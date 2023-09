Sự cố bất ngờ khiến concert của 2 sao Hàn tại SVĐ Phú Thọ (TP.HCM) phải tạm dừng

Tối 2/9, đêm diễn DElight Party của Dong Hae và Eun Hyuk - hai thành viên nhóm nhạc Super Junior - đã diễn ra tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM). Sự kiện thu hút 6.000 khán giả đông đảo đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước và cả du khách nước ngoài.

Từ rất sớm, các bạn trẻ hâm mộ Dong Hae và Eun Hyuk đã đến đây để tụ hội cùng nhau. Ước tính số lượng tham gia lên đến hàng ngàn người. Có nhiều khán giả đã diện những trang phục độc đáo để đến gặp thần tượng, như hóa thân thành ếch cốm khổng lồ, người ngoài hành tinh, đặc biệt có fan đã mặc váy cưới khiến ai nấy cũng phải trầm trồ.

Hình ảnh khán giả hóa trang thành chú ếch khiến nhiều người chú ý

Một fan nữ mặc váy cưới tham gia concert của thần tượng

Chia sẻ với chúng tôi, cô gái này cho biết cô mới bay từ Hà Nội vào đây buổi sáng để kịp có mặt trong đêm diễn của thần tượng. "Từ lâu, tôi đã muốn mặc váy cưới đến xem concert, trong một khoảnh khắc nào đó coi như mình đã gả được cho một người mà mình rất yêu quý và thần tượng. Tôi thích Lee Dong Hae từ năm lớp 7 và bây giờ đã 24 tuổi rồi - một quãng thời gian khá dài. Trong lúc diễn tập, mình may mắn có mặt và được đứng cạnh thần tượng rất gần. Cảm xúc rất vui và không biết phải diễn tả thế nào", bạn nữ bày tỏ.

Hình ảnh fan girl này khiến khán giả nhớ tới câu nói huyền thoại: "Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em".

Khán giả lấp đầy khán đài

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ghế ngồi trên khán đài đều kín chỗ, trong khi khu vực đứng dành cho fan có không gian thông thoáng, thuận tiện cho mọi người nhảy cổ động theo bài hát. Tuy nhiên, trong lúc hai thành viên Super Junior biểu diễn, một sự cố đã diễn ra khiến đêm diễn phải dừng lại vài phút.

Cụ thể, một khán giả không may bị ngất xỉu. Người được cho là phát hiện đầu tiên chính là Lee Dong Hae. Ngay sau đó anh đã giơ tay ra hiệu ban nhạc ngừng lại, Eun Hyuk đang hát cũng bày tỏ sự hoang mang, tiến lại gần khán đài. Các ca sĩ nhanh chóng yêu cầu sự giúp đỡ từ các bảo vệ, đưa bạn khán giả này ra ngoài sơ cứu. Đồng thời họ không quên dặn dò người hâm mộ nếu gặp sự cố hãy lập tức ra hiệu để không có tình huống đáng tiếc nào xảy ra.

Dong Hae ra dấu tạm ngừng biểu diễn khi phát hiện một bạn fan ngất xỉu

Đêm nhạc sau đó đã được tiếp tục và khiến fan reo hò vì những màn biểu diễn "cực cháy" của hai chàng trai Hàn Quốc. Các ca sĩ cũng bày tỏ sự xúc động, trầm trồ trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Cặp đôi nhiều lần nói "anh yêu em" với người hâm mộ của mình. Hai thành viên nhóm Super Junior khẳng định họ sẽ tiếp tục những chuyến lưu diễn tại Việt Nam, không chỉ ở TP.HCM mà còn có cả Hà Nội.

"Có một điều rất tuyệt vời là các bạn đều đang mỉm cười. Khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của các bạn, chúng tôi cũng rất hạnh phúc", Eun Hyuk chia sẻ. Bên cạnh đó, Dong Hae cũng trải lòng: "Lúc chúng tôi ra sân khấu đã tính dùng năng lượng của mình để chiêu đãi các bạn. Nhưng fan Việt thực sự rất cháy, tôi phải thua luôn".

Hai ca sĩ liên tục giữ nhịp, tạo hiệu ứng, tương tác trên sân khấu đúng chất concert của idol Hàn, không dừng lại ở việc hát xong, thay trang phục rồi lại hát. Họ có nhiều khoảnh khắc giao lưu với người hâm mộ, từ hát chúc mừng sinh nhật đến bày tỏ tình yêu với phở Việt Nam.

Dong Hae và Eun Hyuk đã có khoảnh khắc cực dễ thương khi đội nón lá truyền thống Việt Nam

Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết với giọng hát đặc trưng và khả năng khuấy động đám đông của hai giọng ca Hàn Quốc. Họ đã gửi tặng khán giả Việt Nam những ca khúc quen thuộc: Zero, B.A.D, Bout U, Need u, Share my love, Mamacita, Sorry Sorry, Bonamana.... Nhiều người xem bật lightstick tạo thành "biển xanh" lộng lẫy, cùng hòa giọng với thần tượng.

Đặc biệt, trong phần giao lưu đặc biệt dành cho những fan may mắn, một cặp đôi đã thành công thực hiện màn cầu hôn trước mặt thần tượng của mình. Bạn Nam cho biết cả hai đã yêu nhau 11 năm. Dong Hae, Eun Hyuk và các khán giả đã cùng nhau hát ca khúc Marry U để chúc mừng hai fan của mình.

Khoảnh khắc đáng yêu của hai bạn khán giả gây bão mạng xã hội

Trên các diễn đàn mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh, clip ngắn về đêm diễn của hai giọng ca đến từ xứ sở kim chi.

Dong Hae sinh năm 1986, thành viên của nhóm nhạc Super Junior, nhóm nhỏ Super Junior-M và Super Junior-D&E. Ngoài đảm nhận vai trò sáng tác, Dong Hae còn là một trong những thành viên nhảy chính trong nhóm cùng với Eunhyuk, Shindong và Leeteuk. Eun Hyuk (tên thật là Lee Hyuk Jae) cũng sinh năm 1986. Anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, rapper và vũ công, thành viên của Super Junior và các nhóm nhỏ khác như: Super Junior-T, Super Junior-H, Super Junior-M và Super Junior-D&E. Cả hai cùng ra mắt nhóm Super Junior vào tháng 11 năm 2005. Tháng 12 năm 2011, nhóm nhỏ Super Junior-D&E được thành lập. Hiện tại, cặp đôi đã rời khỏi công ty SM và tự thành lập công ty mới.

