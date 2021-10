Phương Thanh trấn an fan khi được nhắc nhở chuyện làm từ thiện mùa dịch

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 09:51 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ nói rõ quan điểm làm từ thiện khi bị dân mạng lên tiếng nhắc nhở.

Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ Việt có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trong mùa dịch Covid-19 tại TP. HCM. Bên cạnh những lời khen ngợi, động viên, cô cũng gặp không ít những bình luận trái chiều, tiêu cực.

Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ hoạt động thiện nguyện tích cực

Mới đây, trên fanpage hơn 1,7 triệu người theo dõi, giọng ca "Trống vắng" gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài, chia sẻ về quan điểm làm thiện nguyện mùa dịch và khuyên fan ngưng những cảm xúc xấu, gây ảnh hưởng đến cô và mọi người.

"Chanh (tên thường gọi của Phương Thanh) đi tình nguyện viên phụ tuyến trên là chẳng biết sợ gì mới dám đi 4 tháng nay. Ngay cả nhóm tình nguyện viên cũng vậy, đồng lòng. Chanh hiểu được cung mệnh, phúc đức, nhiệm vụ và tình yêu của mình với bà con như thế nào, Chanh mới đi. Trước khi đi phụ tuyến đầu, Chanh xác định trước lỡ bị F0 thì đi luôn vào bệnh viện dã chiến phụ bác sĩ luôn" - Nữ ca sĩ thẳng thắn nói rõ quan điểm khi đi làm tình nguyện viên tuyến đầu.

Nữ ca sĩ năng nổ làm tình nguyện mùa dịch Covid-19

Mẹ đơn thân bày tỏ mong muốn mọi người hãy truyền tải năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan, bởi vì: "Sống chết nó có số mệnh hết rồi, Chanh không bao giờ bị gì đâu cả nhà yên tâm. Đừng gieo thêm tâm lý nặng nề cho Chanh kiểu như: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", "Em không muốn chị bị giống Phi Nhung",...

Dừng giùm Chanh những cảm xúc như vậy. Tinh thần lạc quan, tích cực lúc này rất quan trọng. Nếu không thể chạy ra phụ tuyến đầu, thì hãy động viên tinh thần Chanh đủ rồi. Nếu như Chanh nói đây mới là sở trường của Chanh, thì mọi người tin không?".

Dưới bài đăng, dân mạng dành lời khen ngợi tấm lòng và thái độ thẳng thắn của cô. Nhiều người gửi lời cảm ơn, động viên đến cô khi đã hoạt động thiện nguyện hết mình trong thời gian qua: "Chị Phương Thanh nói đúng, mỗi người nên nghĩ điều tích cực mà sống. Khi an tâm thì làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió", "Chúc chị nhiều sức khỏe và bình an để chiến đấu, góp sức chống dịch nơi tuyến đầu", "Cố gắng lên nhé chị", "Chuẩn luôn, nếu ai cũng sợ thì ai ra tuyến đầu, các bác sĩ đều sợ nhiễm thì ai chữa cho bệnh nhân, đủ can đảm và ý chí mạnh mẽ lắm mới dám xông pha lúc này. Ngưỡng mộ bạn".

Nữ diễn viên "Khi đàn ông có bầu" không ngại khó khăn, gian khổ

Cô giao nhu yếu phẩm đến tận tay bà con

Trước đó, nữ ca sĩ từng bị dân mạng yêu cầu sao kê tiền từ thiện, cô thẳng thắn làm rõ: "Khỏi gài bẫy chị Chanh nhé! Các em nào cứ vào bình luận tại sao chị không lập tài khoản riêng để quyên góp nên chị phải công khai. Dừng lại nhé. Chị không tham gia quyên góp tiền nên không cần lập thêm tài khoản."

Có sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, Phương Thanh được yêu mến với chất giọng khàn đặc trưng và lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tích cực hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch Covid-19. Cô xung phong làm tình nguyện viên tuyến đầu trong nhiều tháng, giúp đỡ các lực lượng y tế và động viên tinh thần bà con mùa dịch. Cô hỗ trợ giao nhu yếu phẩm mạnh thường quân gửi tặng đến tận tay người dân đang gặp khó khăn.

