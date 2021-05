Nhóm nhạc đoạt đĩa bạch kim với Demi Lovato bất ngờ chào sân làng nhạc Việt

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 17:02 PM (GMT+7)

Chào sân thị trường Việt Nam, Cheat Codes chọn ca khúc "Lean on me" có giai điệu pop dễ nghe, phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ Việt Nam.

Cheat Codes - nhóm nhạc từng đoạt đĩa bạch kim với Demi Lovato vừa chính thức chào sân thị trường Việt Nam bằng ca khúc “Lean on me”. Đây là một nhóm nhạc gồm 3 DJ Matthew Russell, Trevor Dahl và KEVI. Đến từ 3 bang khác nhau của Mỹ nhưng nhóm đã cùng đến Los Angeles sau khi thực hiện các dự án âm nhạc riêng biệt của chính mình.

Nhóm nhạc Cheat Codes bất ngờ chào sân thị trường Việt Nam

Theo đuổi dòng nhạc EDM - Pop và Dance, nhóm từng cho ra mắt các sản phẩm gây ấn tượng với khán giả yêu nhạc thế giới. Trong đó, nổi bật nhất là single “No Promises” hợp tác cùng Demi Lovato ra mắt vào tháng 3/2017. Đĩa đơn này được phát hành ở nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Canada, Đan Mạch, Ý, New Zealand… với tổng hơn 300 triệu lượt stream; 2.430.000 bản được bán ra, đi cùng là 12 chứng nhận đĩa Bạch kim và 3 chứng nhận đĩa Vàng.

Bên cạnh thành tích khi hợp tác cùng Demi Lovato, Cheat Codes còn gây ấn tượng với những ca khúc như “Who’s got your love” đạt 4 tỷ lượt stream, tham gia sản xuất ca khúc “Live Forever” cho Liam Payne - cựu thành viên nhóm One Direction hay góp mặt trong MV “No time” (kết hợp cùng Wiz Khalifa & PRINCE$$ ROSIE). Nửa năm trở lại đây, nhóm cũng giới thiệu đến khán giả 2 ca khúc là “Washed up” và “No chill”.

Nhóm từng được nhiều người biết đến khi kết hợp cùng Demi Lovato trong single "No Promises"

Với màn chào sân thị trường Việt Nam lần này, Cheat Codes lựa chọn ca khúc “Lean on me” - một bản pop phù hợp với thị hiếu khán giả và dễ nghe, hứa hẹn sẽ khiến người nghe bị cuốn hút ngay từ lần nghe đầu tiên. Ca khúc sử dụng âm trầm và các yếu tố bộ gõ khác nhau mang đến nhiều cảm xúc và khát vọng làm chủ sân khấu nhờ những kỹ năng linh hoạt của nhóm. Đặc biệt hơn, vocal của nhóm là Trevor Dahl đã có màn kết hợp ăn ý cùng Tinashe.

Ngoài ra, “Lean on me” cũng là ca khúc nổi bật nhất trong Hellraisers Pt.1 - album đánh dấu sự kết hợp của Cheat Codes với nhiều nghệ sĩ đình đám. Ngoài Tinashe, nhóm còn hợp tác cùng Au/Ra, Marc E. Bassy, CXLOE, Lil Xxel, Bryce Vine, AJ Mitchell.

Cheat Codes lựa chọn ca khúc “Lean on me” - một bản pop phù hợp với thị hiếu khán giả Việt Nam cho lần ra mắt này

Trevor Dahl chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng album đầu tiên này là bước khởi đầu thực sự tốt để cho mọi người thấy rằng chúng tôi không muốn bị giới hạn trong âm nhạc, muốn tạo ra tất cả phong cách âm nhạc với các nghệ sĩ khác nhau và pha trộn các thể loại khác nhau”.

Hiện tại, single “Lean on me” đang đạt hơn 2 triệu lượt stream trên Spotify. Album Hellraisers Pt.1 đã phát hành trên tất cả các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer và Amazon music.

