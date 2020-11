NSND Hồng Vân dính “cú lừa thế kỷ” từ đạo diễn “top trending” hot nhất hiện nay

Thứ Hai, ngày 16/11/2020 10:06 AM (GMT+7)

Sân khấu "Ca sĩ ẩn danh" tập phát sóng cuối cùng chào đón 3 gương mặt, 3 giọng ca đình đám với những câu chuyện nhiều cảm xúc.

Mới đây, chương trình Ca sĩ ẩn danh vừa phát sóng tập cuối thu hút sự chú ý của khán giả. Trong tập này, bên cạnh các nghệ sĩ chính gồm NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Kim Tử Long, MC Thanh Bạch còn có sự tham gia của ca sĩ Bảo Thy và Dương Triệu Vũ.

Dàn nghệ sĩ khách mời của "Ca sĩ ẩn danh" tập cuối

Sẽ không quá lời khi nói rằng, nhân vật kết thúc, tiết mục kết thúc mùa đầu tiên với 13 số phát sóng của Ca sĩ ẩn danh là đặc biệt nhất. Đây không chỉ là ca sĩ ẩn danh “nặng kí” nhất mà chính là người đảm nhận vai trò tổng đạo diễn chương trình – “Tí Đô” Vương Khang với biệt danh “Lãng quên”. Và cách anh xuất hiện trên sân khấu qua phần thế danh của diễn viên Thuận Nguyễn cũng tạo nên “sóng gió”, bất ngờ đến tận phút chót.

Sau khi hớp hồn dàn khán giả đặc biệt gồm NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Bạch, NSUT Kim Tử Long, ca sĩ Dương Triệu Vũ, Bảo Thy với vẻ ngoài điển trai và mái tóc lãng tử, Thuận Nguyễn đã có phần hóa thân đầy duyên dáng.

Được sự “mách nước” của Vương Khang, anh lần lượt kể những kỷ niệm “ướt át” với cả 5 khách mời mà mỗi câu chuyện được hé lộ đều khiến các nghệ sĩ… toát mồ hôi. Thậm chí có người dù bằng chứng, thời gian, địa điểm quá rõ ràng nhưng vẫn té ngửa không biết chuyện gì đang xảy ra. Đơn cử như kỷ niệm Vương Khang từng đi bơi tại nhà riêng với NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Bạch hay từng ngủ chung, bơi chung với Dương Triệu Vũ. Kỷ niệm “ướt át” với NSƯT Kim Tử Long là trong chuyến trèo đèo lội suối để thực hiện vở cải lương tuồng cổ hay được chính anh nấu đồ ăn.

Tự nhận mình là người “ít liên quan” nhất đến ca sĩ ẩn danh, Bảo Thy cũng bị “điểm tên” khi cả hai từng đi diễn chung, gặp mưa bão lớn và bị hủy show. Phải đến khi tiếng hát Vương Khang cất lên, tất cả mới nhận ra anh và thừa nhận những chi tiết trên không hề sai. NSND Hồng Vân thừa nhận mình đã dính “cú lừa thế kỷ” từ người em đồng nghiệp thân thiết.

Vương Khang song ca cùng Bảo Thy trên sân khấu "Ca sĩ ẩn danh"

Được mệnh danh là “thần đồng” với tên gọi quen thuộc Tí Đô, Vương Khang đi diễn từ năm 3-4 tuổi, sau đó anh còn chuyển hướng sang đóng kịch, làm stylist. Từng có thời gian không hát vì bể tiếng giai đoạn dậy thì, Vương Khang đã có màn “comeback” sân khấu ca nhạc hoàn hảo cùng nhóm HAT trước khi tạo nên “bộ đôi sóng gió” Vương Khang – Bảo Thy. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh quyết định dừng sự nghiệp ca hát, muốn có công việc ổn định hơn và quan trọng, muốn là bệ đỡ cho các đồng nghiệp. Anh quyết định lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn sân khấu và đứng sau thành công của những chương trình lớn: Rap Việt, Người ấy là ai, Gương mặt thân quen, Siêu trí tuệ Việt Nam, Ca sĩ ẩn danh...

