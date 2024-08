Xoài Non: 'Tôi thích Gil Lê từ khi học lớp 5'

Livestream giao lưu cùng khán giả tối 16/8, Xoài Non tiết lộ cô là fan Gil Lê từ khi học lớp 5, sau khi xem một chương trình truyền hình có MC tham gia. Người đẹp nói hiện cô "đu idol" thành công. Xoài Non hứa nếu Gil Lê tổ chức fan meeting, cô sẽ đến cổ vũ, hò hét dưới khán đài.

Gil Lê nói trong lần đầu gặp, Xoài Non khá "nhây", hòa đồng, thân thiện hơn cô nghĩ. Ghé nhà Xoài chơi, Gil bất ngờ vì đàn em đảm đang, "gì cũng biết làm". Cả hai sống cùng tòa chung cư. Họ thường gặp gỡ, nấu nướng cùng nhau dịp cuối tuần.

Trên livestream, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh". Cặp sao không ngại thể hiện sự thân mật khi bón thức ăn, nắm tay, trao nhau ánh nhìn tình tứ. Gil Lê còn thể hiện sự quan tâm khi chuẩn bị thuốc, lo lắng Xoài Non bị thương, nổi mụn.

Gil Lê mừng sinh nhật bên Xoài Non, đầu tháng 7.

Gần hai tháng sau khi ly hôn chồng cũ Xemesis, hôm 4/8, Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn MC Gil Lê trong lúc đi chơi pickleball ở TP Thủ Đức, TP HCM. Trong video được lan truyền trên mạng xã hội sáng 7/8, Xoài Non và Gil Lê mặc trang phục thể thao, vui vẻ tập bóng cùng nhau, sau đó tương tác thân mật, chăm sóc nhau giữa chốn đông người. Gil Lê không chỉ hướng dẫn Xoài Non chơi bóng mà còn tận tình xoa tay, dỗ dành khi hot girl bị đau. Cả hai gây chú ý với khoảnh khắc chạm môi nơi công cộng. Theo người quay video, sau khoảng hai tiếng chơi pickleball, Gil Lê chở Xoài Non ra về bằng xe máy. Ngồi phía sau, hot girl ôm chặt eo MC nổi tiếng.

Ngôi Sao đã liên lạc với Xoài Non để hỏi về tin đồn hẹn hò Gil Lê và video hôn môi của cả hai. Hot girl gen Z tỏ ra bối rối, cho biết cô chưa nắm được thông tin này và hẹn sẽ trả lời sau. Nguồn tin thân cận Xoài Non tiết lộ người đẹp và Gil Lê đang hẹn hò nhưng chưa muốn công khai mối quan hệ.

Gil Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, là ca sĩ, MC, diễn viên. Gil Lê được nhiều người yêu mến nhờ tài năng và ngoại hình nổi bật. Trước Xoài Non, Gil Lê từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân đình đám như Chi Pu, Hoàng Thùy Linh... nhưng MC chưa bao giờ lên tiếng về chuyện tình cảm. Hiện Gil Lê cầm trịch show thực tế Nữ hoàng vũ đạo đường phố, Việt hóa từ show Street Woman Fighter của Hàn Quốc.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Cô là hot girl có hàng triệu người theo dõi ở nhiều nền tảng trực tuyến. Xoài Non từng có chuyện tình nổi tiếng với Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau 6 năm đồng hành.

