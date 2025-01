Sự thật cảnh lộ ngực trần trong phim cổ trang

The queen who crowns (kịch bản: Lee Young Mi, đạo diễn: Kim Sang Ho), lên sóng lần đầu vào ngày 6/1 trên tvN và TVING, kể về câu chuyện của Hoàng hậu Wongyeong, người nắm giữ quyền lực bên cạnh chồng mình, Vua Taejong (Yi Bang Won). Bộ phim khắc họa những mối quan hệ căng thẳng và ẩn giấu giữa vị vua và hoàng hậu, vừa là những bậc quân vương vừa là vợ chồng.

Cha Joo Young vai Hoàng hậu Wongyeong.

Series gồm 12 tập có sự tham gia của các diễn viên Cha Joo Young, Lee Hyun Wook và Lee Sung Min. Phiên bản phát sóng trên truyền hình được xếp hạng 15+, trong khi phiên bản trên TVING không cắt gọt và được gắn mác 18+ dành cho khán giả trưởng thành.

Trong phim, Cha Joo Young thủ vai Hoàng hậu Wongyeong, cô được đánh giá cao bởi lối diễn và tỏa ra khí chất của mạnh mẽ, cao quý của nhân vật. Nữ diễn viên gây xôn xao với các cảnh giường chiếu táo bạo cùng Lee Hyun Wook, người thủ vai Yi Bang Won, ngay sau khi phim phát sóng.

Phiên bản chưa cắt trên TVING có cảnh khỏa thân hoàn toàn, phân đoạn tắm và những cảnh tình cảm táo bạo. Trong hai tập đầu tiên, cảnh ân ái giữa Yi Bang Won và Hoàng hậu Wongyeong và cảnh giường chiếu giữa Yi Bang Won và thị nữ của Wongyeong, Charyeong (Lee Yi Dam thủ vai) gây sốc.

Cha Joo Young gây sốc vì cảnh lộ ngực trần ngay trong tập 1. Truyền thông Hàn nhận xét cảnh quay táo bạo trong The queen who crowns tiếp tục chứng minh sự cống hiến diễn xuất, đồng thời khẳng định năng lực và sự chuyên nghiệp của cô khi nhận những vai diễn thử thách.

Cha Joo Young xuất hiện trong cảnh bán khỏa thân, để lộ phần trên cơ thể. Trước đó, trong bộ phim The glory, Cha Joo Young cũng đóng cảnh tương tự. Những cảnh quay này được xử lý bằng kỹ xảo để phù hợp với bối cảnh nhân vật - người đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên từng giải thích: "Do nhân vật của tôi được xây dựng với cốt truyện từng phẫu thuật nâng ngực, trong khi tôi không như vậy ngoài đời thực, nên các cảnh quay đã được xử lý kỹ xảo CG để phù hợp”.

Theo Newsen ngày 13/1, nhà sản xuất xác nhận một số bộ phận cơ thể lộ diện trong The queen who crowns đã được hậu kỳ nhằm phù hợp với ý đồ của đạo diễn trong việc khắc họa sâu sắc mối quan hệ chính trị và hôn nhân giữa Wongyeong và Yi Bang Won.

Trong khi đó, The queen who crowns đạt được mức rating ấn tượng, với tập đầu ghi nhận trung bình 5.1% và cao nhất 5.9% tại khu vực Seoul (trên các nền tảng trả phí). Tập thứ hai đạt mức rating trung bình toàn quốc là 5.5% và cao nhất 6.9%, khu vực Seoul đạt trung bình 5.3% và cao nhất 6.7%, đứng đầu khung giờ phát sóng trên các kênh truyền hình cáp và dịch vụ tổng hợp.

Bộ phim cũng đạt kết quả ấn tượng ở nhóm khán giả 20-49 tuổi, đối tượng mục tiêu chính của tvN, với mức rating toàn quốc là 1.8% và tại khu vực Seoul là 1.7%, đứng đầu trên tất cả kênh, bao gồm cả kênh truyền hình mặt đất.

Đây là lần đầu bộ phim phát sóng vào khung giờ thứ 2, 3 của tvN vượt mốc 5% rating ngay từ tập mở màn kể từ khi Marry my husband lên sóng vào tháng 1/2024. Ngoài ra, The queen who crowns cũng xếp hạng nhất về số lượng thuê bao trả phí mới trên TVING trong ngày phát hành.