Sao nam "trị giá tỷ đô" kiếm bộn tiền nhờ bom tấn đua xe là ai?

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 05:37 AM (GMT+7)

Fan của series hành động Fast and Furious hay bộ phim Xander Cage ắt hẳn sẽ rất tò mò về cuộc đời đằng sau màn ảnh của tài tử tài năng xuất chúng Vin Diesel.

Tên thật của Vin Diesel là Mark Sinclair. Không quá ngạc nhiên khi các ngôi sao lớn thường lấy tên nghệ danh thay vì tên thật của họ. Vin Diesel cũng không phải là một ngoại lệ, tên thật của anh là Mark Sinclair. Anh đã đặt tên “Vin” theo họ của người cha dượng, Vincent. Còn tên họ “Diesel” (dầu máy) đã theo anh từ những ngày tháng còn làm việc ở quán bar New York.

Thuở nhỏ, Vin Diesel thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình khác lạ.

Ít ai biết rằng vai diễn đầu tiên của Vin Diesel là trong bộ phim ngắn do anh tự làm đạo diễn, viết kịch bản, đóng vai chính. Bộ phim ngắn Multi Facial kể về một chàng diễn viên đa sắc tộc chật vật tìm chỗ đứng trong ngành phim ảnh từng được trình chiếu trong Liên hoan phim Cannes năm 1995.

Vin trong bộ phim Saving Private Ryan.

Sau đó, Vin Diesel tiếp tục tự gây quỹ làm phim dài đầu tay. Phim Strays kể về cuộc đời hoàn lương của gã buôn ma túy được chọn tham gia Liên hoan phim Sundance năm 1997.

Khi đam mê với điện ảnh bắt đầu nảy nở trong Vin Diesel, khái niệm siêu sao hành động vẫn còn rất mơ hồ. Vin Diesel tập tành diễn xuất từ khi mới lên 7 với niềm yêu thích nghệ thuật được truyền từ người cha dượng là đạo diễn kịch nói.

Ngoại hình cơ bắp, rắn rỏi mà Vin Diesel vô tình có được qua quãng thời gian làm thêm nghề bảo vệ hộp đêm đã khiến cả sự nghiệp của anh rẽ hướng bất ngờ.

Năm 2001, nam diễn viên xuất hiện trong Fast & Furious, một bộ phim đua xe với ý tưởng ban đầu là nơi tập hợp dàn diễn viên đa sắc tộc, đến nỗi diễn viên chính thuần da trắng duy nhất là Paul Walker trở thành kẻ “lạc loài”.|Nam diễn viên thủ vai Dominic Toretto - quái xế có tính cách bất cần, liều mạng nhưng trọng tình nghĩa. Trong các phần sau, Dominic trở thành trung tâm của câu chuyện và dẫn dắt cả nhóm vào nhiều phi vụ mạo hiểm.

Vin Diesel và bạn diễn quá cố Paul Walker

Phim đầu tiên trong loạt Fast & Furious thu về 207 triệu USD so với kinh phí sản xuất 38 triệu USD. Phần hai và phần ba - hai tập nam diễn viên không thủ vai chính - đều không được đánh giá cao. Chỉ đến khi Diesel tái xuất trong phần bốn Fast and Furious (2009), loạt phim mới thật sự khởi sắc. Fast & Furious nhanh chóng trở thành thương hiệu hành động nổi tiếng toàn cầu.

Fast & Furious 8 mang về doanh thu hơn 1 tỷ USD

Tài tử Vin Diesel chính là "quái xế" kinh điển trên màn ảnh

Fast & Furious là một trong những chuỗi phim thành công nhất lịch sử, với tổng doanh thu của 9 phần lên tới hơn 6 tỷ USD toàn cầu. Sau hàng loạt thăng trầm, nam diễn viên cùng "tổ lái" đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể.

Vin Diesel là gương mặt gắn liền với thương hiệu Fast & Furious.

