“Quái vật” của giới underground kết đôi cùng "hiện tượng" của King Of Rap

Mới đây, rapper KayC đã chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên “Getting Better” kết hợp cùng nhiều rapper khác như Y$D, KhaSin và đặc biệt là rapper sinh năm 2005 từng “làm mưa làm gió” tại King Of Rap - KENJI.

Với một bản nhạc đầy năng lượng được sản xuất bởi producer Dimepapi, rapper KayC cùng những người bạn của mình mang đến thông điệp đầy tích cực: Cố gắng hơn mỗi ngày. Nam rapper nói về ý tưởng của ca khúc Getting Better: “Ý tưởng giúp KayC và Y$D tạo nên bài hát này đến từ động lực to lớn trong cuộc sống cũng như âm nhạc: Phải luôn luôn tiến lên phía trước.

Rapper KayC - “quái vật” của giới underground

KayC và những người anh em tâm niệm hôm nay phải luôn tốt hơn hôm qua! Thu thập cho mình những kiến thức, kĩ năng cũng như là thành tựu mới. Bài hát cũng như một lời ăn mừng nhẹ nhàng của KayC sau những thành tựu nửa đầu năm vừa rồi khi góp mặt trong album SpaceJam của các anh em SpaceSpeakers”.

Trong quá trình làm ra “Getting Better”, các rapper gặp một số khó khăn khi không ở cùng một khu vực. Trong khi KayC ở Hà Nội, người em KENJI lại sống ở TP. HCM. Thậm chí, có những nhân tố góp mặt trong ca khúc này hiện đang ở Thụy Sĩ.

KENJI - "Hiện tượng" của King Of Rap cũng góp mặt trong sản phẩm lần này

Các rapper góp mặt trong sản phẩm âm nhạc này như KayC, Y$D, KhaSin hay KENJI đều đặt tiêu chuẩn cao cho âm nhạc của bản thân. Chính vì điều này, các rapper cần nhiều thời gian để tìm được tiếng nói chung. Do đó, ca khúc “Getting Better” được hoàn thành trong thời gian tương đối lâu, lên đến 2 năm.

Rapper KayC là một thành viên trong tổ đội YoungFlames. Nam rapper chậm rãi ghi dấu ấn trong mắt khán giả Underground thông qua những track nhạc melodic rap. Một số sản phẩm âm nhạc nổi bật của nam rapper này có thể kể đến “Không Ai Như Anh Đâu”, “MDLV”, “Em Nói Với Ai”,... Gần đây, anh bắt đầu có những màn “lấn sân” sang vai trò music producer.

Rapper KayC với nguồn năng lượng của mình luôn mang đến cho khán giả cảm giác dễ chịu. Anh đang là cái tên được đánh giá cao, tạo hiệu ứng khi xuất hiện tại Casting Rap Việt mùa 3. Nhiều người gọi anh là “quái vật” của giới underground, số khác cho rằng nam rapper là “tắc kè hoa” mới của làng nhạc Rap khi có thể “cân” nhiều phong cách, thể loại khác nhau như melodic, trap,....

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/quai-vat-cua-gioi-underground-ket-doi-cung-34hien-tuong34-cua-king-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/quai-vat-cua-gioi-underground-ket-doi-cung-34hien-tuong34-cua-king-of-rap-c47a30393.html