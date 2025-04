Nữ chính An (Ngọc Huyền) của 'Cha tôi người ở lại' khiến khán giả bỏ phim

Bộ phim Cha tôi người ở lại khi phát sóng trên khung giờ vàng của kênh VTV3 đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả với nội dung cuốn hút, dung dị, ấm áp. Thậm chí, trong những tập đầu phim, nhiều người yêu thích tác phẩm còn khen ngợi bản Việt không hề thua kém phiên bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà do Đàm Tùng Vận đóng chính.

Đặc biệt, trung tâm của bộ phim là nữ chính An do Ngọc Huyền thể hiện cũng vượt qua được những đánh giá khắt khe của khán giả, khen ngợi có ngoại hình và diễn xuất không thua kém mỹ nhân Trung Quốc Đàm Tùng Vận.

Ngọc Huyền vai An từng được khán giả khen ngợi vừa xinh đẹp trẻ trung lại diễn xuất tự nhiên, không thua nữ chính bản gốc.

Tuy nhiên, những phản hồi tốt về Cha tôi người ở lại dần biến mất từ tập 20, khi phim có những bước ngoặt lớn là hai người anh Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) buộc phải rời xa gia đình vì những lý do riêng. Không thể chấp nhận việc các anh rời xa mình, Ngọc Huyền tuyên bố cả ba không phải gia đình của nhau, cô không còn hai người anh trai nữa.

Sau 6 năm, An giờ đã trưởng thành đi làm, Nguyên và Việt trở lại Việt Nam nhưng nhận được sự đối xử lạnh lùng của An. Theo nội dung phim, dù đã đi ra nước ngoài, Nguyên và Việt vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm gia đình nhưng An vẫn mang sự ghét bỏ suốt 6 năm.

An tức giận khi hai anh bỏ mình để ra nước ngoài. Cô giữ sự khó chịu, buồn bã này suốt 6 năm.

Nhiều khán giả đánh giá việc An giận dỗi các anh là thù dai, ích kỷ khi không thể hiểu cho hoàn cảnh của hai người anh, đồng thời khiến cả gia đình rơi vào trạng thái khó xử, phải chiều theo cảm xúc của cô.

Tình huống này diễn ra trong 3 tập khiến khán giả mệt mỏi. Mặc hai anh chạy theo dỗ dành, xin lỗi, An vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn không ăn cơm cùng gia đình. So sánh với phiên bản Trung Quốc, khán giả cảm thấy bản Việt đang bi kịch hóa quá mức, kéo dài tình tiết khiến kịch bản bị loãng.

Khán giả cho rằng tình tiết giận dỗi diễn ra quá lâu, dẫn tới sự vô lý về kịch bản.

"Phim càng xem càng nhạt, dài lê thê, cốt truyện phim bản Việt vẽ ra nhiều tình tiết không cần thiết, ví dụ cảnh mẹ Việt về Việt Nam tìm con, có đứa con nuôi hộ bạn, có ông bố đến đòi quyền nuôi con... Bản Trung nhẹ nhàng liền mạch, vui vẻ đầm ấm bao nhiêu, bản Việt từ tập 20 trở đi dở bấy nhiêu", "Xem bản Trung rồi khi xem bản Việt thấy nội dung nhảm nhí, kém hấp dẫn", "Sao phim này tình tiết ngày càng lê thê vậy. Thêm nhiều nhánh nhân vật phụ làm phim rắc rối ghê. Họ hàng nhà mẹ Nguyên, mẹ Đại, cô kỹ sư gì đấy, xong lại còn bố của con nuôi của mẹ Việt... Dài dòng mấy tập liền chẳng thấy giải quyết được gì", "Tôi bỏ phim vì nhân vật An quá vô lý", "Cái dở của phim Việt là càng về cuối phim càng đuối, với cái kết nó đầu voi đuôi chuột", "Mình thấy xem khúc đầu ổn, khúc sau thấy nản rùi", "Xem cái nhân vật An chán muốn bỏ phim, cái gì cũng làm quá lên", nhiều khán giả để lại sự bức xúc, chê kịch bản phim Cha tôi người ở lại trên các trang của VTV.