Bất ngờ hơn cả, khi được MC Bạch Công Khanh đề nghị cặp đôi Bảo Thy – Vương Khang phải tái hiện những màn trình diễn từng gây sóng gió một thời, cả hai đã trình diễn liên khúc Bắt đầu một kết thúc, Please tell me why và Lạc lối. Phần trình diễn nhận được những tràng pháo tay và sự cổ vũ không ngớt của các nghệ sĩ cũng như khán giả có mặt.

Lương Bích Hữu xuất hiện với câu chuyện về sự cố bị bỏng nhớ đời

Sân khấu Ca sĩ ẩn danh tập phát sóng cuối cùng cũng chào đón 3 gương mặt, 3 giọng ca đình đám với những câu chuyện nhiều cảm xúc. 9 năm sau tai nạn bị bỏng nhớ đời, Lương Bích Hữu với biệt danh “Hoa hướng dương” qua phần hóa thân đầy duyên dáng của nghệ sĩ Ngân Quỳnh kể lại sự việc khiến tất cả mọi người đều cảm thương. Tai nạn năm ấy khiến cô bỏng toàn thân và chính cha cô trong giây phút hoảng loạn đã đưa con gái đi cấp cứu. Không dám nhìn mình trong gương, không dám nghĩ tiếp tục đi hát hay gặp ai và những ngày thức trắng đêm, chỉ ăn cháo qua ngày… là những gì được Lương Bích Hữu nhắc lại. Bảo Thy – người em thân thiết trong nghề đã bày tỏ sự đồng cảm và tin rằng, khán giả sẽ càng thương Lương Bích Hữu nhiều hơn, thương cảm chứ không phải thương hại.

Nữ ca sĩ được mệnh danh “bản sao” cố nghệ sĩ Thanh Nga – Hà Thanh Xuân cũng có màn tái ngộ xúc động với ca sĩ Bảo Thy – khi trong quá khứ, từ khi còn là học sinh cấp 2, cả hai đã hát chung trong một nhóm nhạc. Với biệt danh “Hoa nữ đa tình” qua phần thế danh của ca sĩ MiA, Hà Thanh Xuân là cái tên đình đám trên các sân khấu hải ngoại. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô mới về nước và tham gia nhiều hoạt động trong làng giải trí.

Hùng Thuận - bé An của "Đất Phương Nam"

Đặc biệt, không thể không kể đến phần xuất hiện ấn tượng không kém của “bé An” Đất Phương Nam – ca sĩ, diễn viên Hùng Thuận cùng đồng nghiệp Ty Phong – 2 mảnh ghép của nhóm nhạc nổi tiếng một thời MBK. Với biệt danh “Sao băng”, diễn viên Hà Trí Quang, người mẫu Minh Trung và diễn viên Phú Thịnh đã có phần nhập vai xuất sắc.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng bất ngờ tan rã, theo Hùng Thuận rẽ sang hướng đi mới, con đường của nhóm bắt đầu đi xuống. Không có được định hướng đúng đắn, bất đồng quan điểm, đi hát không có tiền… các thành viên bắt đầu chán nản và xin thanh lý hợp đồng.

Sau khi tách ra hoạt động solo và chật vật với con đường nghệ thuật, chính Hùng Thuận thừa nhận: “Cái tôi của bản thân Thuận và các thành viên trong nhóm bị tiếng reo hò, sự ủng hộ của khán giả làm mình quên đi một điều: Mình chưa là gì trong showbiz này”. NSƯT Kim Tử Long, thừa nhận anh ngưỡng mộ câu nói của Hùng Thuận. Hiện tại Hùng Thuận vẫn theo nghề diễn viên, Ty Phong lui về làm sản xuất âm nhạc còn thành viên thứ 3, Nguyễn Châu đang là nhân viên sát hạch lái xe.

Nghệ sĩ Hồng Vân cùng khách mời bất ngờ trước sự xuất hiện của dàn ca sĩ ẩn danh

Ca sĩ ẩn danh mùa đầu tiên đã khép lại với rất nhiều cảm xúc vui buồn. Chương trình cũng hoàn thành xuất sắc sứ mệnh khi đưa những giọng ca từng vang bóng trong quá khứ, tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ được đứng trên sân khấu lớn một cách đường hoàng, rực rỡ nhất.

