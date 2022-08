NSND Trung Anh tiết lộ bất ngờ về vai Đại tá "trọng án kit test" trên màn ảnh

Chia sẻ của NSND Trung Anh về vai diễn chiến sĩ Công an đầu tiên trên màn ảnh nhận về sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, NSND Trung Anh là khách mời trong chương trình “Talk cuối tuần” của Chuyển động 24h. Nam diễn viên chia sẻ, Đại tá Trần Giang trong “Đấu trí” là vai diễn Cảnh sát đầu tiên của ông trên màn ảnh, nên ông khá áp lực. Nghệ sĩ gạo cội khẳng định đây thật sự là một thử thách với ông.

Theo chân NSND Trung Anh đến trường quay, MC Thụy Vân cho biết nam diễn viên đang ốm nhưng vẫn luôn theo sát lịch quay của đoàn phim

Nam diễn viên phải cạo râu để vào vai Đại tá Trần Giang theo đúng điều lệnh của ngành Công an

Theo đó, NSND Trung Anh tâm sự: “Khi đọc kịch bản và được tư vấn thêm, tôi mới hiểu công việc của Công an kinh tế thật sự khó khăn. Áp lực không phải mình sẽ làm thế nào, mà là những vấn đề bộ phim thể hiện người dân đều đã biết hết rồi. Làm thế nào để hấp dẫn khán giả là điều rất khó”. Tuy nhiên, may mắn là đoàn phim “Đấu Trí” có các chiến sĩ Công an C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) hỗ trợ. NSND Trung Anh cho biết, ngày nào cũng có sĩ quan cao cấp đi theo tư vấn, từ kịch bản đến lời thoại sao cho phù hợp.

Trước đó, NSND Trung Anh có sự hóa thân đa dạng, từ giang hồ Lương Bổng trong Người phán xử đến “ông bố quốc dân” trong Về nhà đi con

Cách đây không lâu, khi chia sẻ cùng chúng tôi về việc đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, NSND Trung Anh khẳng định: “Thật ra trong nghệ thuật không có đỉnh cao. Theo tôi, người nghệ sĩ hay diễn viên nào cũng thế, đều mong muốn phim sau mình làm tốt hơn phim trước, tác phẩm sau mình hay hơn tác phẩm trước. Cho dù vai này mình được nhiều người khen, báo chí khen nhưng nếu như lấy đó làm đỉnh cao của mình, thì đó chính là khởi đầu cho việc mình sắp đi xuống. Đời tôi chỉ mong có những vai diễn hay, vậy thôi”.

NSND Trung Anh sinh năm 1961, bén duyên với sân khấu từ năm 17 tuổi. Ông là một trong lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Xuất thân là nghệ sĩ sân khấu, ông ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi bật. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn thành danh trong lĩnh vực phim truyền hình và được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “ông bố quốc dân”. Ông nhận danh hiệu NSND vào năm 2019. Cố NSND Hoàng Dũng từng nhận xét NSND Trung Anh thành công ở tất cả lĩnh vực, từ kịch nói, sân khấu, điện ảnh cho đến truyền hình.

NSND Trung Anh dành nhiều lời trân trọng khi nói về bà xã

Bà xã NSND Trung Anh tên Minh Hiếu, kém chồng 10 tuổi, là hậu phương vững chắc của nam diễn viên suốt 25 năm qua. Khi được MC Thuỵ Vân đề nghị chia sẻ về vợ, NSND Trung Anh cho biết bà xã hy sinh quá nhiều vì chồng con. “Mình có đạt được gì đi chăng nữa thì công của người vợ đằng sau cũng rất lớn. Không chỉ có danh hiệu mà có lẽ tất cả những gì mình giành được đều muốn dành tặng cho vợ”, NSND Trung Anh bày tỏ.

