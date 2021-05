Hoài Linh lần đầu nói về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên

Thông qua ca sĩ Hà My, Hoài Linh lần đầu tiết lộ về khả năng chữa bệnh của ông Yên.

Ca sĩ Hà My cho biết, 20 năm trước, cô và Hoài Linh từng yêu nhau. Sau thời gian xa cách, khi gặp lại, cả hai vẫn còn tình cảm. Cặp đôi giữ mối quan hệ “vợ - chồng” được khoảng 2 năm nay. Hà My khẳng định, trong giới giải trí, đa số mọi người đều biết mối quan hệ giữa cô và Hoài Linh.

Hà My thừa nhận mình là vợ hiện tại của Hoài Linh

Trao đổi riêng với chúng tôi, Hà My xác nhận Hoài Linh từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Thời điểm đó, nam danh hài bị đau nhức đốt sống cổ. Ông Yên dùng tay đánh mạnh liên tục vào phần cổ, Hoài Linh ngồi im lặng và nắm chặt tay chịu đựng.

“Tôi có hỏi anh Linh rằng: “Sao anh gồng hai tay chịu đựng vậy? Anh có đau lắm không? Em thấy xót quá”. Anh Linh trả lời: “Anh đau chứ em, anh ráng gồng chứ anh buông ra là muốn xỉu luôn”, Hà My kể lại.

Hoài Linh thể hiện sự đau đớn khi được Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Cũng theo ca sĩ Hà My, chính Hoài Linh xác nhận với cô rằng: “Ông Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh”. “Cũng không thể trách anh Linh được, tại sao lúc đó anh đâu mà không nói. Chúng ta đều có suy nghĩ chữa bệnh là phải đau, nhất là về xương, khớp, như đi chích thuốc vậy. Khi sự việc xảy ra, nhìn lại thì mới biết ông Võ Hoàng Yên là lương y giả. Phần cổ Hoài Linh có đi mổ và uống thuốc Tây chứ không phải do ông Yên chữa”, ca sĩ Hà My khẳng định.

Về cá nhân của Hà My, khi xem các clip trị bệnh của ông Võ Hoàng Yên phát tán trên mạng, cô cũng nhận định người này không có khả năng chữa bệnh thần kỳ như những lời đồn. “Ai ông ta cũng đập một kiểu. Tôi thấy rất phản khoa học”, cô nói.

Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục nhắc tên Hoài Linh trong các clip livestream

Về lý do Hoài Linh chọn cách im lặng suốt thời gian qua, Hà My cho hay, Hoài Linh là người sống khép kín, giản dị, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư.

“Khi sự việc xảy ra, tôi thấy anh Linh khá buồn. Lúc chị Hằng nhắc tên anh Linh, tôi có hỏi tại sao lại liên quan đến anh, thì anh bảo: “Không sao đâu em, chuyện ở bên ngoài thôi, từ từ anh tính”.

Tôi khẳng định Hoài Linh không làm gì sai. Tôi thấy anh từng ngồi khóc. Anh khóc không phải vì anh sai hay liên quan gì đến ông Võ Hoàng Yên. Anh cảm thấy có lỗi vì từng đi chung với ông Võ Hoàng Yên, nhưng lúc đó anh Linh cũng không hiểu rõ về công việc của ông Yên. Nhiều người cũng đặt câu hỏi vì sao Hoài Linh không hiểu rõ mà vẫn đi chung với ông Yên nhiều như vậy. Đó là những chuyến đi từ thiện nên anh Linh có lòng, góp sức. Còn những việc ông Yên làm sau này anh Linh hoàn toàn không hay biết. Trong những chuyến đi đó, những người gặp ông Yên chữa bệnh có khỏi hay không thì họ cũng đâu báo cáo cho Hoài Linh.

Anh Linh im lặng khi bị nhắc tên vì anh quá bất ngờ, sau đó anh lại bị công kích quá nhiều. Anh muốn lên tiếng thì cũng không biết nói điều gì. Anh sợ mình càng giải thích thì mọi người càng công kích. Đó là nỗi khổ của anh Linh”, Hà My chia sẻ.

Thay mặt chồng, ca sĩ Hà My cũng gửi lời đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng rằng: “Chị ơi hãy bình tĩnh lại, có những chuyện khuất mắt. Em hứa với chị, một ngày không xa, vợ chồng em sẽ gặp chị để giãi bày, nói rõ về việc ông Võ Hoàng Yên trị bệnh có hết hay là không”.

Hà My ra mặt, khẳng định Hoài Linh không làm gì sai

Hà My sinh năm 1978. Cậu ruột của cô là danh ca Thái Châu, và cha mẹ là cặp nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà. Nhờ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Hà My sớm có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, nổi tiếng khi 16 tuổi, sau khi thu âm ca khúc “Hoa mười giờ”.

Song thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật của Hà My kéo dài không lâu. Nữ ca sĩ tâm sự nhiều sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khiến cô đánh mất sự nghiệp.

