Sơn Tùng chống gậy đi sự kiện, tuyên bố điều sốc không ai ngờ

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 18:41 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ rất biết cách tạo bất ngờ và thu hút nhiều sự chú ý mỗi lần xuất hiện.

Sơn Tùng MTP Sự kiện:

Chiều 18/12, Sơn Tùng M-TP đã có buổi công bố chiến lược và các kế hoạch hoạt động của công ty và cá nhân anh trong năm 2020 sắp tới.

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, Sơn Tùng khiến nhiều người bất ngờ khi anh góp mặt không phải với danh nghĩa là ca sĩ, mà là Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng của công ty M-TP Entertainment. Anh được lực lượng vệ sĩ hộ tống khi xuất hiện trước chốn đông người.

Nghệ sĩ gốc Thái Bình gây chú ý đặc biệt khi diện vest đen lịch lãm, chống gậy ba toong ra dáng một doanh nhân thực thụ.

Tại đây, Sơn Tùng cho biết trong năm 2020, anh sẽ phát triển công ty riêng theo mô hình tập đoàn giải trí. Ngoài việc tập trung vào các dự án âm nhạc dành riêng cho nghệ sĩ Sơn Tùng, anh cũng sẽ ra mắt mạng xã hội mới, khai trương quán cà phê Idol đầu tiên tại Việt Nam và ra mắt thương hiệu thời trang riêng.

Dù thử sức ở 3 lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng Sơn Tùng cũng không quên phát triển sự nghiệp âm nhạc của chính mình. Cụ thể, nam ca sĩ sẽ phát hành lần lượt 3 ca khúc mới và album “Chúng ta” trong năm 2020.

Ngoài ra, giọng ca “Hãy trao cho anh” sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc Sky tour vòng quanh các tỉnh thành lớn tại Việt Nam, và đặc biệt là concert riêng của Sơn Tùng vào dịp cuối năm 2020.

Tại sự kiện, khi được hỏi về lý do của việc mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của một ca sĩ để quán xuyến thêm nhiều lĩnh vực khác, Sơn Tùng cho biết: "Bây giờ Tùng tuy đang hoàn thành tốt với vai trò là một ca sĩ, nhưng vẫn tự hỏi bản thân như vậy đã đủ chưa? Tùng nghĩ như vậy là chưa đủ. Tùng muốn lăn lộn nhiều hơn nữa, kể cả là ngã ra ngoài kia cũng được. Rất nhiều người ngoài kia đang sẵn sàng hi sinh mọi thứ của họ, vậy tại sao Tùng phải nấp dưới cái bóng của Sơn Tùng M-TP và làm những điều rất an toàn? Đến âm nhạc, Tùng còn muốn kết hợp loạn hết lên. Vậy nên những lĩnh vực khác cũng chỉ là thêm cơ hội để Tùng thử thách bản thân mình nhiều hơn".

Đông đảo truyền thông, báo giới quây kín "ngài chủ tịch" tập đoàn M-TP - Nguyễn Thanh Tùng.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/son-tung-chong-gay-di-su-kien-tuyen-bo-dieu-soc-khong-ai-ngo-1042491.htmlNguồn: http://danviet.vn/sao/son-tung-chong-gay-di-su-kien-tuyen-bo-dieu-soc-khong-ai-ngo-1042491.html