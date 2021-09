Những kịch bản ít người ngờ đến trong lịch sử "Ai là triệu phú"

Từ tình huống nữ quái đi thi game show bị bắt sau hơn 11 năm trốn truy nã đến những "thánh nhọ" hy hữu trong Ai là triệu phú.

Chương trình Ai là triệu phú là một trong những game show có tuổi thọ lâu đời nhất Việt Nam. Đây cũng là chương trình thu hút tỷ lệ khán giả theo dõi đông đảo. Kể từ khi phát sóng từ năm 2010 đến nay, có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra với người chơi khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa phì cười.

4 quyền trợ giúp trong 1 câu hỏi và cái kết "đắng"

Người chơi Trương Bình Nguyên đến từ TP. HCM được coi là "thánh nhọ" trong lịch sử Ai là triệu phú khi tham gia chương trình phát sóng ngày 14/8/2018. Trả lời hết câu hỏi thứ 6 trơn tru nhưng tới câu số 7: "Ai là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Mạc?", anh phải dùng lần lượt tới cả 4 quyền trợ giúp, thậm chí là gọi điện cho người thân nhưng vẫn đưa ra câu trả lời sai.

MC Phan Đăng khi đó đã phải thốt lên trong chương trình: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến một câu hỏi với những phương án trợ giúp được dùng nhiều đến thế, kịch tính đến thế và câu trả lời cũng là câu trả lời không như tôi mong muốn". Người chơi ra về với 2 triệu đồng và vẫn được nhắc đến như một "trường hợp hiếm" của lịch sử Ai là triệu phú.

Tình huống “quay xe” hy hữu

Clip được chia sẻ lại trong thời gian gần đây về tình huống hy hữu trong Ai là triệu phú thu hút quan tâm của cư dân mạng. Khi người chơi nhận câu hỏi số 8 với nội dung “Nhân vật nào không nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2018 do tạp chí Time bình chọn?”, chương trình đưa ra 4 đáp án gồm A. Diễn viên Nicole Kidman, B. VĐV quần vợt Roger Federer, C. Thủ tướng Jacinda Ardern, D. Tổng thống Vladimir Putin.

Sau khi sử dụng quyền trợ giúp 50-50, người chơi tiếp tục hỏi ý kiến khán giả tại trường quay. 100% khán giả chọn đáp án C khi chỉ còn C và D. Vậy nhưng, không nghe theo ý kiến của khán giả, người chơi nữ giới đã chọn phương án D là lựa chọn cuối cùng. Bất ngờ thay, đó lại là đáp án chính xác. Lúc này khán giả phải ồ lên bất ngờ. Thật may cho cô gái đã không tin vào 100% ý kiến của khán giả.

Việc 100% khán giả ở trường quay đưa ra lựa chọn sai không phải là chưa từng có.

"Thánh nhọ" vì 4 quyền trợ giúp, phút cuối nghe theo 100% khán giả

Sau khi chương trình Ai là triệu phú số ngày 6/5/2014 phát sóng, người chơi có tên Phạm Thị Thu đã được cư dân mạng đặt cho biệt danh là "thánh nhọ". Dù phải sử dụng tới 3 quyền trợ giúp - gọi điện thoại cho người thân, 50/50 và hỏi ý kiến khán giả của trường quay, người chơi vẫn không chọn được đáp án đúng ở câu hỏi số 8.

Trong câu hỏi “Tên ngọn thác Đambri hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên có ý nghĩa là gì?”, sau khi loại bỏ 2 đáp án sai, chỉ còn A và D, người chơi lựa chọn quyền trợ giúp hỏi khán giả trường quay. Lúc này 100% cho rằng đáp án đúng là D. Chung thủy. Tiếc thay, phương án A. Đợi chờ mới là chính xác.

Bị truy nã hơn 11 năm vẫn đi thi game show

Câu chuyện này được cộng đồng mạng chia sẻ trong một thời gian dài vì tình huống khó tin tưởng như chỉ có trong phim. Năm 2007 khi một lần tình cờ xem Ai là triệu phú, trinh sát Cục C16 phát hiện thấy người chơi tên Lê Thị Cơ (đã giành được phần thưởng là 10 triệu đồng) rất giống với người đang bị truy nã tên là Lê Thị Hồng (sinh năm 1968). Sau đó, các trinh sát bằng trực giác nghề nghiệp đã nhận định nhiều khả năng hai người này là một. C16, Bộ Công an đã liên hệ với ban tổ chức chương trình Ai Là Triệu Phú và thu thập tài liệu, điều tra mẫu vân tay, cuối cùng xác định Hồng và Cơ là một.

Hơn 11 năm sau khi bị truy nã, Lê Thị Hồng bị bắt vào trưa ngày 15/12/2007. Tại trụ sở Công an, Hồng khai nhận về hành vi lẩn trốn. Khi được hỏi vì sao bị truy nã vẫn đi thi game show, Hồng nói: "Em nghĩ sau nhiều năm, công an đã quên em rồi. Vậy mà… em vẫn bị bắt!".

