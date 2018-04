Sao gốc Việt đóng phim lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long

Thứ Tư, ngày 25/04/2018 05:15 AM (GMT+7)

Lý Tiểu Long Sự kiện:

Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) - con gái của Lý Tiểu Long - là giám đốc sản xuất cho series "Warrior", trong khi đó nữ diễn viên gốc Việt Dianne Doan giữ vai trò quan trọng trong phim.

Warrior là series phim được lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long. Bộ phim lấy bối cảnh ở San Francisco (Mỹ) cuối thế kỷ 19 khi nhiều người Trung Quốc di cư sang Mỹ. Họ thành lập các băng nhóm, xung đột với nhau và với các thế lực ngầm từ nước khác. Thời kỳ đẫm máu này được gọi là "Tong Wars" (Đường Chiến), kéo dài trong nhiều thập niên. Nhân vật chính là Ah Sahm (Andrew Koji đóng) - một thiên tài võ học mới từ Trung Quốc sang. Loạt phim thuộc thể loại võ thuật pha hình sự.

Nữ diễn viên Dianne Doan thủ vai Mai Ling - người phụ nữ xinh đẹp có ý chí mạnh mẽ, vươn đến địa vị cao trong tổ chức. Nữ diễn viên sinh năm 1990 này có bố mẹ là người Việt Nam nhưng sinh sống tại Canada. Cô từng tham gia các bộ phim như: series Descendants, Vikings, Impastor, Guidance, Legends of Tomorrow và Once Upton a Time.

Nữ diễn viên gốc Việt - Dianne Doan sẽ thủ vai Mai Ling trong Warrior

Dianne lần đầu thiên thể hiện sự quan tâm đến diễn xuất khi chọn lớp diễn kịch cho môn học tự học ở trường học vào năm lớp 9. Trước đó, khi mới lên 10, cô được đào tạo về vũ đạo. Dianne từng có kinh nghiệm biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Vancouver 2010 với vai trò vũ công phụ hoạ cho Michael Bublé.

Ngoài ra, Dianne cũng từng làm vũ công phụ hoạ cho các video ca nhạc của một số ca sĩ, trong đó có Big Time Rush và Marianas Trench. Dù sống ở Canada lâu năm nhưng Dianne Doan vẫn nói được tiếng Việt và thường xuyên cùng gia đình về thăm quê ở Bến Tre.

Ngoài Andrew Koji và Dianne Doan thì Warrior còn có sự góp mặt của các diễn viên tên tuổi như: Olivia Cheng, Jason Tobin, Dean S.Jagger, Kieran Bew,...

Bà Shannon Lee đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất series Warrior

Giám đốc sản xuất series Warrior là Shannon Lee đã chia sẻ dự án phim này được lấy ý tưởng từ huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long - cũng chính là bố của bà. Khi còn sống, Lý Tiểu Long luôn ao ước và dành nhiều tâm huyết để làm ra một bộ phim về người Trung Quốc ở Mỹ nhưng lại không kịp hoàn thành nó. Sau khi bố mất vào năm 1973, bà Shannon đã mất một khoảng thời gian dài mới tìm thấy được những ghi chép của Lý Tiểu Long và quyết định sẽ hợp tác cũng hãng Cinemax để hoàn thành bộ phim Warrior mà bố mình ước nguyện.

Shannon Lee sinh năm 1969, là con gái của Lý Tiểu Long và Linda Lee Cadwell. Bà tập Triệt quyền đạo - môn võ do cha mình sáng tạo - và đóng một số phim võ thuật vào thập niên 1990, 2000. Sau đó, bà chuyển hướng sang ngành sản xuất phim. Trước Warrior, Shannon Lee cũng từng sản xuất một số phim về bố mình như: phim truyền hình The Legend of Bruce Lee (2008), phim tài liệu How Bruce Lee Changed the World (2009) và phim điện ảnh I Am Bruce Lee (2012).

Bức ảnh gia đình hạnh phúc đầy đủ người thân của Shannon Lee khi bà còn nhỏ

Justin Lin và Jonathan Tropper sẽ đồng hành cùng Shannon Lee thực hiện series Warrior. Justin Lin - đạo diễn của Better Luck Tomorrow, The Fast and the Furious bày tỏ: "Tôi luôn ngưỡng mộ Lý Tiểu Long bởi những nỗ lực mở đường cho người châu Á tham gia làng giải trí thế giới. Khi Shannon kể về dự án cha bà ấp ủ, tôi biết mình phải thực hiện nó. Series mang triết lý của Lý Tiểu Long về cuộc sống và đưa ra góc nhìn mới về giai đoạn lịch sử". Còn Jonathan Tropper cho biết tác phẩm không chỉ tập trung vào võ thuật mà còn phản ánh nhiều khía cạnh phức tạp của vấn đề di cư.

Quá trình sản xuất bắt đầu từ tháng 10.2017, hiện vẫn chưa kết thúc. Ê-kíp ghi hình ở Cape Town (Nam Phi) - nơi họ phục dựng bối cảnh San Francisco. Phần 1 của series Warrior dự kiến sẽ được phát sóng năm 2019 với thời lượng 10 tập.