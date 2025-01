Phim Tết ngập cảnh hôn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói gì?

Suất chiếu sớm bộ phim Yêu nhầm bạn thân diễn ra tối 23/1 tại TPHCM. Dàn diễn viên chính Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Thanh Sơn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có mặt tại rạp giải đáp thắc mắc của truyền thông về bộ phim remake từ Thái Lan.

Yêu nhầm bạn thân kể về mối quan hệ phức tạp giữa Bình An (Kaity Nguyễn và Toàn (Trần Ngọc Vàng). Hai người trên danh nghĩa bạn bè, nhưng xem trọng nhau hơn cả người yêu. Mối quan hệ của cả hai có sự biến chuyển sau khi Vũ (người yêu Bình An, Thanh Sơn đóng), ngoại tình.

Dự án được remake từ phim Thái ra mắt năm 2019, từng tạo tiếng vang ở Việt Nam. Khán giả kỳ vọng nhiều ở đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (kết hợp cùng Diệp Thế Vinh) khi tung bộ phim chiếu Tết cạnh tranh với Trấn Thành, Thu Trang.

Thừa cảnh hôn

Phần lớn khán giả phản hồi Yêu nhầm bạn thân của Nguyễn Quang Dũng thiếu sự hài hước so với bản gốc.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phản hồi anh không remake toàn bộ Yêu nhầm bạn thân, loại bớt yếu tố hài để phù hợp thị trường.

"Tôi không phải là đạo diễn chuyên làm phim hài, ngoài Hàng Trương Ba, da hàng thịt. Lần này, tôi và Diệp Thế Vinh muốn truyền tải tinh thần tình cảm. Tôi cũng muốn làm hài duyên dáng, không giống với hài Thái Lan. Tùy vào cảm nhận mọi người, nhưng tôi thấy cách khai thác này vừa phải", đạo diễn nói.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ba diễn viên chính của Yêu nhầm bạn thân.

Khán giả cũng cho rằng phim có nhịp độ chậm. Nội dung phim phù hợp ra rạp dịp Valentine hơn là chiếu Tết, khó cạnh tranh được với các tác phẩm hài, tâm lý gia đình. Đáp lại, Nguyễn Quang Dũng nói anh tập trung làm tốt phim, còn việc thời điểm phát hành tùy thuộc vào nhà phát hành.

"Khán giả thường mặc định Tết phải xem phim hài, vậy còn khán giả yêu thích phim lãng mạn không lẽ bị bỏ quên? Vì vậy tôi hy vọng phim phù hợp với một số khán giả nhất định", Nguyễn Quang Dũng nói thêm.

Trả lời thắc mắc Yêu nhầm bạn thân có nhiều cảnh hôn, nhạy cảm nhưng lại gắn mác T13 (dành cho người xem từ 13 tuổi trở lên), Nguyễn Quang Dũng nói phim nộp đúng trình tự và được hội đồng thẩm định duyệt. Nam đạo diễn tự nhận thấy phim lành mạnh, cảnh hôn "không đến nỗi", để nhãn T13 là hợp lý.

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Trấn Thành đầu tư đến hai phim Bộ tứ báo thủ và Yêu nhầm bạn thân. Về câu hỏi liệu Trấn Thành can thiệp vào khâu sản xuất của tác phẩm remake từ Thái Lan không, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói "có".

"Việc Trấn Thành góp ý, can thiệp là bình thường. Trấn Thành góp ý, chỉnh sửa ở bản dựng. Trấn Thành có thể đưa ra nhận định làm kiểu này sẽ tốt hơn trên thị trường. Các nhà sản xuất và diễn viên khác cũng đều có quyền góp ý. Với người làm phim lâu năm, chúng tôi quen với điều đó", Nguyễn Quang Dũng chia sẻ thêm.

Kaity Nguyễn đón nhận khen, chê

Sau buổi chiếu sớm, truyền thông đánh giá vai diễn trong Yêu nhầm bạn thân của Kaity Nguyễn chưa đột phá so với Người vợ cuối cùng, Cô gái từ quá khứ...

