Livestream nửa đêm của Sơn Tùng bị “bay màu” sau 1 phút vì vi phạm nghiêm trọng này

Đêm 4/5, Sơn Tùng M-TP đã livestream trên TikTok để giới thiệu về bài hát mới Making My Way. Nam ca sĩ vừa lái xe vừa giao lưu, đếm ngược thời gian phát hành với người hâm mộ. Dù thời gian đã khá muộn nhưng nhiều khán giả vẫn chờ đợi để xem. Chỉ sau 1 phút, livestream đã thu hút hơn 55 nghìn lượt view.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là dòng cảnh báo xuất hiện trong livestream của Sơn Tùng: "Các hành động trong phiên live có thể dẫn tới thương tích nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe". Ngay sau đó, buổi phát trực tiếp của anh chàng đã bị buộc dừng vì vi phạm chính sách cộng đồng của TikTok, khi vừa livestream vừa lái xe.

Sơn Tùng bị dừng livestream vì hành động nguy hiểm: Vừa lái xe vừa livestream

Sau khi lên sóng lại, giọng ca quê Thái Bình giải thích anh đã chủ động dừng xe để đọc bình luận. Nhưng quả thật là nam ca sĩ đã mở livestream khi đang lái xe. Điều này khiến anh gặp sự cố với quy định của nền tảng TikTok. Anh và người bạn thân Ben Phạm cùng trò chuyện, giao lưu với fan.

Theo Sơn Tùng, Making My Way được ra mắt dưới dạng audio, không có MV. Chia sẻ về điều này, Sơn Tùng cho biết trước đây khi Cơn mưa ngang qua hay Em của ngày hôm qua gây sốt mạng xã hội cũng không có MV. Chỉ sau Em của ngày hôm qua, nam ca sĩ mới quyết định thực hiện MV để tặng fan. Sơn Tùng hi vọng tình yêu âm nhạc trong Making My Way sẽ chinh phục được khán giả. Anh ví hình ảnh chỉ là "thứ màu mè" để hỗ trợ cho bài hát. Nếu như một bài hát không chất lượng và không chạm được đến tim khán giả, cho dù có quay MV tiền tỷ cũng không giúp ca khúc thành công hơn.

Tuy nhiên, nếu được khán giả ủng hộ, anh sẽ cho ra mắt MV. "Nhưng thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Sau Making My Way sẽ là một bài hát khác. Một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui…", Sơn Tùng bày tỏ.

Dù đã qua nửa đêm nhưng livestream của Sơn Tùng vẫn có lượt view cao, thậm chí có thời điểm gần 160 nghìn người xem cùng lúc

Sau quãng thời gian trò chuyện vui vẻ, giọng ca quê Thái Bình nói lời chào tạm biệt người hâm mộ: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương tấm thân nhỏ bé Sơn Tùng M-TP". Tuy nhiên anh chàng "TikToker mới nổi" lại gặp khó khăn khi tìm cách tắt livestream, khiến dân mạng bật cười thích thú.

"Xem live của Tùng nửa đêm mà cười gì đâu cười", "Ông ấy tắt rồi mà vẫn còn hơn 80 nghìn mắt xem ngồi nghe tiếng gió", "Giải trí cực mạnh", "TikToker mới nổi lần đầu live nên mọi người thông cảm", "Nay Sơn Tùng bung quá, cười điên"... là một số bình luận của khán giả.

Making My Way đã chính thức phát hành vào lúc 0h ngày 5/5. Với thông điệp "Tạo lối đi riêng", nam ca sĩ 9X bày tỏ mong muốn thể hiện tinh thần bứt phá, không bao giờ đi vào lối mòn của mình. Anh cũng khẳng định bản thân sẽ không bao giờ dừng lại.

Ngoài ra, việc hát ca khúc mới hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến nhiều khán giả cho rằng giọng ca sinh năm 1994 đang hướng đến việc chinh phục thị trường quốc tế.

