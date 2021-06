"Nữ hoàng hội chợ" chuyển hướng làm streamer, ở penthouse sang chảnh khiến sao hạng A phải kiêng nể

Từng bật khóc khi bị nhận xét là "ca sĩ hội chợ", cuộc sống hiện tại của giọng ca "Vì sao" khiến nhiều người bất ngờ.

Sở hữu gương mặt trẻ trung, xinh xắn cùng giọng hát cao vút, trong trẻo, Khởi My nhận được nhiều mến mộ của khán giả yêu nhạc. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Khởi My trở thành ngôi sao có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Trang Fanpage chính thức của giọng ca "Gửi cho anh" nhận được hơn 11 triệu lượt theo dõi. Mỗi bài đăng của cô đều nhận về lượng tương tác khủng.

Bật khóc khi bị chê là ca sĩ hội chợ, hát ở "chuồng gà"

Tuy nhiên, ít ai biết để có được như ngày hôm nay, Khởi My đã trải qua không ít khó khăn. Đi lên từ cái danh "ca sĩ hội chợ" nên Khởi My gặp không ít dị nghị từ cư dân mạng.

Khởi My bật khóc khi bị nhận xét là "ca sĩ hội chợ", hát ở chuồng gà

Trong một lần gặp gỡ người hâm mộ, cô tâm sự, cho tới tận bây giờ, cô vẫn còn bị xem là ca sĩ hội chợ trong mắt nhiều người. Các bài hát của cô bị đánh giá là nhạc thị trường và thường hát ở những sân khấu bình dân kiểu “chuồng gà”:

"Tuy nhiên, tôi không quan tâm cách nhìn của người khác về mình. Bởi việc đi hát ở những sân khấu như vậy giúp tôi được đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả của mình", nữ ca sĩ nói.

Khởi My nhiệt tình xuống sân khấu để gần hơn với khán giả

Dù trời mưa Khởi My vẫn biểu diễn phục vụ khán giả

Với Khởi My, ở sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ không quan trọng bằng khán giả ở dưới. Vì thế nên không ít lần người hâm mộ thấy nữ ca sĩ nhiệt tình chạy xuống sân để gần khán giả hơn hay mặc áo mưa để biểu diễn phục vụ mọi người. Chính sự nhiệt tình, giản dị, "lầy lội", sẵn sàng đánh mất hình tượng, đặc biệt là hết mình vì khán giả của Khởi My càng khiến người hâm mộ cảm phục hơn.

Đổi đời ở penthouse 300m2, được chồng chiều như bà hoàng

Kể từ sau khi kết hôn với nam ca sĩ Kelvin Khánh, Khởi My dường như im ắng hơn hẳn. Cô ít tham gia các hoạt động showbiz, hạn chế ra mắt sản phẩm âm nhạc và đi diễn. Thay vào đó, cô chuyển hướng làm streamer, thường xuyên livestream trò chuyện cùng người hâm mộ trên trang cá nhân.

Khởi My dành nhiều thời gian cho gia đình sau khi kết hôn với Kelvin Khánh

Khi được hỏi về lý do không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Khởi My tiết lộ rằng không phải cô rời bỏ showbiz mà chỉ là nhận thấy mình không còn phù hợp nữa. Hiện tại, có rất nhiều ca sĩ trẻ, đẹp, tài năng, Khởi My không cố gắng để tạo hit hay chạy theo thành tích mà chỉ làm việc dựa vào đam mê, sở thích.

Không chỉ nhận được điểm dừng trong sự nghiệp, nữ ca sĩ cũng cho biết vì đã lập gia đình nên hạn chế nhận show. Cô đưa ra quan điểm rằng mọi người đều đi làm kiếm tiền vì nhu cầu hạnh phúc. Khi đã kết hôn, đã có gia đình hạnh phúc thì nên biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Với cô, gia đình hạnh phúc là đủ để cô sống mãn nguyện, vui vẻ mỗi ngày. Khởi My cho rằng tiền không biết bao nhiêu cho đủ, có một tỷ rồi lại muốn hai tỷ và mãi mãi không có điểm dừng. Thế nên mọi người muốn sống hạnh phúc thì phải biết điểm dừng, không vì mải mê kiếm tiền mà đánh mất gia đình bình yên.

Kelvin Khánh hết lòng yêu chiều vợ

Ít hoạt động nghệ thuật, Khởi My dành thời gian chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống. Cô được chồng hết sức yêu thương chiều chuộng. Trong một lần livestream trò chuyện cùng khán giả, Khởi My tiết lộ Kelvin Khánh chính là người nấu nướng, giặt đồ, lau dọn nhà cửa. Giọng ca “Vì sao” còn hào hứng khoe được chồng hứa nấu món ngon khiến cô thao thức suốt đêm. Cô cũng hết lời khen ngợi tay nghề nấu ăn của chồng.

Khởi My cũng tiết lộ hạnh phúc gia đình được dựa trên sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau: "Mọi người yêu nhau, mọi người thương nhau thì mọi người mới cưới nhau về ở chung đúng không? Chứ sợ nhau thì cưới về làm gì? Giống như lấy con quái vật về nhà để sợ à?Vợ chồng phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau mới bền vững được. Gia đình chúng tôi không có quy tắc chồng sợ vợ hay vợ sợ chồng".

Một góc không gian sống của vợ chồng Khởi My

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng Khởi My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ một số góc của căn penthouse rộng 300m2. Hai vợ chồng Khởi My đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để giám sát mọi thiết kế, thi công để từng ngóc ngách đều đẹp mắt, phù hợp với tính cách mỗi thành viên trong gia đình. Nhìn loạt ảnh căn hộ rộng rãi, sang chảnh của cặp đôi, có thể thấy căn hộ này có giá trị không hề nhỏ.

