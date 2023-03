Phim đầu tay của Jennie (BlackPink) chứa nhiều cảnh gây tranh cãi

Mới đây, bộ phim "The Idol" (tạm dịch: Thần tượng) tung ra hàng loạt trailer, gây chú ý khi ngập tràn những hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm.

Một số hình ảnh của Jennie trong phim

"The Idol" đi lệch hướng về nội dung so với ý tưởng ban đầu khi thêm vào quá nhiều phân cảnh 18+. Đặc biệt, vai diễn của Jennie (BlackPink) bị lợi dụng để thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, đẩy hiệu ứng truyền thông. "Trên thực tế, cô ấy chỉ đơn giản được sử dụng để tạo sức ảnh hưởng", tờ Rolling Stone cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến việc Jennie bị cắt đất diễn được suy đoán là do đạo diễn Sam Levinson đã có 1 số sự thay đổi về nội dung bộ phim.

"Việc tuyển chọn siêu sao Kpop Jennie của BlackPink là thành công lớn nhất đối với đạo diễn Levinson. Dưới đoạn video giới thiệu bộ phim, hầu hết các bình luận đến từ người hâm mộ của Jennie. Họ cổ vũ nữ ca sĩ trong vai diễn đầu tiên. Nhưng các nhân viên trong ê-kíp sản xuất cho biết Jennie có rất ít thời lượng lên hình với một câu chuyện vụn vặt. Một nguồn tin từ ê-kíp sản xuất cho hay: Cô ấy chỉ có 3-4 lời thoại trong mỗi tập phim. Họ không để cô ấy nói nhiều. Về cơ bản, công việc của cô ấy là ngồi đó và trông thật xinh đẹp", tờ Rolling Stone viết.

Việc Jennie có ít đất diễn, ít thoại khiến khán giả bất ngờ. Người hâm mộ BlackPink bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu đoàn phim lên tiếng giải thích

Tiến độ quay và thời gian phát sóng phim cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của đạo diễn. Theo đó, Levinson đã hủy bỏ dự án trị giá 54-75 triệu USD để viết lại kịch bản và quay lại toàn bộ. Ban đầu, bộ phim xoay quanh một ngôi sao nhỏ gặp rắc rối và phải chiến đấu để giành lại công ty quản lý của chính mình. Tuy nhiên, Sam Levinson đã hướng đến chủ đề tình dục cho phim.

Một số thành viên ê-kíp cũng lên tiếng: "Ban đầu chúng tôi tham gia một dự án khai thác mặt tối của danh tiếng ở thế kỷ 21". Tuy nhiên giờ đây, hành trình khát khao của một cô gái bị biến thành việc cô bị bạn trai bạo hành, nhưng cô ấy yêu thích điều đó. Kịch bản của Levinson chứa những cảnh bạo lực thể xác và tình dục đáng lo ngại giữa nhân vật của Depp và Tesfaye (The Weeknd). “Cảm giác của tôi khi đọc kịch bản là: 'Cái gì đây? Tôi đang đọc gì vậy?’. Nó giống phim khiêu dâm, tra tấn tình dục”, một nguồn tin chia sẻ với tờ Rolling Stone.

Lily-Rose Depp, The Weeknd đóng vai chính trong "The Idol"

"The Idol" do đạo diễn Sam Levinson thực hiện, có sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám như Lily Rose Depp, The Weeknd, Troye Sivan... Hiện tại phim vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể.

