"Phi công trẻ của VFC" bất ngờ được khán giả khen ngợi dù mới bị chê không tiếc lời

Trong khi “chàng phi công của VFC” được khen ngợi khi đáp trả nhẹ nhàng, thì đàn chị lại có phản ứng vô cùng gay gắt.

Bên cạnh những lời khen ngợi và sự yêu mến từ phía khán giả, nhiều diễn viên Việt cũng phải đối mặt với không ít những lời phê bình và góp ý có phần gay gắt từ phía khán giả. Tuy nhiên, mỗi diễn viên lại có cách đáp trả khác nhau và không phải cách phản ứng nào cũng được đông đảo người xem chấp nhận.

Thành công với loạt vai diễn “phi công trẻ” trên sóng VTV, Bình An được nhiều khán giả nhớ mặt dù có tuổi đời khá trẻ. Mặc dù nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài điển trai, song Bình An cũng nhận không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất của mình. Mới đây, trong bài đăng về Bình An trên một diễn đàn về phim Việt, nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên còn khá “non” khi diễn xuất còn đơ và “trăm vai như một”. Thậm chí, có khán giả còn “nặng lời” khi cho rằng Bình An “đóng đơ mà không hiểu sao vẫn làm diễn viên được”.

Bất ngờ là nam diễn viên đã để lại bình luận ngay bên dưới nhận xét của khán giả này rằng: “Cảm ơn chị đã góp ý, em sẽ cố gắng qua từng vai diễn ạ”. Phản ứng lịch sự và tinh thần cầu thị, biết lắng nghe khán giả của Bình An được nhiều người đánh giá cao và tin rằng nam diễn viên sẽ sớm có những bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trái với Bình An, nhiều diễn viên khác lại chọn cách “đáp trả tay đôi” với khán giả khi bị góp ý về diễn xuất, trong đó có Phương Oanh. Sau vai diễn “để đời” Quỳnh búp bê, Phương Oanh tiếp tục “chiếm sóng” với vai diễn Phương Nam – cô nàng tomboy, cá tính trong bộ phim “Hương vị tình thân”. Tuy nhiên, hình tượng mạnh mẽ, bướng bỉnh cùng gu thời trang cá tính của Phương Oanh trong bộ phim này lại không được đánh giá cao. Chưa kể, diễn xuất của cô nàng được cho là có phần “lố” và gượng gạo, cần phải trau dồi thêm.

Trước những lời góp ý này, Phương Oanh đã không ngần ngại phản pháo lại: “Mệt các bạn quá, tôi làm thế vì tôi thích diễn kiểu như thế đấy. Các bác thích thì xem, không thích thì bỏ qua đi”. Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn khẳng định rằng mình sẽ diễn theo cách mình hiểu, mình thích và không cần khán giả góp ý.

Cũng giống như Phương Oanh, nam diễn viên Phạm Anh Tuấn cũng từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi đáp trả lại lời nhận xét của khán giả. Theo đó, khi vai diễn của mình trong bộ phim “Phố trong làng” bị nhiều người chê, nam diễn viên đã có những lời nói khá gay gắt như “Diễn dở được như anh không em” hay “Vào comment như vậy mà bắt nghệ sĩ phải thế này thế kia? Sao anh lại phải nghe những lời góp ý khó nghe như vậy”. Điều này đủ thấy rằng Anh Tuấn thực sự không vui khi công sức và diễn xuất của mình không được khán giả đánh giá cao.

Trên thực tế, việc có những ý kiến khen chê trái chiều là điều mà bất kì diễn viên nào cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên, thay vì đôi co hay phản pháo gay gắt với khán giả, các diễn viên nên tập trung vào việc cải thiện, nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Đổi lại, những khán giả cũng không nên quá khắt khe và cần thể hiện sự văn minh, tôn trọng đối với nghệ sĩ hơn.

