Sốc: Nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 39, nguyên nhân chưa rõ

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Song Jae Rim được phát hiện đã qua đời vào chiều 12/11, hưởng dương 39 tuổi.

Hiện tại, nguyên nhân cái chết của anh vẫn chưa được công bố và đang trong quá trình điều tra. Lễ tang của nam diễn viên sẽ diễn ra vào ngày 14/11.

Nam diễn viên Song Jae Rim qua đời đột ngột ở tuổi 39.

Sự ra đi đột ngột của Song Jae Rim khiến nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng. Anh được biết đến rộng rãi với vai diễn cận vệ Kim Jae Woon trong bộ phim đình đám Mặt trăng ôm mặt trời. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gây ấn tượng khi tham gia chương trình thực tế We Got Married cùng với nữ diễn viên Kim So Eun, tạo nên cặp đôi được đông đảo người hâm mộ yêu mến.

Song Jae Rim sinh năm 1985, từng xuất hiện trong nhiều dự án phim nổi bật như: Pretty Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks,… Trong năm nay, anh tham gia bộ phim truyền hình My Military Valentine, phát hành vào tháng 6 trên nền tảng trực tuyến trả phí. Tháng 8 vừa qua, anh còn góp mặt trong chương trình phát thanh Good Morning FM để quảng bá vai diễn trong vở nhạc kịch The Rose of Versailles.

