị bỏ trống nhiều. Dù buộc phải bán bất động sản chỉ sau một năm mua vào, So Ji Sub vẫn không chịu thua lỗ. Theo các nhà môi giới, sau khi trừ các khoản chi phí và tiền thuế, nam diễn viên vẫn thu về được một ít lãi suất (khoảng 2 triệu USD).

Thương vụ buôn bán nhà đất của So Ji Sub mang về lợi nhuận lên tới tận 47 tỉ đồng

Sinh năm 1977, với chiều cao 1,82 m, So Ji Sub bắt đầu sự nghiệp của mình là một người mẫu. Tuy nhiên sau đó, anh đã bén duyên với phim ảnh trong vai diễn của phim truyền hình Giày thủy tinh năm 2002. Đặc biệt, vai diễn trong Sorry, I Love You đã giúp tài tử điển trai lọt vào hàng ngũ những ngôi sao thực lực của điện ảnh Hàn. Tác phẩm này cũng được xem là một trong những bộ phim Hàn kinh điển nhất mọi thời đại.

So Ji Sub là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc

Hoạt động lâu năm trong làng giải trí, So Ji Sub là nhân vật quá đình đám ai cũng biết, nhưng độ giàu có thực sự của anh thì vẫn là một ẩn số. Với danh tiếng nổi bật như thế nên việc So Ji Sub nhận được mức cát xê ngất ngưởng cũng là xứng đáng. Được biết, nam diễn viên thường nhận được mức thù lao cho một tập phim vào khoảng 67.100 USD (1,6 tỷ đồng), nằm trong top 10 nam diễn viên Hàn Quốc được trả cát xê cao nhất.



Nam diễn viên có cát-xê "đủ sống một đời"

Với diễn xuất chuyên nghiệp, xuất chúng, chỉ sau một vài tập phim, So Ji Sub đã chứng minh cho khán giả thấy được lý do mà anh có thu nhập cao đến như vậy. Theo nhà đài, mỗi bộ phim truyền hình So Ji Sub đóng vai chính đều có tỷ lệ người xem cao hơn so với những dự án phim phát sóng cùng thời điểm, My Secret Terrius của So Ji Sub luôn xếp hạng trong 10 bộ phim được xem nhiều nhất.

Sở dĩ So Ji Sub có mức lương cao như vậy không chỉ dựa trên kỹ năng diễn xuất đáng tin cậy, mà còn xét đến giá trị tên tuổi trong ngành công nghiệp giải trí, thị trường, danh tiếng và số lượng người hâm mộ. Hơn nữa, các đài truyền hình ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan còn ký hợp đồng mua bản quyền phát sóng My Secret Terrius với giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng.

Không chỉ vậy, nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng, làm đại sứ quảng cáo cho nhiều dòng sản phẩm cao cấp tại Hàn Quốc và quốc tế.

So Ji Sub là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng

Không chỉ nổi danh nhờ sở hữu gia tài với rất nhiều tác phẩm truyền hình đình đám, So Ji Sub còn được biết tới là đại gia bất động sản ngầm của showbiz Hàn.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, So Ji Sub đã đặt bút ký hợp đồng mua bất động sản quy mô lớn, trị giá 24 triệu USD nằm ở "khu đất vàng" Gangnam vào tháng 6 năm ngoái.

Đương nhiên, đây chưa phải là tất cả số bất động sản mà nam diễn viên sở hữu. Tháng 11 cùng năm 2018, So Ji Sub tiếp tục sở hữu một căn hộ trong "Hannam the Hills" - khu căn hộ phức hợp sang trọng bậc nhất xứ Hàn tại Hannamdong, quận Yongsan. Căn hộ này có diện tích 230 mét vuông với giá lên đến 6,1 tỷ won (khoảng 120 tỷ đồng). Đây là khu chung cư đắt đỏ được nhiều ngôi sao chọn đến sống, như nam diễn viên kỳ cựu Ahn Sung Gi, nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc Han Hyo Joo, vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee, ca sĩ Lee Seung Chul và nhóm nhạc quốc tế BTS.

Cận cảnh khu Hannam the Hills cao cấp nhất Seoul

Trong những năm qua, So Ji Sub luôn lọt vào top những quý ông độc thân đắt giá nhất ngành giải trí xứ kim chi. Ngoài vẻ điển trai, lịch lãm, nam diễn viên Giày thủy tinh còn thu hút phái nữ nhờ tính cách tốt bụng, ga-lăng. Năm 2002, So Ji Sub nổi tiếng với bộ phim Giày thủy tinh. Anh cũng hẹn hò nữ diễn viên Kim Huyn Joo đóng chung trong phim. Sau đó, cặp đôi chia tay và So Ji Sub độc thân trong nhiều năm.

Nữ phóng viên Jo Eun Jung là bạn gái thứ hai mà So Ji Sub công khai. Cô từng là MC của giải đấu game Liên minh huyền thoại Hàn Quốc và sở hữu nhiều fanboy. Cặp đôi quen biết từ tháng 4/2018, khi Jo Eun Jung là người thực hiện cuộc phỏng vấn hai diễn viên chính phim Be with you, Son Ye Jin và So Ji Sub cho đài này.

Các đại lý bất động sản đều nghĩ rằng nam diễn viên mua căn hộ cho cuộc hôn nhân sắp tới của mình

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng So Ji Sub mua nhà để kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi, tuy nhiên So Ji Sub đã lên tiếng phủ nhận. Sau tin đồn, công ty quản lý của nam tài tử nhanh chóng làm rõ: “Thực tế, nam diễn viên lên kế hoạch chuyển khỏi nơi ở hiện tại và tìm kiếm một ngôi nhà mới cùng với giám đốc điều hành công ty. Các báo nói rằng anh ấy mua cho mục đích kết hôn đã gây ra sự hiểu lầm lớn”.

Hiện tại, So Ji Sub đang hẹn hò với nữ phóng viên Jo Eun Jung

