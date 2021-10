Sự thật bức ảnh Ngọc Trinh bị chảy máu, nằm bất tỉnh giữa đường

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 17:15 PM (GMT+7)

Hình ảnh Ngọc Trinh được nhiều người vây quanh giúp đỡ lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, các diễn đàn giải trí lớn chia sẻ hình ảnh diễn viên Ngọc Trinh chảy máu đầu, nằm bất tỉnh giữa đường. Điều này khiến người hâm mộ của chân dài miền Tây lo lắng và mong ngóng chờ tin xác thực từ thần tượng mình.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một cảnh quay trong bộ phim mà nữ diễn viên 9X tham gia. Theo đó, Ngọc Trinh cho biết để thực hiện tốt cảnh này, cô đã phải nằm trên đường nhựa giữa thời tiết nắng nóng suốt cả buổi. Sau đó, người đẹp gốc Cần Thơ bị sốt nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, Ngọc Trinh vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn.

Đáng chú ý, Ngọc Trinh còn tiết lộ trong cảnh diễn này, cô đã suýt bị xe tải tông trúng khi chặn đầu xe của nhân vật do nghệ sĩ Ngân Quỳnh đóng. Cụ thể, khi diễn viên sinh năm 1996 vừa đạp xe xuống đường, một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng tới, chỉ còn tích tắc là tông trúng nữ diễn viên. May mắn là cô đã phản ứng nhanh và xe tải cũng vội phanh kịp.

Sự cố ấy khiến Ngọc Trinh vô cùng hoảng sợ: “Tôi vừa đạp xe ngang qua thì chiếc xe tải đó bất ngờ lao thẳng thẳng tới. Khi ấy tôi thấy xung quanh tối sầm. Không gì có thể diễn tả được nỗi sợ của tôi. Nhưng thật may mắn, cuối cùng tôi đã thoát nạn. Cả đoàn phim hét lên thất thanh chạy ra ôm tôi”.

Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê Cần Thơ, từng đăng quang Á hậu “Áo dài Việt Nam Thế giới” ở CH Czech năm 2017. Ngoài việc quay quảng cáo, chân dài còn là gương mặt diễn viên trẻ triển vọng góp mặt trong nhiều bộ phim như: “Kén mẹ chồng”, “Trả em kiếp này”, “Yêu em anh chạm vào đâu”, “Chuông gió”, “Báo thù”, “Mẹ trùm”... Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vẫn thường nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ với nhan sắc “thăng hạng” theo thời gian cùng vóc dáng nóng bỏng “chuẩn chỉnh” với số đo 3 vòng 85 - 56 - 92 cm.

Đầu tháng 8 vừa qua, Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi xuống tóc tìm đến cửa Phật sau biến cố tình cảm với bạn trai cầu thủ. Sau khi lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và thản nhiên đối mặt với chuyện tình cũ, nữ diễn viên nuôi tóc dài trở lại và bắt đầu các hoạt động nghệ thuật yêu thích của mình.

Nói về cuộc sống hiện tại, Ngọc Trinh chia sẻ: “Cuộc sống của Trinh nhẹ nhàng hơn do tâm đã an hơn. Mọi sinh hoạt hằng ngày cũng tập trung vào công phu tu tập giúp cho sức khoẻ và tinh thần tốt hơn. Không còn thấy bất an như trước đây. Trong mọi chuyện mình luôn nhìn được hướng tích cực và nhẹ nhàng. Cuộc sống cũng lạc quan hơn và Trinh biết trân trọng mọi thứ mình có ở hiện tại hơn”.

Nguồn: http://danviet.vn/su-that-buc-anh-ngoc-trinh-bi-chay-mau-nam-bat-tinh-giua-duong-502021410171601...