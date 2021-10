Shin Min Ah bị cộng đồng mạng tẩy chay vì đóng MV xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 11:00 AM (GMT+7)

"Nàng cáo" Shin Min Ah vướng scandal khi đóng MV có nội dung sai sự thật về quân đội Việt Nam.

Shin Min Ah là sao Hàn đang bị chỉ trích vì từng đóng MV sai sự thật về quân đội Việt Nam

Nữ diễn viên Shin Min Ah nổi tiếng châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên mới đây cộng đồng mạng Việt Nam đã khui lại hình ảnh Shin Min Ah đóng MV có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Hình ảnh của Shin Min Ah nằm trong MV Do you know thuộc album Let me live của nam ca sĩ Hàn Quốc Jo Sung Mo phát hành năm 2000.

MV "Do you know" có Shin Min Ah đóng năm 2000 bị chỉ trích vì xuyên tạc lịch sử

MV này cách đây 21 năm, Shin Min Ah đóng vai một cô gái người Việt, có hành vi chỉ điểm nơi ở của quân đội Việt Nam. Cộng đồng mạng Việt chỉ trích trong MV có những cảnh xuyên tạc khi xây dựng hình ảnh người lính Việt Nam có hành vi đánh đập tra tấn chính người dân. MV lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam nhưng đề cao vai trò binh lính Hàn xả thân bảo vệ người dân Việt khỏi quân đội Việt Nam. Điều này gây phẫn nộ với cộng đồng mạng Việt.

Dưới MV, cộng đồng mạng Việt để lại bình luận phản đối, chỉ trích. "MV này xuyên tạc lịch sử Việt Nam"; "Ngừng xuyên tạc lịch sử"; "Tôi từng rất thích Shin Min Ah nhưng từ bây giờ tôi sẽ anti cô ấy"; "Đừng ai vì mù quáng mà bênh vực, thế này không chấp nhận được đâu"... Các diễn viên đóng MV, trong đó có nữ diễn viên Shin Min Ah bị không ít khán giả Việt tẩy chay. Nhiều người yêu cầu phía phát hành MV phải xóa video, xin lỗi và chịu trách nhiệm khi có hành vi xuyên tạc.

Shin Min Ah và Kim Seon Ho vừa tạo được "cơn sốt" trong phim truyền hình Hometown Cha-cha-cha nhưng hiện tại cả hai đều bị vướng scandal

Ngoài ra nam diễn viên đóng cặp cùng Shin Min Ah là Kim Seon Ho cũng vướng ồn ào tin đồn ép bạn gái phá thai. Ngày 18/10 vừa qua, tài tử được fan gọi là "nam thần" này bị tố với loạt bê bối đối với bạn gái. Trong bài đăng trên mạng xã hội Hàn Quốc, người tố nói Kim Seon Ho dụ dỗ bạn gái kết hôn nhưng sau đó trở mặt, nói dối khoản tiền phạt 900 triệu won (khoảng 18 tỷ đồng) nhằm ép bạn gái phá thai. Sau đó tài tử chuyển cho bạn gái 2 triệu won (khoảng 40 triệu đồng) tiền viện phí và chia tay.

Kim Seon Ho bị một người tố giả tạo, ép bạn gái phá thai

Tới ngày 19/10, công ty quản lý của Kim Seon Ho lên tiếng xin lỗi người hâm mộ khi chưa đưa ra thông báo kịp thời. Đồng thời công ty khẳng định đang xác minh sự việc về bài đăng ẩn danh tố cáo Kim Seon Ho. Phía công ty mong muốn khán giả chờ đợi một thời gian tới khi sự thật được sáng tỏ.