Loạt bom tấn Fast & Furious đã nâng tên tuổi của Vin Diesel lên một tầm cao mới. Tờ "What Culture" xếp hạng siêu sao nằm trong top 10 diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử Hollywood. Năm 2017, tờ Forbes gọi Vin Diesel là “người đàn ông trị giá 6 tỷ USD” khi tổng tiền bán vé các phim có anh tham gia đã vượt qua con số này, thể hiện rõ sức mạnh bảo chứng phòng vé của Vin “Dầu nhớt”.

Anh là người có tổng cát-xê cao nhất thế giới trong năm 2017

Trong hơn hai thập kỷ, tài tử 49 tuổi xây dựng hình ảnh người hùng cơ bắp trên màn bạc. Ngoài Fast & Furious, Vin Diesel góp mặt trong các series hành động ăn khách như Chronicles of Riddick và xXx: The Return of Xander Cage.. Anh cũng lồng tiếng nhân vật Groot trong phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy.

Sự nghiệp diễn xuất tuy không đa dạng và chỉ gói gọn hầu như trong các phim bom tấn giải trí nhưng nhờ thành công quá lớn từ loạt phim Fast and Furious mà anh đóng vai chính khiến cho giá trị thương hiệu của anh tăng lên đáng kể. Ngoài ra, anh còn tham gia lồng tiếng vai Groot trong Guardians of the Galaxy.

Vin Diesel được tạp chí Forbes đánh giá là nam diễn viên có thu nhập cao nhất với khối tài sản ước tính lên đến 200 triệu USD (khoảng 4600 tỉ đồng).

Đáng nói hơn, Vin Diesel là một trong các nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ "khủng" nhất Hollywood. Trang facebook, anh có tới gần 100 triệu người yêu thích, gấp gần 10 lần trang của Tom Cruise.

Thậm chí cả ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg cũng là fan của ngôi sao Fast & Furious.

Cuộc sống gia đình của Vin Diesel cũng tương đối kín tiếng. Trên kênh World Entertainment, anh nói: “Tôi không thích lên bìa các tạp chí. Tôi tuân thủ nguyên tắc im lặng của các huyền thoại Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro và Al Pacino”.

Anh và bạn gái lâu năm Paloma Jiménez có ba người con, cô con gái út Pauline (sinh năm 2015) được anh đặt tên theo người bạn diễn quá cố Paul Walker.. Vin Diesel ít khi chia sẻ về gia đình trước công chúng để bảo vệ người thân khỏi thị phi và soi mói. Tất cả những gì khán giả được biết là gia đình nhỏ của anh vẫn vững bền và hạnh phúc suốt 10 năm qua.

Gia đình đến chúc mừng nam tài tử được vinh danh trên Đại lộ danh vọng

Giàu có là thế nhưng trong suốt 16 năm làm diễn viên, Vin Diesel vẫn chỉ sống tại căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ tại đồi Hollywood. Tài tử chỉ chịu chuyển nhà mới vào năm 2016 khi đón đứa con thứ ba và cần không gian lớn hơn để nuôi dạy lũ trẻ .

Cận cảnh ngôi nhà giản dị của siêu sao triệu đô.

Là anh cả của đội đua đình đám nhất màn ảnh rộng nhưng Vin Diesel không hề có đam mê sưu tập xe như mọi người tưởng. Cả hai bạn diễn Jason Statham và Dwayne Johnson đều thường xuất hiện trong siêu xe của các nhãn hiệu Aston Martin, Ferrari F12, Audi S8. Chỉ riêng Vin Diesel là chọn sử dụng những chiếc xe SUV 7 chỗ để đủ rộng rãi cho cả gia đình.

Vin Diesel thường bị bắt gặp lái chiếc GMC Yukon có giá khoảng 58.000 đô la.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/sao-nam-tri-gia-ty-do-kiem-bon-tien-nho-bom-tan-dua-xe-la-ai-10...Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/sao-nam-tri-gia-ty-do-kiem-bon-tien-nho-bom-tan-dua-xe-la-ai-1040685.html