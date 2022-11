Phim của Nhật lập kỷ lục, soán ngôi cả bom tấn Hollywood

Tính đến hết ngày 20/11, phim đã thu về trên 30 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày chiếu.

Bộ phim điện ảnh thể loại anime của Nhật Bản One Piece Film Red đã vượt mặt cả bom tấn Black Panther: Wakanda Forever để chiếm lĩnh vị trí số 1 trên phòng vé Việt.

One Piece Film Red đã vượt mặt cả bom tấn Black Panther: Wakanda Forever

Là một trong những anime có lượng fan đông đảo bậc nhất, One Piece Film Red được kỳ vọng sẽ là bom tấn anime làm nên chuyện tại phòng vé dịp cuối năm. Thế nhưng, những gì mà anime đến từ nhà Toei Animation tạo ra tại phòng vé Việt còn tuyệt vời hơn thế. Trong ba ngày suất chiếu đặc biệt 18, 19, 20/11, phim đã tạo nên "cơn sốt" chưa từng có với một phim anime Nhật Bản tại Việt Nam.

Phim tạo nên một "cơn sốt" tại phòng vé Việt, 3 ngày cuối tuần thu 30 tỷ

Tính đến hết ngày 17/11, tức là ngay trước ngày sneakshow đầu tiên phim đã thu về 86 nghìn lượt đặt vé trước. Con số khủng này giúp phim lọt top 1 phim hoạt hình, top 5 phim điện ảnh có doanh thu đặt trước cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, vượt lên trên các siêu hit phòng vé như Godzilla vs. Kong (tựa Việt: Godzilla Đại Chiến Kong) hay Minions: The Rise of Gru (tựa Việt: Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru).

Trong ngày sneakshow đầu tiên, phim thu về xấp xỉ 10 tỷ đồng, vững vàng trở thành phim hoạt hình có doanh thu ngày sneakshow đầu tiên cao nhất từ trước đến nay. Kỷ lục này chỉ vừa được thiết lập vào hồi tháng 7 vừa qua bởi cú hit bất ngờ của phòng vé Việt Detective Conan: The Bride of Halloween (tựa Việt: Thám Tử Lừng Danh Conan: Nàng Dâu Halloween). Tính đến hết ngày 20/11, phim đã thu về trên 30 tỷ đồng với hơn 340 nghìn lượt khán giả ra rạp.

Bên cạnh mặt doanh thu, phim cũng nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Phần phim này được coi là một màn lột xác của One Piece khi lần đầu tiên xoay quanh một nhân vật nữ và lấy trung tâm là âm nhạc.

Bên cạnh mặt doanh thu, One Piece Film Red cũng nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả

Phim lấy bối cảnh hòn đảo âm nhạc Elegia, nơi cô nàng diva lừng danh Uta lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Bí mật kinh hoàng được tiết lộ, rằng Uta chính là con gái của Shanks tóc đỏ - một gương mặt trong Tứ hoàng huyền thoại.

Là phần ngoại truyện của One Piece với hướng triển khai mới lạ, phần phim không yêu cầu khán giả phải biết quá nhiều về thế giới hải tặc trước khi xem phim. Êkíp làm phim khẳng định One Piece Film Red là tác phẩm dành cho tất cả khán giả, dù là những người chưa từng xem One Piece trước đây.

