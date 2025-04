Nữ chính “Cha Tôi, Người Ở Lại” hết bị khán giả ghét nhờ "quay xe" kịp thời

Cha Tôi, Người Ở Lại từng có khởi đầu rất ổn thỏa khi kịch bản xúc động, dàn cast diễn xuất tốt, đồng đều. Cho đến khúc giữa phim thì trục trặc ập đến khi An từ cô bé dễ thương, vui tính trở thành cô gái thù dai nhớ lâu hờn dỗi hai anh quá 3 tập phim khiến khán giả mệt mỏi.

An từ nhân vật dễ thương lại trở thành khó chịu cho người xem.

Dù Nguyên và Việt ra sức giải thích vì sao đột ngột rời đi suốt 6 năm qua, An vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách nhất quyết không bỏ qua cho hai anh. Thật may là đúng lúc khán giả muốn nghỉ xem phim vì không chịu nổi nữ chính ích kỷ, không biết thông cảm cho người khác thì biên kịch đã cho An "quay xe" kịp thời.

Thật may là An đã hết giận dỗi hai anh.

Đó là khi Nguyên bị trầm cảm do trải qua nhiều áp lực chăm sóc mẹ bị tâm thần, rồi Việt gặp tai nạn phải nằm viện nên An chẳng thể nào ngó lơ giận dỗi hai anh thêm được nữa. Cô tâm sự mình đã phải cố gắng rất nhiều khi không có hai anh bên cạnh, nên khi Việt cùng Nguyên đột ngột trở về thì An bị sốc, cần thời gian để làm quen lại với cuộc sống đầy đủ 5 thành viên gia đình như xưa. An không biết bao lâu nữa mới có thể thân thiết với Việt và Nguyên trở lại, nhưng cô sẽ cố gắng.

Liệu An có đến với anh lớn giống bản phim gốc của Trung Quốc?

Vậy là cả nhà đã đoàn tụ và điều khán giả tò mò nhất lúc này là trái tim An sẽ thuộc về ai. Hiện giờ, cô đang hẹn hò với Đại nhưng ai cũng biết rằng chuyện tình này chẳng thể dài lâu. Cả Việt lẫn Nguyên đều sẽ nảy sinh tình cảm với cô em gái không chung huyết thống, và không biết phiên bản Việt có tạo ra cái kết khác với bản gốc Lấy Danh Nghĩa Người Nhà?