Nữ ca sĩ bị đánh thuốc mê rồi cưỡng bức, giam giữ là ai?

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 16:18 PM (GMT+7)

Chia sẻ của ca sĩ xứ Wales khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Duffy vừa chia sẻ về quá khứ kinh hoàng từng bị đánh thuốc mê và cưỡng hiếp. Cụ thể, ca sĩ viết: "Tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ về việc này.

Tôi không thể giải thích và trả lời những câu hỏi vì sao tôi biến mất, tôi đã ở đâu và có chuyện gì xảy ra? Một nhà báo đã tìm cách liên lạc với tôi. Với sự tử tế và chân thành của anh ấy, tôi đã chia sẻ mọi điều vào hè năm ngoái. Đó là một người tốt bụng và tôi cũng thấy thật tuyệt vời khi cuối cùng có thể nói ra.

Sự thật là tôi đã bị đánh thuốc mê, cưỡng hiếp và giam cầm trong vài ngày. Tất nhiên tôi vẫn còn sống đây. Việc phục hồi cũng mất nhiều thời gian".

Tiếp đó, cô chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của mình: "Thật khó để kể về quá trình ấy nhưng có khẳng định rằng, trong cả thập kỷ qua, đã hàng nghìn hàng vạn lần tôi khao khát được cảm nhận mặt trời bừng lên trong tim mình một lần nữa. Và bây giờ, mặt trời đã thực sự bừng sáng lại rồi.

Có thể các bạn sẽ hỏi vì sao tôi không dùng giọng hát để lột tả nỗi đau? Tôi thực sự không muốn để cả thế giới thấy nỗi đau trong mắt mình. Làm sao tôi có thể hát khi trái tim đã vỡ nát?", cô nói thêm.

Dòng trạng thái của nữ ca sĩ nước Anh khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Đằng sau sự biến mất một cách kỳ lạ của cô chính là câu chuyện đau lòng khi cô bị kẻ xấu xâm hại. Tuy nhiên, trong chia sẻ dài, ca sĩ không cho biết về người đã xâm hại tình dục và giam giữ trái phép cô.

Ca sĩ xứ Wales cũng mong mọi người hãy chia sẻ với cô một cách tích cực, tránh gây ảnh hưởng tới gia đình vì cô đã nhìn nỗi đau quá khứ tích cực hơn. Bên dưới bài đăng của Duffy, người hâm mộ đã gửi lời động viên, an ủi đến cô. Nhiều người cho biết họ cảm thấy vui mừng vì cô đã hoàn toàn vượt qua cú sốc.

Duffy (tên đầy đủ là Aimée Ann Duffy) sinh năm 1984, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên xứ Wales, Anh. Cô nổi tiếng sau khi phát hành album đầu tay Rockferry và đạt vị trí No.1 tại UK Albums Chart. Rockferry cũng trở thành album bán chạy nhất năm 2008 với 1,6 triệu bản. Sau đó, album này cũng nhiều lần nhận được chứng chỉ bạch kim với khoảng 7 triệu bản được bán trên toàn thế giới; giúp ca sĩ nhận giải Grammy cho Best Pop Vocal Album năm 2009. Hai ca khúc trong album là Mercy và Warwick Avenue vang lên khắp nơi trên thế giới.

Năm 2010, Duffy tiếp tục gặt hái thành công với album thứ hai Endlessly cùng hit Well Well Well lập nên nhiều thành tích. Đến năm 2015, Duffy bất ngờ biến mất trong sự hoang mang của người hâm mộ. Từ đó đến giờ, nữ ca sĩ không hề có một hoạt động nào hay thậm chí là xuất hiện tại các sự kiện.

