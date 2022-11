Tài tử hạng A từ chối khoản lương 34 triệu USD và những lần hối tiếc "đứt ruột"

Không chỉ riêng tài tử "Rambo" nhiều sao hạng A cũng từng hối hận vì đã để mất khoản thù lao khổng lồ.

Sylvester Stallone

Tại buổi phỏng vấn của Hollywood Reporter, Sylvester Stallone chia sẻ điều hối tiếc nhất là từ chối thù lao khổng lồ cho sự xuất hiện ở phần "Rambo" vào thập niên 1980.

"Tôi đã từ chối 34 triệu USD", Stallone cho biết và nhấn mạnh đó là số tiền quá lớn đối với một diễn viên trẻ như ông khi ấy.

Tài tử gạo cội hồi tưởng:"Lúc bấy giờ chúng tôi đang thực hiện Rambo III và nghĩ đây sẽ là phim thành công nhất, dù nó chưa ra mắt. Tôi được trả rất nhiều tiền cho phim này. Sau đó, nhà sản xuất muốn làm Rambo IV nhưng tôi đã không đồng ý".

Nam diễn viên ước tính 34 triệu USD thời điểm đó tương đương 85 triệu USD ở hiện tại. Được biết đó là mức thù lao ngay cả những sao hạng A, đứng đầu Hollywood cũng chưa chắc có được.

"Là thật đấy, tôi không đùa đâu. Ôi, tôi thực sự là thằng ngốc. Khi nghĩ về chuyện năm đó, tôi chỉ biết 'wow' trong hối tiếc", Stallone nói thêm.

Sylvester Stallone lần đầu vào vai John Rambo trong tác phẩm hành động ăn khách "First Blood" năm 1982, khởi đầu cho loạt phim Rambo. Nhân vật mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, khiến anh ta có xu hướng bộc phát bạo lực. Các nhà phê bình phim đều cho rằng vai diễn John Rambo đã giúp Sylvester Stallone gắn tên tuổi với dòng phim hành động cơ bắp.

Sylvester và Jennifer kết hôn vào năm 1997 tại khách sạn xa hoa The Dorchester ở London, Anh quốc. Sau đám cưới, Jennifer Flavin sinh liền cho chồng ba cô con gái xinh đẹp. Trong khi Sylvester Stallone sở hữu khối tài sản trị giá hơn 400 triệu USD thì Flavin hiện là đồng sở hữu của Serious Skin Care, một công ty kinh doanh các liệu pháp làm đẹp và mỹ phẩm qua mạng.

Jennifer Flavin và Sylvester Stallone từng là biểu tượng hạnh phúc của Hollywood. Khi trả lời phỏng vấn, nam diễn viên cho biết, ông ngày càng yêu mến và ngưỡng mộ vợ sau thời gian dài họ bên nhau. Mới đây, nhiều tờ báo đưa tin, người mẫu Jennifer Stallone vừa đệ đơn xin ly hôn với người chồng hơn cô 22 tuổi.

Matt Damon

Matt Damon từng được đạo diễn James Cameron lựa chọn vào vai diễn Jake Sully của bom tấn "Avatar". Ra mắt hơn một thập niên, đến nay bộ phim đã trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất của Hollywood.

Sau sự thành công ngoài mong đợi của "Avatar", tên tuổi Sam Worthington được nhiều người biết đến. Tài tử cùng bạn diễn Zoe Saldana một bước vươn lên thành sao hạng A.

Song ít ai biết rằng ban đầu Sam Worthington không phải là cái tên sáng giá cho vai diễn kinh điển này. Trước khi James Cameron đưa ra quyết định chính thức, đã có không ít tài tử được nhắm đến cho vai Jake Sully của "Avatar".

Theo truyền thông Mỹ, tài tử 52 tuổi Matt Damon là lựa chọn đầu tiên của James Cameron cho vai Jake Sully, trước cả Chris Evan và Channing Tatum.

Tuy nhiên, anh đã phải nhường lại vai diễn cho đồng nghiệp Sam Worthington vì vướng lịch trình quay loạt phim hành động "The Bourne". "Tôi từng trò chuyện với đạo diễn James Cameron và đọc kịch bản "Avatar". Khi đó, tôi đã tin rằng bộ phim này sẽ thành công lớn và mong muốn được tham gia nó. Tuy nhiên, khi ấy tôi vẫn chưa hoàn thành xong "The Bourne Ultimatum" nên không thể nhận lời được", Matt Damon cho biết.

Chia sẻ tại Liên hoan phim Cannes 2021, anh bày tỏ sự nuối tiếc về vai diễn. Theo lời tài tử, đạo diễn James Cameron thậm chí đã thuyết phục anh đóng phim bằng cách đề nghị mức cát xê 10% doanh thu phòng vé.

Nếu năm đó Matt Damon nhận lời trở thành Jake Sully, khả năng cao anh đã thu về được một khoản tiền lên tới 280 triệu USD, tức hơn 6.600 tỉ đồng - một con số không tưởng đối với diễn viên. Và nếu tiếp tục tham gia vào phần phim mới, mức cát xê này sẽ lại tăng đến mức choáng ngợp.

Matt Damon là diễn viên, nhà sản xuất và nhà biên kịch người Mỹ. Anh nằm trong top những ngôi sao có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Những bộ phim mà anh tham gia đã thu về tổng cộng hơn 3,88 tỷ USD doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ và giúp nam diễn viên trở thành một trong những diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Những năm gần đây, Damon được yêu thích với vai chính Jason Bourne trong loạt phim ăn khách Bourne (2002-2016). Nam diễn viên cũng tham gia lồng tiếng trong phim hoạt hình và phim tài liệu. Anh còn thành lập hai công ty sản xuất phim.

Angelina Jolie

Ban đầu, hãng sản Warner Bros muốn nữ minh tinh Angelina Jolie đảm nhiệm vai diễn kỹ sư cơ khí Ryan Stone trong "Gravity". Gần như nắm chắc vai diễn nhưng cô đã rút lui để làm bộ phim đầu tay "In the Land of Blood and Honey".

Bom tấn "Gravity" ra mắt ngay từ tuần ra mắt đã đạt được con số kỷ lục khi thu về 55,6 triệu USD. Bộ phim còn thắng lớn ở Oscar khi dành được 7 chiến thắng trong tổng số 10 đề cử.

Angelina Jolie mang vẻ đẹp pha trộn nhiều dòng máu Đức, CH Séc, Hà Lan, Ấn Độ và Mỹ. Người đẹp Hollywood bắt đầu khởi nghiệp với nghề người mẫu và góp mặt trong vài dự án phim nhỏ. Cô được biết đến là một trong những người đẹp sở hữu nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ nhất ở Hollywood. Nữ diễn viên cũng là người mẫu gợi cảm với nhiều bộ ảnh diện nội y bỏng mắt.

Angelina Jolie trở thành minh tinh quyền lực và nổi tiếng khắp thế giới. Nữ diễn viên U50 tuổi luôn tỏa sáng với phong cách khác biệt.

