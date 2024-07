Phim về đời sống tình dục của cựu Tổng thống Mỹ

Theo Attitude, bộ phim tài liệu Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln (tạm dịch là Người tình của đàn ông: Lịch sử chưa kể về Abraham Lincoln) dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024. Không khai thác cuộc đời chính trị lỗi lạc, dự án mới tập trung vào đời sống tình cảm của Tổng thống Mỹ thứ 16, một trong những nhà lãnh đạo biểu tượng nhất tại xứ cờ hoa.

“Như lời kể của các học giả nổi tiếng về Lincoln, cùng những bức ảnh và lá thư chưa từng được công bố trước đây, bộ phim kể chi tiết mối quan hệ lãng mạn của Lincoln với đàn ông”, trích nội dung quảng cáo cho phim.

Phim tài liệu sắp ra mắt đưa ra bằng chứng về việc Abraham Lincoln là người đồng tính. Ảnh: Lover of Men.

Theo giới thiệu, Lover of Men mở rộng góc nhìn vào lịch sử về tính linh hoạt tình dục của con người, đồng thời mô tả những khác biệt sâu sắc giữa các chuẩn mực tình dục của thế kỷ 19 và ngày nay.

Phim được kỳ vọng lấp đầy một phần quan trọng còn thiếu trong lịch sử nước Mỹ và thách thức khán giả xem xét lý do thế giới lại có quan điểm hạn chế về tình dục của con người.

Phim do Shaun Peterson đạo diễn. Trong đó, đội ngũ sản xuất đã phỏng vấn các nhà sử học hàng đầu từ những đại học danh tiếng bậc nhất nước Mỹ, gồm Harvard, Columbia, Brown, Wellesley và Rutgers.

Một chuyên gia đã tóm tắt như sau: “Lincoln có lẽ đã ngủ chung giường với nhiều đàn ông hơn là với phụ nữ”.

Trên Instagram vào tháng 5, Peterson viết: “Sau nhiều năm thực hiện, dự án đam mê của tôi đã thành hiện thực”.

Đây không phải lần đầu chủ đề Abraham Lincoln là người đồng tính được đưa vào nghệ thuật.

Vào tháng 7, vở nhạc kịch Oh, Mary! ra mắt sân khấu Broadway (Mỹ), với nữ diễn viên hài Cole Escola vào vai cựu Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln.

Tác phẩm lấy bối cảnh những ngày trước vụ ám sát Lincoln. Dưới góc nhìn hài hước, Oh, Mary! mô tả bà Lincoln là người khao khát cuộc sống tránh xa chính trị và trở thành nghệ sĩ tạp kỹ, trong khi đó cựu Tổng thống Mỹ chỉ xem bà như “bộ râu” để che đậy khuynh hướng tính dục.

Vở nhạc kịch nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình trên toàn thế giới. Variety gọi nó là “vở kịch hài hước nhất, đồng tính nhất và châm biếm nhất mà Broadway từng chứng kiến trong nhiều năm qua".

Tạo hình của Cole Escola trong Oh, Mary!. Ảnh: WireImage.

Abraham Lincoln (1809-1865) là chính khách và luật sư người Mỹ. Ông đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ từ năm 1961 cho đến khi bị ám sát vào năm 1865. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông lãnh đạo nước Mỹ vượt qua nội chiến, khủng hoảng đạo đức, văn hóa, hiến pháp và chính trị lớn nhất của quốc gia này.

Năm 2012, bộ phim tiểu sử Lincoln thắng 2 giải Oscar, trong đó có hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Daniel Day-Lewis.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]