Nhân vật đặc biệt khiến Diễm Quỳnh từ chối về Bộ Ngoại giao để làm BTV đài VTV

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 17:18 PM (GMT+7)

Diễm Quỳnh từ chối lời mời về Bộ Ngoại Giao và đã có hơn 20 năm gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Bùi An Ninh là một trong những khách mời xuất hiện trong chương trình "Quán Thanh Xuân" tháng 8 có chủ đề “Bật tivi tìm ký ức”. Vì dịch bệnh nên chương trình sẽ được ghi hình và phát sóng mà không thể truyền hình trực tiếp như thường lệ.

Đạo diễn An Ninh là vị khách mời khá đặc biệt với 2 MC của chương trình là Diễm Quỳnh - Anh Tuấn, thậm chí còn được cho là "bà mối" của 2 BTV kỳ cựu, trở thành cặp đôi người dẫn chương trình truyền hình ăn ý của đài VTV.

Đạo diễn Bùi An Ninh được xem là người "mai mối" cho Diễm Quỳnh - Anh Tuấn trở thành cặp đôi MC ăn ý trên truyền hình trong nhiều năm qua.

Chính Diễm Quỳnh cũng bật mí, nhờ “mẹ Ninh” - người sếp trực tiếp se duyên cho cô và MC Anh Tuấn mới có dịp làm việc, kết bạn và ăn ý với nhau đến tận giờ. Thậm chí, chính vì thân thiết nhiều năm mà không ít khán giả nhầm tưởng Diễm Quỳnh – Anh Tuấn là vợ chồng.

Còn với đạo diễn Bùi An Ninh, cô có nhiều kỷ niệm với Diễm Quỳnh và Anh Tuấn từ những ngày đầu 2 MC vào làm tại đài truyền hình. Diễm Quỳnh gặp đạo diễn Bùi An Ninh khi cô mới chỉ là du học sinh Trung Quốc trở về làm cộng tác viên của VTV. Thậm chí khi đó, nữ BTV còn chưa biết đài truyền hình là gì. Chồng của Diễm Quỳnh là người đã đưa vợ đến gặp đạo diễn An Ninh và tại đây, hai vợ chồng cũng đưa ra quyết định từ chối lời mời về làm việc ở Bộ Ngoại giao để theo đuổi công việc tại Đài truyền hình Việt Nam, và đã gắn bó hơn 20 năm tại VTV.

Diễm Quỳnh - Anh Tuấn gắn bó với nhau từ những ngày đầu làm việc ở đài truyền hình cho tới hiện tại.

Diễm Quỳnh - Anh Tuấn được mệnh danh là cặp đôi vàng trong làng MC, thậm chí còn bị khán giả nhầm tưởng là vợ chồng. Cả hai từng chia sẻ họ bắt đầu tình bạn thân thiết từ công việc và gắn bó với nhau trong nhiều chương trình của VTV.

Nhìn lại những hình ảnh này, nhiều khán giả thế hệ 8x và 9x đời đầu chắc chắn chưa thể quên cặp MC ăn ý của "MTV", "Quà tặng âm nhạc", "Tuổi đời mênh mông" và đặc biệt là chương trình đình đám - "Trò chơi âm nhạc". Cặp đôi BTV VTV là thần tượng một thời của giới trẻ, gắn liền với những chương trình thanh xuân của nhiều người. Sau gần 20 năm gắn bó, gần đây nhất, Diễm Quỳnh sau thời gian vắng bóng bất ngờ tái xuất trên sóng truyền hình, cùng dẫn dắt "Quán thanh xuân" với chính người bạn năm xưa - Anh Tuấn.

