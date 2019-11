NSƯT Hồng Vân tố nam MC giàu nhất VN "lả lơi" với hoa khôi rồi nói dối vợ

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 13:00 PM (GMT+7)

Trước màn chặt chém của nữ diễn viên, MC Lại Văn Sâm mở lời xoa dịu: "Thảo (vợ Quyền Linh) có thể đang xem tivi, nên tốt nhất mình không nên nói những hành động không hay của Quyền Linh"

Trong tập 12 của chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” lên sóng vào tối chủ nhật 17/11 có sự góp mặt của nhiều gương mặt khách mời, như ca sĩ Khánh Phương, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, diễn viên Thanh Thủy, nhạc sĩ Lê Quang, hoa khôi Thu Hương (hoa khôi áo dài thập niên 90).

Trong chương trình lần này, khá nhiều kỷ niệm về quãng thời gian thập niên những năm 1970 được nhắc lại với những kỷ vật gắn liền với thời kỳ này, từ chiếc cối xay cho tới dụng cụ nạo dừa. Khi nhắc đến chiếc cối xay, NSƯT Hồng Vân không ngần ngại thú nhận, tay to là do ngày xưa xay bột phụ giúp gia đình. MC Lại Văn Sâm lại tiếp tục châm chọc: "Tới giờ thì Hồng Vân không chỉ mỗi tay to nữa" khiến khán giả cười không ngớt.

Sang tới giai đoạn những năm 1975, ký ức với các khách mời lại liên quan đến chiếc xe Velor Solex từng là biểu tượng một thời của giới thượng lưu tại Sài Gòn. Rất nhiều người vẫn nhớ hình ảnh những cô gái Sài Gòn mặc áo dài thướt tha, đạp xe đạp trên đường phố.

Hình ảnh chiếc xe Velo Solex.

Chia sẻ về chiếc xe này, MC Lại Văn Sâm cho biết: "Có mặt tại Đông Dương từ những năm 1950, nhưng ban đầu loại xe này chỉ có duy nhất 45 chiếc được một công ty nhập khẩu và phân phối cho các quốc gia trong khu vực này, trong đó có Việt Nam".

Ngay sau đó, NSƯT Hồng Vân chia sẻ, cô cũng đã có dịp lái chiếc xe này khiến nhiều người bất ngờ. Nữ diễn viên thậm chí còn phản ứng khi MC Lại Văn Sâm cho rằng, ở thời của cô không biết đến chiếc xe này. Cô nói: "Anh cứ coi thường em, từ ngày có Thanh Thủy anh không coi em ra gì".

Ở cùng đội với Hồng Vân, nhạc sĩ Lê Quang không chỉ biết đến Velo Solex mà còn khá rành về dòng xe này. Anh nhớ lại: "Ngày đó đi làm, có một show ở Bình Chánh đi cùng ông anh trong ban nhạc, phải tới điểm diễn lúc 8h mà 3h đã phải đón nhau đi. Mà đi hết gần 4 tiếng mới tới nơi. Vừa chạy vừa đạp, tắt máy là phải đạp".

NSƯT Hồng Vân trở thành tâm điểm bị trêu chọc trong chương trình.

Ngay lập tức, nam diễn viên Quyền Linh lên tiếng: "Giờ anh mà đèo Hồng Vân chắc phải mất 8 tiếng rồi". Đáp lại lời trêu chọc từ người bạn thân, nữ diễn viên chặt chém: "Tôi tức quá, ông Quyền Linh là bạn mà bóc phốt tôi hoài. Tôi nói cho mọi người nghe, hồi nãy ông lả lơi với Thu Hương, nhưng mỗi lần như vậy lại bảo tôi về nhắn tin cho vợ ổng, bảo Quyền Linh làm như vậy là do format chương tình yêu cầu".

Biểu cảm Quyền Linh khi bị bạn thân bóc phốt.

MC Lại Văn Sâm mở lời xoa dịu: "Thảo (vợ Quyền Linh) có thể đang xem tivi, nên tốt nhất mình không nên nói những hành động không hay của Quyền Linh". Nam MC gạo cội còn trấn an tới vợ Quyền Linh: "Thảo ơi, Quyền Linh trông thế thôi chứ không có vấn đề gì đâu em".

