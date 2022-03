Sao nam bị chỉ trích vì kêu gọi từ thiện, vô trách nhiệm khi mạnh thường quân bị lừa cả trăm triệu

Thứ Ba, ngày 01/03/2022

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng dân mạng vẫn không khỏi bức xúc trước cách làm việc vô trách nhiệm của nam diễn viên.

Thời gian gần đây, chuyện nghệ sĩ kêu gọi từ thiện nhận về nhiều chú ý của dư luận khi liên tục vướng ồn ào thiếu minh bạch. Từ đó, không ít người tuyên bố dừng kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, thay vào đó, họ sẽ trích thu nhập cá nhân để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng mới đây nhất, Quách Ngọc Tuyên lại trở thành nghệ sĩ bị chỉ trích vì ồn ào kêu gọi thiện nguyện.

Quách Ngọc Tuyên lên tiếng giải thích và xin lỗi vì kêu gọi từ thiện nhưng chưa xác minh kỹ

Sự việc bắt nguồn khi Quách Ngọc Tuyên chia sẻ bài đăng kêu gọi ủng hộ một bệnh nhi ốm nặng, cần tiền phẫu thuật gấp. Trước lời kêu gọi của nam diễn viên, hai đồng nghiệp là Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm cũng đã chuyển tiền ủng hộ, lan tỏa thông tin. Vì thế, nhiều mạnh thường quân đã tin tưởng gửi tiền hỗ trợ gia đình bệnh nhân với mong muốn có thể sớm đủ chi phí làm phẫu thuật cho bé.

Tuy nhiên, một mạnh thường quân đã phát hiện bị lừa đảo sau khi ủng hộ 100 triệu đồng. Người này đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội và cho biết, khi họ muốn đến thăm bệnh nhân thì được thông báo bé vẫn đang điều trị ở bệnh viện, nhưng sau đó lại không liên hệ được với người nhà. Người này liền hỏi thăm thông tin tại bệnh viện mới phát hiện sự thật rằng: Bệnh nhân có thông tin trên đã qua đời, chứ không phải đang cần tiền phẫu thuật như lời kêu gọi.

Khi nhận được phản hồi từ mạnh thường quân, Quách Ngọc Tuyên đã nhanh chóng xác minh lại thông tin và thừa nhận sai sót, chưa kịp thời kiểm chứng đã kêu gọi ủng hộ. Anh thẳng thắn xin lỗi toàn thể mọi người và lên tiếng đính chính: "Tất cả mọi chuyện là lỗi do Tuyên. Vài ngày trước Tuyên vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẫu thuật gấp, do vội vàng chỉ nghĩ đến việc cứu bé nên Tuyên đã chỉ gọi điện xác minh qua số điện thoại rồi xin được chia sẻ bài. Sau khi tìm hiểu kỹ, Tuyên mới biết lời khẩn cầu này có vấn đề không hay, họ muốn trục lợi".

"Hôm nay Tuyên muốn thành thật xin lỗi và gửi lời cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Cảm ơn các anh chị, các bạn cũng như các em đã thương, yêu quý và tin tưởng Tuyên gửi tấm lòng của mình. Nếu có cơ hội Tuyên xin tạ ơn tất cả mọi người. Sẵn đây, Tuyên cũng hy vọng các bạn trục lợi thấy được cái sai của mình, làm những điều tốt, những điều ý nghĩa để có cuộc sống tốt hơn", anh nhấn mạnh thêm.

Việc thẳng thắn thừa nhận sai sót của Quách Ngọc Tuyên nhận được sự thông cảm của nhiều người vì mục đích của hành động này là tốt, nhưng bị kẻ xấu lợi dụng: "Không sao đâu anh trai, mọi người vẫn yêu quý anh", "Anh làm cũng chỉ xuất phát từ thiện tâm của mình. Chỉ là không đúng chỗ thôi. Nhưng nếu trường hợp trên là thật thì đó là 1 điều tốt đẹp. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khoẻ"...

Hành động của anh gây nhiều tranh cãi

Bên cạnh đó, nhiều khán giả vẫn không khỏi bức xúc trước cách làm việc vô trách nhiệm của anh. Có nhiều ý kiến cho rằng, nam diễn viên nên báo Công an để điều tra làm rõ sự việc, tránh trường hợp có người cả tin bị lợi dụng: "Báo Công an tra ra chủ tài khoản đi. Anh là người được nhiều người biết đến, biết bao mạnh thường quân đã chuyển khoản vào đó nên sau này thật giả lẫn lộn, làm mất lòng tin", "Sao không đề cập đến việc chịu trách nhiệm và phải báo Công an vào cuộc điều tra?", "Báo Công an làm rõ mọi chuyện đi anh, chuyện tiền bạc đâu thể xin lỗi bằng lời là xong đâu", “Bây giờ mình là người kêu gọi thì phải đứng ra mà đòi lại tiền cho mọi người đi chứ. Đứng ra kêu gọi, mọi người tin tưởng chuyển khoản, rồi nói một câu là xong”, “Muốn ủng hộ thì tự tay ủng hộ, còn kêu gọi thì cần có trách nhiệm chứ không phải thích kêu là kêu, rồi đến lúc mọi người xác minh ra lừa đảo thì lại nhắn tin xin lỗi là xong. Bây giờ số tiền đó ai chịu trách nhiệm trả lại cho những người quyên góp? Làm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với công chúng mà nói chuyện như trẻ con, huề cả làng nhỉ"....

Quách Ngọc Tuyên (sinh năm 1984) ghi dấu trong lòng khán giả qua loạt vai diễn trong: Vi Cá tiền truyện, Cái Tết của thằng khờ, Cuốc xe nửa đêm... Hiện tại, anh có cuộc sống viên mãn bên cạnh bà xã và con gái.

