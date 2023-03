Sao phim 18+ "mất tích" khỏi showbiz sau tin hẹn hò đại ca xã hội đen

Trong thập niên những năm 80 - 90, nhiều nữ diễn viên 18+ Nhật Bản đến Hong Kong (Trung Quốc) đóng phim cấp ba như Rena Murakami, Yuka Mihara, Madoka Ozawa, Sola Aoi,... và gần đây nhất là Yukiko Suo và Saori Hara (đóng Nhục bồ đoàn 3D). Tuy nhiên, theo HK01, nữ diễn viên Nhật Bản đầu tiên đến Hong Kong đóng phim nóng là Emi Shindo.

Nữ diễn viên Emi Shindo.

Người đẹp sinh năm 1949 từng tới Hong Kong đảm nhận vai nữ chính trong phim Cuồng tình (The Body Is Willing) năm 1983 hợp tác cùng siêu sao võ thuật kiêm đại ca xã hội đen Trần Huệ Mẫn. Vì đóng cảnh nóng quá thật, cô đào xứ Phù Tang và đại ca xã hội đen có nắm đấm mạnh nhất Châu Á vướng tin đồn phim giả tình thật.

Ngày 25/3, tờ HK01 đưa tin về cuộc sống hiện tại của cựu sao phim 18+ Emi Shindo cùng bí mật đóng phim với Trần Huệ Mẫn khiến nhiều khán giả chú ý.

Emi Shindo sinh năm 1949, hiện 74 tuổi, là diễn viên nổi tiếng Nhật Bản. Năm 4 tuổi, Emi đã bắt đầu được gia đình cho đi học múa ba lê cổ điển. Năm 1964, Shindo khi đó mới 15 tuổi đã gia nhập làng giải trí được mời tham gia đóng một vai phụ trong phim truyền hình nổi tiếng.

Khi hoạt động ở Nhật Bản, Emi Shindo đóng phim truyền thống lẫn phim nóng. Tên tuổi của minh tinh xứ Phù Tang chỉ nổi khắp châu Á khi sang Hong Kong đóng phim Cuồng tình năm 1983. Cuồng tình là bộ phim nóng do Lê Đại Vỹ làm đạo diễn, Trần Huệ Mẫn, Tăng Giang và Emi Shindo đóng chính.

Phim kể về chuyện tình của cô ca sĩ Nhật Bản (Emi Shindo đóng) với bạn trai người Hong Kong (Trần Huệ Mẫn). Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã từ bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp. Trong một lần đến xem cuộc thi hát, cả hai người đã gặp lại nhau và rơi vào lưới tình không lối thoát bởi khi đó nữ ca sĩ đã được một đại gia (Tăng Giang đóng) để ý trong khi người tình cũ cũng có bạn gái mới.

Trong phim, Emi Shindo không ngại khỏa thân, đóng vô số cảnh giường chiếu táo bạo với Trần Huệ Mẫn và Tăng Giang. Nhờ sự bạo dạn hết mình của minh tinh Nhật Bản, "đại ca xã hội đen" họ Trần nhập vai cũng dễ dàng hơn và đóng cảnh nóng cùng cô đào cực "mượt".

Trần Huệ Mẫn và Emi vướng tin đồn "phim giả tình thật" vì nhập vai quá xuất sắc.

Tờ HK01 cho biết, thời điểm quay Cuồng tình (1983), điện ảnh Hong Kong chưa có hệ thống phân loại phim. Theo cách phân loại phim hiện nay, Cuồng tình sẽ được xếp vào danh sách phim bị "cấm" vì chứa nhiều cảnh khỏa thân và cảnh nóng táo bạo.

Thời điểm Cuồng tình ra rạp, giới truyền thông Hong Kong và Nhật Bản râm ran tin đồn Emi Shindo và Trần Huệ Mẫn "phim giả tình thật" vì quá đẹp đôi trên màn ảnh. Cả hai được cho là hẹn hò bí mật trong 2 năm dù thời điểm đó Trần Huệ Mẫn đã có bạn gái là Ngô Quốc Anh (nay là vợ).

Theo HK01, nam diễn viên đã bí mật lén lút qua lại với cô đào nóng bỏng Nhật Bản mà không hề e dè Ngô Quốc Anh. Nhiều người cho rằng, Trần Huệ Mẫn đã trúng tiếng sét ái tình khi đóng cảnh nóng với Emi Shindo trong phim. Thậm chí, một số khán giả còn nghi ngờ cả hai diễn viên đã "làm thật" khi đóng phim.

Ngoài cảnh nóng với Trần Huệ Mẫn, Emi còn có cảnh chung với Tăng Giang.

Giữa tin đồn tình ái, cả Trần Huệ Mẫn lẫn Emi Shindo đều không lên tiếng. Trên thực tế, sau khi hoàn thành các cảnh quay trong Cuồng tình, Emi Shindo đã quay về Nhật Bản để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Shindo từng kết hôn với tài tử nổi tiếng Akio Hasegawa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp đôi không kéo dài lâu. Năm 1990, Emi tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc kém cô 6 tuổi. Vào đầu những năm 2000, Emi Shindo ít đóng phim và kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Nữ diễn viên cũng không mặn mà với các hoạt động trong showbiz. Từ đó tới nay, mọi thông tin và hình ảnh của Emi Shindo đều không được truyền thông cập nhật.

Emi Shindo thời trẻ.

Trần Huệ Mẫn là một diễn viên võ thuật nhưng có xuất phát điểm là đại ca xã hội đen nổi tiếng Hong Kong. Ông từ có thời gian làm cảnh sát vài năm sau đó bị khai trừ khỏi ngành vì có liên quan tới xã hội đen. Năm 25 tuổi, Trần Huệ Mẫn làm đại ca của bang 14K và có võ công cực mạnh.

Nhờ đó, ông bén duyên với điện ảnh và tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Love and Blood, Long tranh hổ đấu, Ngày trong xã hội đen, Bloody Brotherhood,... Cuồng tình là bộ phim hiếm hoi mà ông tham gia gán mác 18+.

Trần Huệ Mẫn thời trẻ (ảnh trái) và hiện tại.