Nữ diễn viên phản hồi không có vai diễn nào là dễ dàng. Cô từng đặt mục tiêu xuất hiện trong dự án có chiều sâu, đóng vai nặng tâm lý, nhưng hiện thay đổi suy nghĩ.

"Sau 9 năm đóng phim, tôi nhận ra điều quan trọng là miễn sao bản thân có mặt trong dự án chỉn chu, có chuyên môn. Nếu chỉ ngồi đợi kịch bản nội tâm sâu, kịch bản khó, có thể 3-4 năm tôi mới có mặt ngoài rạp. Không phải lúc nào diễn viên cũng có kịch bản ấn tượng. Vì vậy, tôi chấp nhận hiện thực, trân trọng cơ hội xuất hiện trước khán giả", Kaity Nguyễn nói.

Kaity Nguyễn nói thêm tâm tư của những diễn viên trẻ nói chung là được tỏa sáng cùng những dự án rom-com như phim của Nguyễn Quang Dũng. "Đây là vai diễn khó. Kể cả khi khán giả chưa thấy vai diễn của tôi chưa có nội tâm sâu, không có nhiều phân cảnh hành động, tôi vẫn chọn để đứng đây trước mặt khán giả", Kaity Nguyễn chia sẻ thêm.

Diễn viên sinh năm 1999 đồng thời là giám đốc sáng tạo của Yêu nhầm bạn thân. Kaity Nguyễn nói cô đảm nhận lượng công việc cao gấp đôi người khác khi vừa là nữ chính, vừa tham gia khâu sản xuất.

Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng có nhiều cảnh hôn, thiếu vải trong phim chiếu Tết.

"Tôi thích làm việc trong áp lực, từ những cuộc họp 12 tiếng, sau đó tổng duyệt diễn xuất. Đó là trải nghiệm tuyệt vời ở tuổi 26. Tôi hứa với đạo diễn, khi phim bấm máy, tôi tập trung vào vai diễn. Phần sáng tạo, tôi và ê-kíp chuẩn bị chỉn chu, đảm bảo khi ra trường quay không gặp vấn đề trang phục. Đây là lần đầu tôi làm giám đốc sáng tạo. Sau này tôi muốn thử nghiệm thể loại cổ trang cầu kỳ hơn", nữ diễn viên chia sẻ.

Trần Ngọc Vàng được góp ý diễn non tay so với Kaity Nguyễn. Nam diễn viên nói anh chật vật để được vào vai nam chính. Nam diễn viên tự nhận may mắn được làm việc với ê-kíp tâm huyết, được bạn diễn hỗ trợ trong từng phân đoạn.

"Áp lực lớn nhất của tôi là thể hiện được nhân vật năng lượng, yêu đơn phương 10 năm. Tôi cũng đang cố gắng để khán giả thấy tôi thay đổi qua từng vai diễn", nam diễn viên chia sẻ.

Vai diễn của Thanh Sơn chưa có nhiều đất diễn khi anh lần đầu Nam tiến đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên, nam diễn viên không quá để ý chuyện ít xuất hiện trong phim.

"Đây là dự án điện ảnh Nam tiến đầu tiên của tôi. Trong khoảng thời gian dài, tôi không đi casting phim. Vai diễn trong phim truyền hình của tôi đều do đạo diễn mời. Tôi nhận thấy bản thân không phát triển, không thay đổi hình ảnh trong mắt khán giả nếu cứ sống như thế", Thanh Sơn nói.

Nam diễn viên quyết định vào TPHCM, tham gia casting phim của Nguyễn Quang Dũng để có được vai phụ trong Yêu nhầm bạn thân. "Đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Phim là cơ hội để tôi kết hợp với anh Nguyễn Quang Dũng và nhiều bạn trẻ. Tôi thấy mình may mắn", nam diễn viên nói thêm.

Thanh Sơn cho rằng anh không "Nam tiến", chỉ mở rộng phạm vi hoạt động ở trên cả nước. Thanh Sơn tập trung cho điện ảnh khu vực phía Nam sau thời gian xuất hiện dày trên phim truyền hình giờ vàng.