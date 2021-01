Sau Hoài Lâm, tác giả bản hit “Hoa nở không màu” giới thiệu nhân tố mới

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 17:32 PM (GMT+7)

Sau nhận 2 giải Cống Hiến 2020, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiếp tục tung dự án mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường vừa vinh dự cầm trên tay 2 chiếc cúp Cống Hiến cho hạng mục Nhạc sĩ của năm, và Ca khúc của năm cho ca khúc Hoa Nở Không Màu, Hoài Lâm thể hiện.

Nguyễn Minh Cường vừa nhận 2 giải Cống Hiến

Ngay sau đó, Nguyễn Minh Cường cho ra mắt dự án đầu tiên của năm 2021 với sự ấp ủ dành cho giọng hát Barry Nam Bảo và ca khúc Nhân Duyên Do Trời.

Cũng như Hoa Nở Không Màu, Cả Một Trời Thương Nhớ…, Nhân Duyên Do Trời là một bản ballad đậm dấu ấn của Nguyễn Minh Cường. Giai điệu da diết và ca từ chứa đựng nhiều tâm sự, nhưng với ca khúc hoàn toàn mới này, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường không chọn những gương mặt quen thuộc như Hoài Lâm, Hoà Mizy, Hồ Ngọc Hà, Nguyên Hà... để thể hiện, mà thay vào đó là một cái tên lần đầu tiên đứng trên sân khấu - Barry Nam Bảo.

Barry Nam Bảo được Nguyễn Minh Cường kỳ vọng sẽ làm nên chuyện

Ngay sau buổi quay hình cho đêm nhạc livestream concert Nguồn Yêu, Nguyễn Minh Cường và ekip đã lên kế hoạch thực hiện phần MV ca khúc này. Đà Lạt tiếp tục được chọn lựa để trở thành "phim trường" cho chuyện tình của Barry Nam Bảo và Kiều Trinh. Với những bối cảnh được đạo diễn Hà Đỗ đo ni đóng giày, ca khúc Nhân Duyên Do Trời đã được khoác lên mình một cuộc tình buồn với màu sắc đầy hoài niệm cũng như tiếc nuối.

Về giọng hát của Barry Nam Bảo, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ: "Có lẽ ở một vài nốt nhạc đầu tiên Barry Nam Bảo cất lên, Cường đã từng, và có lẽ mọi người cũng sẽ có một cảm giác rất Hoài Lâm trong đấy, ban đầu Cường cũng rất băn khoăn vì lo ngại sẽ có một sự so sánh giữa Hoài Lâm và Barry Nam Bảo. Tuy nhiên khi đi sâu vào thử nghiệm và thử nghiệm, thì Cường nhận ra một chất rất riêng, một nỗi buồn rất riêng biệt chỉ có trong giọng hát của Barry Nam Bảo, đó cũng là lý do Cường quyết định đặt niềm tin và gửi gắm ca khúc Nhân Duyên Do Trời cho Barry Nam Bảo thể hiện”.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng đã lên kế hoạch thực hiện một showcase cho tiếng hát Barry Nam Bảo. Đây là một chuỗi những ca khúc quen thuộc được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường biên tập và dày công thực hiện để nam ca sĩ có thể lần đầu phần nào giới thiệu được trọn vẹn tiếng hát của mình. Đặc biệt, trong phần showcase, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường còn mang đến cho khán giả phần hợp xướng với hơn 30 người theo phong cách gothic rock, dành riêng cho ca khúc Hoa Nở Không Màu.

