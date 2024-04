"Nữ thần nổi loạn" TWICE hẹn hò tiền bối hơn 10 tuổi sau ồn ào đăng ảnh nhạy cảm

Tối ngày 4/4, trang tin SWAY của Hàn Quốc bất ngờ đăng tải thông tin Chaeyoung (TWICE) và Zion.T đã hẹn hò được 6 tháng. Cả hai quen biết nhau nhờ sự giới thiệu của người quen, thường công khai đi chơi ở khu Gangbuk, Hannam-dong và Yeonhui-dong (Seoul, Hàn Quốc).

SWAY mô tả Zion.T là hình mẫu người yêu lý tưởng của rapper nhà TWICE. Chaeyoung thích những người đàn ông gầy gò, có chất nghệ sĩ, tự do và phóng khoáng. Một người quen của cả hai còn mô tả: "Từ tiền bối và hậu bối, Chaeyoung và Zion.T đã phát triển thành một mối quan hệ yêu đương. Họ không phải là kiểu người hay giấu giếm nên những người xung quanh đều biết rõ về mối quan hệ của họ".

Chaeyoung (TWICE) hẹn hò với Zion.T.

Sáng ngày 5/4, phía công ty quản lý của Chaeyoung và Zion.T đều xác nhận cả hai đang hẹn hò. Đại diện truyền thông khẳng định: "Cả hai đang dành cho nhau tình cảm tốt đẹp và hỗ trợ lẫn nhau".

Tin tức hẹn hò của Chaeyoung nổ ra khi cô đang vướng vào ồn ào đăng ảnh nhạy cảm. Hồi 2/4, cô cùng người bạn thân là ca sĩ Somi đã chia sẻ một hình vén áo khoe nội y lên story Instagram cá nhân. Sau đó 20 phút, Chaeyoung đã xóa bài đăng. Tuy nhiên, rapper TWICE vẫn bị khán giả chỉ trích dữ dội vì không giữ hình ảnh khi còn hoạt động nhóm, phong cách nổi loạn quá đà.

Chaeyoung bị chỉ trích vì đăng tải hình ảnh vén áo khoe nội y.

Chaeyoung sinh năm 1999, là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TWICE. Ra mắt từ năm 2015, cô cùng các đồng đội gặt hái được nhiều thành tích vượt bậc, vươn lên top đầu K-pop và là một trong những đối thủ hàng đầu của BLACKPINK. Khác với phong cách của TWICE mang hơi hướng trẻ trung và tươi sáng, Chaeyoung lại gây ấn tượng bởi cá tính mạnh mẽ, công khai xăm mình và có nhiều kiểu tóc nổi loạn.

Zion.T tên thật là Kim Hae Sol, sinh năm 1989. Anh được mệnh danh là một trong những "quái vật nhạc số" của K-pop. Zion.T theo đuổi dòng nhạc hip-hop và R&B, nổi tiếng với các ca khúc: Eat, Sorry, Comedian, Click Me, Snow, My Luv,...

Chaeyoung và Zion.T đều là những thần tượng hàng đầu K-pop.

Trước đó vào ngày 24/3, trưởng nhóm TWICE - Jihyo cũng bị khui tin hẹn hò với "Iron Man" Hàn Quốc - Yun Sung Bin. Cặp đôi đã yêu nhau được 1 năm, thường xuyên hẹn hò tại Seoul và qua lại nhà nhau.

Trưởng nhóm TWICE hẹn hò "Iron Man" Hàn Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]