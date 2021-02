Phim cổ trang "Kiều" chính thức công bố lịch chiếu sau thời gian tạm hoãn

THÔNG TIN PHIM: Tên phim: Kiều Thể loại: Tâm lý - Cổ trang Kịch bản: NSƯT Phi Tiến Sơn Đạo diễn: Mai Thu Huyền Diễn viên: Trình Mỹ Duyên, Cao Thái Hà, Lê Anh Huy, NSND Lê Khanh, NSƯT Thanh Hiền, Phương Thanh, Hiếu Hiền, Lê Thu An, Long Đẹp Trai Đơn vị sản xuất: Tincom Media Nhà phát hành: Galaxy Studio Ngày khởi chiếu: 16.04.2021 Đơn vị hợp tác sản xuất: Công ty CP Thương mại và Xây dựng Deco Nam Việt, Công ty TNHH Yến Sào Trường Sa, Công ty CP Truyền thông giải trí TopTeam, Công ty TNHH Film Clinic. Đơn vị bảo trợ thông tin: IMC, TodayTV, YouTV, MTV, HTVC, FBNC, HaNoi Cab, HiTV, Harper’s Bazaar, Trường Sơn Media.