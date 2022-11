Như Quỳnh tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Trấn Thành trong dự án âm nhạc

Như Quỳnh tiết lộ sẽ mời Trấn Thành trong dự án âm nhạc nhưng không phải là vai trò MC.

Như Quỳnh xuất hiện xinh đẹp, trẻ trung tại họp báo.

Ngày 1/11, họp báo Liveshow "The best of Như Quỳnh" chính thức diễn ra tại TP. HCM, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Hồng Đào, Mai Tiến Dũng, Nam Thư, Tố My, Nhà sản xuất âm nhạc - Phù thủy âm nhạc Tùng Châu, NTK Việt Hùng,...

Sự xuất hiện của Trấn Thành trong dự án âm nhạc lần này khiến truyền thông lập tức thắc mắc: "Liệu mời Trấn Thành có khó không?". Chia sẻ về vấn đề này, Như Quỳnh tiết lộ, cả hai vốn là chị em thân thiết nên khi cô ngỏ lời, đàn em lập tức đồng ý. Tuy nhiên, Trấn Thành không nắm giữ vai trò MC dẫn dắt chương trình mà sẽ đảm nhận một vai trò bí mật.

"Trấn Thành là một trong những người em luôn quan tâm đến đời sống và sức khỏe của Như Quỳnh. Tuy không thể hiện quá nhiều trước công chúng nhưng giữa tôi và Trấn Thành có rất nhiều sự gắn kết sau sân khấu. Khi tôi ngỏ lời mời Trấn Thành, cậu ấy liền gật đầu đồng ý. Cuối cùng, chúng tôi đã có dịp đứng cùng sân khấu và sẽ có nhiều điều bất ngờ về vai trò của cậu ấy tại The Best of Như Quỳnh" - Như Quỳnh tiết lộ.

Liveshow sẽ là nơi trình làng loạt tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Như Quỳnh: Người tình mùa đông, Duyên phận, Nếu đời không có anh,..

Với Hồng Đào, Như Quỳnh là một người em mà cô cực kỳ yêu quý. Khi nhận được lời mời tham gia “The Best of Như Quỳnh”, Hồng Đào sẵn sàng “say yes”: "Chúng tôi đã biết nhau hơn 28 năm và cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Giữa chúng tôi không chỉ có công việc mà còn là tình chị em thắm thiết. Như Quỳnh là nghệ sĩ đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong lòng tôi, kể cả trong sự nghiệp lẫn cách sống.

Tại “The best of Như Quỳnh” sẽ có những tiết mục, màn kết hợp mới lạ. NSND Lệ Thủy cùng Như Quỳnh sẽ có một màn kết hợp độc nhất (chưa từng thể hiện trước đó); Trấn Thành tạm gác vai trò MC và sẽ xuất hiện với một vai trò đầy bất ngờ; cuộc hội ngộ giữa 2 nhân vật siêu hot từ một chương trình thực tế - Lương Bích Hữu và Mai Tiến Dũng; một sân khấu song ca phiên bản chưa từng có giữa Như Quỳnh - Tố My. Và biết đâu đây sẽ là sân khấu đặc biệt nhất để mừng năm thứ 30 siêu hit Người Tình Mùa Đông.

Chương trình có sự tham gia của dàn khách mời đình đám: NSND Lệ Thủy, Trấn Thành, Hồng Đào, Minh Nhí, Lương Bích Hữu, Mạnh Đình, Mai Tiến Dũng, Nam Thư, Minh Dự, Hoài Tâm, Minh Quang... Đúng như tinh thần khi hai phiên bản tốt nhất gặp nhau, những "The Best Of..." tụ hội tại một đêm nhạc và cùng thăng hoa xúc cảm nghệ thuật trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình vào tối 12/11.

