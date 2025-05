Nhặt 'sạn' phim 'Cha tôi, người ở lại'

Mối tình gây tranh cãi giữa ông Chính "bụi bặm" và cô kỹ sư trẻ đẹp Tuệ Minh

Trong phim "Cha tôi, người ở lại", hai nhân vật ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và cô kỹ sư trẻ đẹp Tuệ Minh (diễn viên Lương Thu Trang), là hai nhân vật nhận được nhiều chú ý nhưng cũng đồng thời gây nhiều tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng, cách lựa chọn nhân vật của ông Chính và Tuệ Minh chưa phù hợp. Ông Chính, một người tóc dài, râu ria có phần "bụi bặm", còn Tuệ Minh xinh trẻ, quyến rũ. Hai người chênh lệch ngoại hình, tuổi tác gợi cảm giác gượng ép, khiên cưỡng và thiếu thực tế.

Cô kỹ sư trẻ đẹp Tuệ Minh có mối tình gây tranh cãi với ông Chính "bụi bặm".

Diễn viên Đình Tú xuất hiện ngắn ngủi, gây sức hút đầy gượng ép?

Ấn tượng với khán giả là các nhân vật An – Nguyên – Việt – Đại hồi trẻ, khi vô lo vô nghĩ, một tuổi thơ đầy hồn nhiên và diễn xuất rất đạt từ các diễn viên. Tuy nhiên, càng về sau, khán giả cảm thấy mệt mỏi khi các mối quan hệ tình cảm lại xoay vào quanh nhân vật An quá nhiều.

Hết Đại làm "náo loạn" chỉ vì muốn có tình cảm với An, rồi đến lượt Nguyên cũng là người có tình cảm "mập mờ" với An. Hai người dường như đã có tình cảm từ trước, nhưng giấu ở trong lòng, bởi vậy kéo theo sự khó chịu đến từ những người xung quanh. Đầu tiên là Việt, không muốn Nguyên có mối quan hệ tiến xa với An. Tiếp đến là Thảo, người yêu thầm Nguyên, nhưng luôn chịu đau khổ vì bị Nguyên từ chối.

Chuyện tình cảm có phần "rắc rối" giữa các nhân vật trong phim đều xoay quanh nhân vật An.

Điều đáng nói là An cũng chính là người luôn tác thành cho Thảo và Nguyên, nhưng chính cô lại để sự gần gũi với Nguyên ngày càng nhiều hơn. Mẹ của Nguyên – bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) cũng ra sức tác thành Nguyên với Thảo và phản đối An.

Gần cuối, phim lại có sự xuất hiện của Tú (diễn viên Đình Tú) nhưng ngay lập tức cũng có tình cảm với An.

Sự xuất hiện của diễn viên Đình Tú gây sự chú ý, nhưng vai diễn ngắn ngủi có phần gượng ép.

Bà Liên tâm lý bất ổn, Nguyên thương mẹ nhưng bất lực là một sự vô lý?

Nhân vật gây chú ý và cũng là gây tranh cãi nhất phim "Cha tôi, người ở lại" có lẽ thuộc về bà Liên. Mỗi khi xuất hiện, bà Liên lại gây ức chế đối với khán giả, từ những lời lẽ đến thái độ, ánh mắt. Bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) luôn gây cho con trai mình (Nguyên) một sức ép khủng khiếp. Từ can thiệp vào lối sống, tới chuyện tình cảm.

Bên cạnh đó, liên tiếp từ các tập 40 - 42, bà Liên thể hiện tâm lý bất ổn. Tâm lý của bà Liên đan xen, giằng co tâm trạng và ám ảnh về quá khứ. Có những lúc bà Liên nhận ra sai lầm của mình, muốn sống vui vẻ, tốt đẹp, nhưng lại ám ảnh quá khứ, sợ con trai thiệt thòi, đau khổ. Bà Liên tiếp tục ngăn Nguyên có ý định hiến thận cho bố Bình, bà luôn muốn con trai về sống cùng nhưng càng làm Nguyên thấy sợ và từ chối.

Thu Quỳnh trong vài bà Liên gây nhiều tranh cãi, ức chế đối với khán giả.

Nguyên là một bác sĩ, làm việc ở bệnh viện, thời điểm bà Liên bị ngất và tới bệnh viện điều trị nhưng Nguyên không có bất cứ hành động nào để giúp mẹ giải tỏa căng thẳng, hay đơn thuần nhận ra mẹ đang bị bất ổn tâm lý, trầm cảm chẳng hạn.

Bà Liên chính là "nút thắt" trên phim, nhưng kéo dài làm người xem mệt mỏi, ác cảm với chính nhân vật. Nhiều ý kiến cho rằng, bà Liên rốt cuộc cũng là người phụ nữ đáng trách nhưng cũng rất đáng thương, một người mẹ từng đổ vỡ trong hôn nhân. Việc biến nhân vật người mẹ hứng chịu nhiều ác cảm của khán giả cũng mất đi ý nghĩa về một bộ phim mang đề tài gia đình.

Mối quan hệ, cư xử giữa bà Liên và Nguyên gây nhiều tranh cãi.

Phim "Cha tôi, người ở lại" sẽ kéo dài thêm 3 tập nữa để kết thúc ở 45 tập. Khán giả mong chờ một kết thúc "có hậu" giữa các nhân vật để bộ phim thực sự đúng ý nghĩa với chủ đề gia đình.