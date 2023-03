Quỳnh Kool: Từ hot girl Kem Xôi thành nữ diễn viên phủ sóng giờ vàng trên VTV

Cùng với sức nóng của "Đừng làm mẹ cáu", Quỳnh Kool - người đảm nhận vai nữ chính trong phim cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng yêu phim truyền hình trên VTV.

Diễn viên Quỳnh Kool

"Diễn lên tay, nhan sắc ngày càng đằm thắm", "Trước Quỳnh diễn không có ấn tượng gì luôn. Nhưng sau vai diễn Sơn Ca và Hạnh thì thật sự phải khẳng định bạn này đang là nữ diễn viên trẻ trên truyền hình đóng đạt nhất bây giờ", "Cháu diễn rất cảm xúc, diễn mà như thật! Rất thích xem cháu đóng phim, tương lai cháu sẽ là diễn viên thay thế lớp gạo cội đó!", "Đến phim này Quỳnh Kool đã chinh phục được cả những khán giả khó tính. Chúc mừng em", "Con còn trẻ, chưa lập gia đình mà diễn xuất của con quá đỉnh luôn nói chung các vai diễn của con rất xuất sắc. Chúc con thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, hạnh phúc",... là những bình luận của khán giả. Không ít người theo dõi hành trình trưởng thành trên màn ảnh của Quỳnh Kool dành lời khen ngợi cho cô, từ một hot girl Kem Xôi thành nữ diễn viên phim truyền hình ấn tượng.

Quỳnh Kool nổi lên từ các vai diễn trong Kem Xôi

Quỳnh Kool sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Người đẹp đến với nghệ thuật từ năm 2013, khi tham gia đóng MV "Mong em luôn mỉm cười" của ca sĩ Khánh Phương. Năm 2015, cô trở thành thành viên của nhóm hài Kem xôi TV, tham gia đóng một số quảng cáo, MV ca nhạc. Thời điểm này, nhờ vẻ ngoài xinh xắn, làn da trắng, Quỳnh Kool được công chúng gọi với danh xưng hot girl.

Năm 2017, hot girl 9X lấn sân truyền hình trong "Đi qua mùa hạ". Sau đó, cô tham gia một vai phụ trong "Quỳnh búp bê", vào vai em gái Lan cave (Thanh Hương) và là tình địch của My (My Sói). Cùng với độ hot của phim mà những trích đoạn có sự tham gia diễn xuất của sao nữ quê Thái Bình này cũng được chú ý nhiều hơn. Cô được khen ngợi với diễn xuất tự nhiên, lăn xả vì vai diễn khi chịu cảnh bị My Sói tát, đánh ghen trong phim.

Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu", "Đừng bắt em phải quên" và "Quỳnh Búp bê"

Những năm sau đó, cô liên tục phủ sóng màn ảnh VTV trong: "Nàng dâu order", "Đừng bắt em phải quên", "Nhà trọ Balanha", "Hướng dương ngược nắng", "Hãy nói lời yêu"... Quỳnh Kool cũng liên tục đảm nhận vai nữ chính, và độ khó của vai diễn cũng tăng lên dần. Tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện trên màn ảnh VTV mà lại vào những dạng vai na ná nhau - tiểu thư xinh đẹp, trau chuốt vẻ ngoài khiến sao nữ này bị công chúng đánh giá là một màu, nhàm chán. Thậm chí, nếu chỉ nhìn qua hình, nhiều khán giả khó phân biệt được đâu là nhân vật của cô trong "Đừng bắt em phải quên" và "Hãy nói lời yêu" vì tạo hình na ná nhau.

Thế nhưng, trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, Quỳnh Kool cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về cả lối diễn xuất lẫn việc đảm nhận đa dạng vai diễn. Cô mạnh dạn thử sức với những dạng vai khác nhau, vào những hình tượng chưa từng có trước đó trên màn ảnh. Điều đáng nói là cả diễn xuất lẫn tạo hình của sao nữ "Quỳnh búp bê" hoàn toàn thuyết phục người xem.

Quỳnh Kool trong "Gara hạnh phúc"

Trong "Gara hạnh phúc" cô vào vai Sơn Ca - thợ sửa xe ô tô cá tính, mạnh mẽ và hầm hố. Để vào vai diễn này, Quỳnh Kool đã không ngại làm xấu bản thân. Cô cắt tóc ngắn, mặc đồ bụi bặm, đơn giản. Hành động dứt khoát, đài từ có phần nam tính hoàn toàn đối lập với tính cách, phong thái của một Quỳnh Kool dịu dàng, nền nã ngoài đời.

Nếu ở giai đoạn đầu của phim, nhiều khán giả chưa quen với hình ảnh mới này của người đẹp sinh năm 1995 thì càng về sau, diễn xuất của Quỳnh Kool hoàn toàn thuyết phục được người xem.

Quỳnh Kool trong "Đừng làm mẹ cáu"

Tuy nhiên, phải đến với "Đừng làm mẹ cáu" Quỳnh Kool mới trở thành nữ diễn viên điểm 10 trong mắt công chúng. Ngôi sao 27 tuổi chưa từng làm mẹ, lần đầu vào vai mẹ đơn thân trên phim. Dường như khán giả đã không còn thấy một Sơn Ca năng nổ trong "Gara hạnh phúc" hay một Hoàng My yếu đuối trong “Hãy nói lời yêu” mà ở đây chỉ có cô Hạnh sâu lắng và trưởng thành hơn với vai diễn một người mẹ.

Quỳnh Kool đã được công chúng đón nhận với vai trò diễn viên. Cô cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về diễn xuất qua từng lần hóa thân trên màn ảnh. Năm 2020 và 2022, Quỳnh Kool được đề cử VTV Awards 2022 hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng với "Đừng bắt em phải quên" và "Gara hạnh phúc". "So với những ngày đầu bước chân vào nghề, điều Quỳnh nhận thấy rõ ràng nhất là tâm lý đã vững hơn rất nhiều. Thêm vào đó tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm sống, nhiều va vấp hơn để có tư liệu cho công việc", Quỳnh Kool chia sẻ với chúng tôi.

Ngoài đời, Quỳnh Kool theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính

Quỳnh Kool ngày càng đằm thắm, nền nã. Cô chọn cuộc sống kín tiếng, không chia sẻ về chuyện riêng tư.

