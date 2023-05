Sơn Tùng có đạo nhạc ca khúc tỷ view không?

Hai ngày qua, cộng đồng mạng tranh cãi chuyện Sơn Tùng đạo ca khúc của French Montana và Swae Lee. Một ý kiến của khán giả cho rằng: “Nhịp trống quá giống. Đoạn mở đầu của 2 ca khúc cũng na ná nhau”. Trong khi đó, ý kiến khác nhận định cách hát của Sơn Tùng y hệt Swae Lee.

Trong âm nhạc, đạo nhạc là điều tồi tệ nhất. Một ca khúc đạo nhạc sẽ sao chép y hệt giai điệu. Việc sao chép vòng hòa âm cũng bị xếp vào diện đạo nhạc, nhưng trường hợp này không rõ ràng. Making My Way của Sơn Tùng không giống giai điệu của Unforgettable. Vòng hòa âm của 2 ca khúc cũng không giống nhau.

Sơn Tùng lại vướng nghi vấn đạo nhạc.

Điểm giống nhất giữa Making My Way và Unforgettable là ở nhịp trống.

Making My Way thuộc dòng nhạc Reggaeton - một biến thể của dòng Dancehall xuất thân từ Jamaica. Trong khi đó, Unforgettable thuộc dòng Dancehall pha Rap/Hip hop. Kết cấu trống theo từng khuôn nhạc của Reggaeton, Dancehall, Moombahton và đôi khi là Afro Beat giống nhau. Do đó, phải đi sâu vào tiểu tiết của bản phối, tinh thần ca khúc, nhạc cụ mới phân biệt rõ sản phẩm của những dòng nhạc mang đậm âm hưởng latin như thế này.

Sự tương đồng của nhịp trống, cùng tempo (tốc độ) dao động ở mức gần 100 khiến nhiều khán giả nhận định Making My Way đạo nhạc Unforgettable. Thế nhưng, nhịp trống và tempo là 2 yếu tố cơ bản của mỗi dòng nhạc. Unforgettable cũng chỉ là ca khúc lấy nhịp trống tương tự loạt sản phẩm trước đó. Khác biệt chỉ nằm ở giai điệu, ca từ và sự tươi mới trong bản phối.

Giai điệu của Making My Way và Unforgettable không giống nhau. Bản hit của French Montana và Swae Lee có tuyến giai điệu biến hóa và chất lượng hơn ca khúc của Sơn Tùng. Trong đó, các verse rap của French Montana là điểm nhấn để đẩy không khí, đúng tính chất nhạc Dancehall.

Trường hợp của Making My Way tương tự tranh cãi liên quan ca khúc Thức giấc của Da LAB và Blue (Big Bang). Khi đó, khán giả tố Da LAB đạo nhạc Blue, đặc biệt ở đoạn điệp khúc, trên nền nhạc House. Thế nhưng, cái giống của Thức giấc và Blue chỉ là cùng một nhịp trống của House.

Gần đây, thị trường nhạc Việt nở rộ các ca khúc dòng Synth-wave, Synth-pop. Đây là dòng nhạc làm nên tên tuổi của The Weeknd với đặc trưng là nhịp trống dồn dập, âm chủ đạo là tiếng synth. Binz, Jack và SOOBIN bị tố vay mượn ý tưởng của The Weeknd. Nhưng thực tế, rất khó để kết luận các nghệ sĩ Việt Nam có đạo nhạc hay không, vì phần giai điệu không giống.

Sơn Tùng bị nghi đạo nhạc suốt sự nghiệp.

Như một thói quen, mỗi khi Sơn Tùng tung ca khúc mới, tin đồn đạo nhạc rộ lên sau đó. Có chục ca khúc của giọng ca người Thái Bình từng bị tố đạo nhạc. Từ bản hit đầu tiên của Sơn Tùng là Cơn mưa ngang qua, cho đến Nắng ấm xa dần, Khuôn mặt đáng thương, Chắc ai đó sẽ về, Chúng ta không thuộc về nhau, Có chắc yêu là đây…

Sự việc nghiêm trọng đến mức Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch từng thành lập Hội đồng thẩm định để xác minh Chắc ai đó sẽ về có đạo nhạc Because I Miss You hay không. Sau cùng, chẳng thể kết luận Sơn Tùng đạo nhạc. Và tác giả của ca khúc Because I Miss You cũng lên tiếng khẳng định đồng nghiệp không đạo nhạc.

Với một ca khúc, lằn ranh giữa lấy cảm hứng và đạo nhạc luôn mong manh. Ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp, nổi tiếng toàn cầu như Ed Sheeran cũng bị tố đạo nhạc. Ngay lúc này, vẫn chưa có một tiêu chí cụ thể nào để xác định có đạo nhạc hay không, mà tất cả vẫn chỉ dựa vào cảm quan.

