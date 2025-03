Phim kinh dị 18+ có Vân Dung giảm nhiệt

Tuần qua, ngôi đầu bảng phòng vé không đổi, vẫn là phim kinh dị Quỷ nhập tràng - có Quang Tuấn, Khả Như đóng chính. Nhưng theo thống kê của của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), doanh thu phim sụt giảm so với tuần trước.

Bảng xếp hạng cuối tuần cũng có nhiều thay đổi. Nhà gia tiên - có Phương Mỹ Chi - tiếp tục tụt hạng trong khi phim của Hoàng Thùy Linh ế ẩm, không bán được vé.

Hình ảnh trong phim kinh dị Quỷ nhập tràng có Vân Dung.

Phim có Vân Dung giảm nhiệt

Trong ba ngày cuối tuần, Quỷ nhập tràng thu về 26,8 tỷ đồng với khoảng trên 309.000 vé bán ra trong hơn 8.000 suất chiếu. Con số này giảm 41% so với tuần trước (45 tỷ đồng) nhưng vẫn giúp dự án vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Quỷ nhập tràng nối tiếp thành công của Ma da, Quỷ cẩu, Linh miêu… góp phần khẳng định vị thế của dòng phim kinh dị Việt. Song, chất lượng phim còn gây tranh cãi, chưa thực sự tốt so với kỳ vọng.

Dự án có kịch bản còn quen thuộc, cách kể chuyện chưa gãy gọn. Một số phân đoạn tạo cảm giác lan man, nhiều cảnh quay có phần dư thừa khiến thời lượng dài (121 phút).

Cú twist của phim cũng chưa đủ mạnh. Dù có sự đầu tư về bối cảnh và không khí kinh dị, phim vẫn thiếu sự đột phá và cao trào cần thiết để tạo ấn tượng với người xem.

Bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai với 11,6 tỷ là phim Hàn Sát thủ vô cùng cực hài - hậu truyện của Hitman: Agent Jun từng gây sốt khi ra mắt năm 2020. Phần hai vẫn do Choi Won Sub đạo diễn, tài tử Kwon Sang Woo đóng chính.

Với kịch bản hấp dẫn và hài hước, tác phẩm từng khuấy đảo phòng vé quê nhà hồi tháng 1, hiện giữ kỷ lục là phim Hàn ăn khách nhất trong năm 2025 với hơn 16 triệu USD.

Ở tuần thứ tư trụ rạp, Nhà gia tiên tiếp tục tụt hạng, rơi xuống vị trí thứ ba với chỉ hơn 5 tỷ đồng cuối tuần, giảm khoảng 55% so với tuần trước (17 tỷ đồng), phần nào cho thấy sức hút của phim đang đi xuống.

Nhà gia tiên của Huỳnh Lập liên tiếp tụt hạng.

Tính đến hiện tại, phim đã thu về hơn 235 tỷ đồng, đứng thứ bảy trong danh sách các phim Việt ăn khách nhất mọi thời, xếp ngay sau Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải (273 tỷ).

Với tốc độ hiện tại, dự án của Huỳnh Lập khó thể vượt qua cột mốc doanh thu 250 tỷ đồng nếu ê-kíp không có chiến lược quảng bá hợp lý.

Hai vị trí còn lại trong top 5 của Box Office Vietnam lần lượt là: Bom tấn Hố tử thần (4,3 tỷ) và phim hoạt hình Lạc trôi (4,2 tỷ).

Hố tử thần từng ra rạp Việt vào năm 2014. Doanh thu của phim chủ yếu là do được chiếu lại dưới định dạng IMAX nên giá vé cao hơn mức trung bình.

Lạc trôi vừa thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar 2025. Phim chưa được quảng bá rầm rộ nhưng tạo hiệu ứng truyền miệng tốt, nhanh chóng thăng hạng và vượt mặt nhiều đối thủ trên đường đua phòng vé.

Phim của Hoàng Thùy Linh ế ẩm

Trái với dự đoán, phim tài liệu Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh lại không gây được chú ý với khán giả tại rạp.

Dự án chỉ bán được khoảng hơn 1.100 vé trong 94 suất chiếu, thu về hơn 142 triệu đồng. Con số này là rất thấp nếu so với doanh thu mở màn của Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng (8,1 tỷ đồng) trước đó.

Tỷ lệ lấp đầy của phim cũng ở mức báo động. Trung bình, mỗi suất chiếu chỉ bán được khoảng 11-12 vé.

Dù sở hữu phần hình ảnh đẹp mắt, phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh chưa tạo được dấu ấn vì nội dung đơn giản, thiếu bất ngờ. Nhiều tình tiết còn mang tính sắp đặt. Chân dung nghệ sĩ của nhân vật chính cũng được xây dựng hời hợt, phần nào làm giảm mạch cảm xúc của người xem.

Dự án hoàn toàn bị lu mờ trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, nhiều khả năng sẽ trụ rạp trong cảnh ế ẩm trong một, hai tuần nữa.

Phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh chưa thu hút khán giả.

Ngoài ra, nhiều phim ngoại cũng không thu hút được khán giả. Đơn cử, Mickey 17 của đạo diễn kỳ cựu Hàn Quốc Bong Joon Ho không lọt nổi vào top 5 của bảng xếp hạng cuối tuần. Phim chỉ thu hơn 2 tỷ đồng với số vé khiêm tốn.

Phim kinh dị The Monkey: Tiếng vọng kinh hoàng hay phim hài - hành động Anh không đau cũng chịu chung số phận. Các dự án đều ế ẩm tại phòng vé Việt, phần nào cho thấy thị hiếu khán giả khó đoán, phim Hollywood phải cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng chịu thua phim Hàn.

Tuần này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào bom tấn Snow White. Bản live-action mới nhất của Disney sẽ có nhiều thay đổi để làm mới câu chuyện về nàng công chúa Bạch Tuyết nổi tiếng.

Từ việc chọn Rachel Zegler cho vai Bạch Tuyết hay Gal Gadot vào vai hoàng hậu độc ác đều gây tranh cãi dữ dội nhưng cũng tạo sự tò mò. Song, nhiều người hâm mộ vẫn tin tưởng vào “Nhà Chuột”, nhất là khi cầm trịch dự án là Marc Webb – đạo diễn tài năng từng tạo ra 500 Days of Summer (2009).

Snow White cũng là cái tên duy nhất có thể lật đổ được Quỷ nhập tràng. Nếu ê-kíp Việt không có chiến lược hợp lý, nhiều khả năng phim sẽ phải nhường ngôi đầu bảng cho bom tấn Hollywood.