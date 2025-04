Nữ diễn viên bị dìm nhan sắc khi lên phim, đời thật xinh đẹp động lòng người

Phần 2 Cha tôi người ở lại lấy mốc thời gian sau 6 năm, khi các nhân vật trong phim đều đã trưởng thành, các diễn viên chính chỉ thay đổi về tạo hình. Tuy nhiên có một nhân vật lại bị thay đổi người đảm nhận, đó là Thảo - bạn thân của nữ chính An (Ngọc Huyền).

Nhân vật Thảo bị thay đổi diễn viên đảm nhận.

Ở giai đoạn đầu phim, nhân vật Thảo được đảm nhận bởi Nguyễn Châu, một nữ diễn viên trẻ mới đang học trung học phổ thông, hoàn toàn phù hợp với độ tuổi của nhân vật. Sang tới bối cảnh 6 năm sau, Nguyễn Châu bị thay thế bởi Thanh Huế, nữ diễn viên sinh năm 2001, trùng khớp với độ tuổi của nhân vật Thảo giai đoạn hiện tại.

Tạo hình của Thanh Huế trên phim.

Màn thay thế này là điều tất yếu phải xảy ra khi Nguyễn Châu còn quá nhỏ để đảm nhận vai Thảo trưởng thành. Chưa kể ngoài đời, Nguyễn Châu còn đang niềng răng và nhân vật Thảo sẽ trở nên bất hợp lý nên giữ nguyên bộ niềng suốt 6 năm.

Dù việc thay vai là hợp lý nhưng khán giả vẫn vô cùng lấn cấn bởi màn xuất hiện của Thanh Huế, nhất là đôi mắt 2 mí, khác hoàn toàn với Nguyễn Châu (dù trong phim Thảo có nói mình đi cắt mí để hợp thức hóa chi tiết này).

Thanh Huế (vai Thảo) - Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (vai An) chung 1 cảnh quay.

Tuy kém Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (vai An) tới 4 tuổi nhưng khi xuất hiện cùng bạn diễn trong một khung hình, Thanh Huế bị chê già so với An. Nhiều khán giả cho rằng diễn viên mới không còn mang chút nét nào của nhân vật Thảo ngây thơ và đáng yêu trước kia mà như một người khác.

Thanh Huế tự nhận mình là... cô của Ngọc Huyền

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Huế giải thích về tạo hình có phần già dặn của nhân vật: "Thật ra mình không phải là Thảo, mình là cô của Thảo nhé. Lần đầu xuất hiện nhưng ăn mặc trông "không hề dừ" tí nào vì tối nay Thảo lớn phải đi ăn với... cốp''. Cả nhà ủng hộ vai mới trong bộ phim mới của Thanh Huế nhé".

Những chia sẻ hài hước của nữ diễn viên trẻ thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều bình luận mong chờ màn thể hiện của Thanh Huế trong vai "Thảo lớn" thời gian tới.

Dưới bài đăng của bạn diễn, diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền thể hiện sự ủng hộ với Thanh Huế: "Thảo trưởng thành đằm thắm hơn, chững chạc và quyết liệt với tình cảm của mình hơn, mình thích".

Nhan sắc trẻ trung, rất đúng độ tuổi của Thanh Huế ngoài đời.

Thực tế, Thanh Huế ngoài đời không hề "zừ" như trên phim. Cô rất trẻ trung, sành điệu, sắc vóc không thua kém gì đàn chị Ngọc Huyền.

Diễn viên Thanh Huế. Ảnh: FBNV.

Thanh Huế sinh năm 2001, quê Bắc Ninh, hiện đang theo học ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Trước Cha tôi người ở lại, cô được khán giả biết tới qua 2 phim Cảnh sát hình sự là Biệt được đen và Độc đạo.

Vấn đề đáng tiếc khiến cô lâm vào tình cảnh bị miệt thị ngoại hình chính là tạo hình, váy vóc và kiểu tóc của nhân vật Thảo. Hiện Cha Tôi Người Ở Lại vẫn đang trong thời gian ghi hình, những bình luận trái chiều về tạo hình của Thảo có lẽ sẽ sớm được ekip tiếp thu và khắc phục trong tương lai.