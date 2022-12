Những nam diễn viên trẻ dự báo sẽ bùng nổ trên màn ảnh Hàn năm 2023

Thứ Hai, ngày 05/12/2022 14:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

2022 là một năm "nở rộ" của những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Qua màn ảnh nhỏ, nhiều gương mặt nam diễn viên trẻ đã có cơ hội toả sáng.

Bae Hyun Sung

Bae Hyun Sung hiện đang là diễn viên trẻ được chú ý nhờ vai diễn nam sinh trót khiến bạn gái có bầu ở bộ phim Our Blues. Là một tân binh, có cơ hội xuất hiện trong bộ phim toàn các tên tuổi hạng A, Bae Hyun Sung đã chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Our Blues không phải bộ phim đầu tay của Bae Hyun Sung, trước đó tân binh sinh năm 1999 này đã có 4 năm thử sức với vai trò diễn viên. Thế nhưng không thể phủ nhận, nhờ sức hút của Our Blues, tên tuổi của Bae Hyun Sung thăng hạng vượt bậc.

Ngoại hình điển trai, nụ cười ấm áp, diễn xuất tiến bộ, Bae Hyun Sung được kỳ vọng là tân binh tài năng của màn ảnh Hàn Quốc trong những năm tiếp theo. Nam diễn viên hiện đầu quân cho công ty giải trí Awesome ENT - nơi quản lý Park Seo Joon, Kim Yoo Jung và nhiều ngôi sao nổi tiếng khác.

Park Solomon

Park Solomon mang trong mình 2 dòng máu Hàn và Uzbekistan. Anh sinh ra tại Uzbekistan và sinh sống tại Nga. Đến năm anh học lớp 5 thì chuyển sang Hàn Quốc để sinh sống.

Từ nhỏ, Lomon đã mơ ước sau này có thể trở thành thần tượng nổi tiếng. Vì thế, anh đã dành một khoảng thời gian dài tập hát và học nhảy breakdance. Tuy nhiên, năng lực ca hát của anh còn hạn chế nên anh đã chuyển hướng sang thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Năm 2022 đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp của Lomon khi anh đảm nhận vai phụ trong bom tấn zombie đình đám “Ngôi trường xác sống – All of us are dead”.

Với tạo hình cool ngầu cùng nét diễn tự nhiên, cộng thêm sức hút của bộ phim, Park Solomon đã thành công gây ấn tượng với người xem, thu hút lượng fan đông đảo.

Park Jung Woo

Cô Gái Thế Kỷ 20 (20th Century Girl) là bộ phim mới của mỹ nhân Kim Yoo Jung đã thành công vang dội kể từ khi phát hành. Bên cạnh nam chính điển trai Byeon Woo Seok, nam phụ Park Jung Woo cũng là cái tên được quan tâm không kém.

Trong phim, Park Jung Woo vào vai Baek Hyun Jin, người cho nam chính mượn đồng phục học sinh nên đã sinh ra hiểu lầm tai hại, khiến hai cô gái cùng phải lòng nam chính.

Dù là vai nam phụ nhưng Park Jung Woo xuất hiện xuyên suốt hành trình phim, tạo ra không ít khoảnh khắc đáng yêu, hài hước cho câu chuyện thanh xuân của Bo Ra (Kim Yoo Jung).

Điển trai và diễn xuất giỏi, Jung Woo ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nam diễn viên sinh năm 1996, đã bước chân vào làng giải trí cách đây 5 năm nhưng mới tham gia diễn xuất được 2 năm.

Hiện tại, Park Jung Woo đã ký hợp đồng với VARO Entertainment, và 20th Century Girl là dự án lớn đầu tiên của anh ấy dưới công ty quản lý này. Với gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật và diễn xuất ấn tượng, nam diễn viên được kỳ vọng sẽ có một sự nghiệp tươi sáng trong tương lai.

Kim Hyun Jin

Cheer Up là bộ phim truyền hình mới của đài SBS. Trong phim, Hyun Jin vào vai cậu bạn điển trai, giàu có Jin Sun Ho.

Hyun Jin có lẽ là một cái tên hơi xa lạ vì anh mới chỉ chính thức vào nghề được 2 năm và góp mặt trong một số dự án nhỏ như Peng, Sugar Coating, Can You Deliver Time?,... Trước đó, anh từng thử sức với diễn xuất vào năm 12 tuổi với một vai phụ trong Aeja's Older Sister, Minja tuy nhiên anh không theo nghề ngay mà tập trung cho việc học hành.

Kim Hyun Jin gia nhập YG KPlus và ra mắt với tư cách người mẫu vào năm 2015. Hiện tại, Hyun Jin đã hoàn toàn tập trung sự nghiệp cho việc diễn xuất. Kim Hyun Jin vẫn chưa đóng vai chính nào, nhưng với tài năng của mình, có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất trong thế hệ diễn viên mới.

